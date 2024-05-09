Хоккеисты-любители добыли для Екатеринбурга деньги на новую арену. Фото

Команда «Пионер» из Екатеринбурга победила в «Ночной хоккейной лиге»

10 мая 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Команда «Пионер» обыграла всех соперников на турнире в Сочи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбургская команда хоккеистов-любителей «Пионер» стала победителем самого масштабного проекта в любительском спорте — «Ночной хоккейной лиги». Спортсмены заняли первое место в дивизионе «Лига чемпионов 40+» и теперь могут рассчитывать на грант на строительство крытого ледового катка в регионе, сообщает пресс-служба организаторов. «На самом деле, было не так уж и сложно. Просто у нас такая команда, где играть одно удовольствие, у нас замечательный тренер и руководство. Но самое главное — это поддержка моей семьи, благодаря им все и получилось. На Фестивале хоккея все было очень круто, большое спасибо руководству Ночной лиги и всему оргкомитету», — поделился впечатлениями после игры голкипер «Пионера» Денис Бусыгин. Фестиваль проходил в течение двух недель на ледовых аренах Олимпийского парка в Сочи. Победитель турнира, помимо гранта на новую арену, получил также Кубок Крутова. У Свердловской области их теперь пять. Команда «Пионер» была основана в 2012 году компанией друзей и единомышленников. Она является победителем отборочных этапов «Ночной Хоккейной Лиги» в «Лиге Мечты 18+» в сезонах 2017/2018 и 2018/2019, два раза участвовала на фестивалях в Сочи, где доходила до четвертьфинала. Также команда является многочисленным победителем и призером множества региональных турниров. Для «Пионера» это был дебют в дивизионе 40+, и он определенно удался Фото: Ночная хоккейная лига . В финале екатеринбуржцы сражались с командой из Мурманска, забив пять шайб. Соперник не смог забросить ни одной Фото: Ночная хоккейная лига . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская команда хоккеистов-любителей «Пионер» стала победителем самого масштабного проекта в любительском спорте — «Ночной хоккейной лиги». Спортсмены заняли первое место в дивизионе «Лига чемпионов 40+» и теперь могут рассчитывать на грант на строительство крытого ледового катка в регионе, сообщает пресс-служба организаторов. «На самом деле, было не так уж и сложно. Просто у нас такая команда, где играть одно удовольствие, у нас замечательный тренер и руководство. Но самое главное — это поддержка моей семьи, благодаря им все и получилось. На Фестивале хоккея все было очень круто, большое спасибо руководству Ночной лиги и всему оргкомитету», — поделился впечатлениями после игры голкипер «Пионера» Денис Бусыгин. Фестиваль проходил в течение двух недель на ледовых аренах Олимпийского парка в Сочи. Победитель турнира, помимо гранта на новую арену, получил также Кубок Крутова. У Свердловской области их теперь пять. Команда «Пионер» была основана в 2012 году компанией друзей и единомышленников. Она является победителем отборочных этапов «Ночной Хоккейной Лиги» в «Лиге Мечты 18+» в сезонах 2017/2018 и 2018/2019, два раза участвовала на фестивалях в Сочи, где доходила до четвертьфинала. Также команда является многочисленным победителем и призером множества региональных турниров.