09 мая 2024

В Екатеринбурге нашли яйца за 39 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты питания. Пермь, продукты, витрины, яйца, стелажи, магазин
В среднем яйца сейчас стоят в районе 100 рублей Фото:

В Екатеринбурге в магазине «Ашан» нашли десяток яиц за 39 рублей. Правда, низкая цена обусловлена коротким сроком годности, сообщает telegram-канал «Четвертого канала».

«Наши читатели сообщают, что я. Правда, срок годности таких лотков всего два дня, оттого и приемлемая цена», — говорится в посте. В комментариях пишут, что такие яйца продаются в «Ашане».

Самая высокая цена на яйца была в конце ноября 2023 года — в некоторых магазинах она была на уровне 155 рублей за десяток. Перед Пасхой корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и обнаружил, что в среднем яйца стоят 100 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в магазине «Ашан» нашли десяток яиц за 39 рублей. Правда, низкая цена обусловлена коротким сроком годности, сообщает telegram-канал «Четвертого канала». «Наши читатели сообщают, что я. Правда, срок годности таких лотков всего два дня, оттого и приемлемая цена», — говорится в посте. В комментариях пишут, что такие яйца продаются в «Ашане». Самая высокая цена на яйца была в конце ноября 2023 года — в некоторых магазинах она была на уровне 155 рублей за десяток. Перед Пасхой корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и обнаружил, что в среднем яйца стоят 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...