В Екатеринбурге в магазине «Ашан» нашли десяток яиц за 39 рублей. Правда, низкая цена обусловлена коротким сроком годности, сообщает telegram-канал «Четвертого канала».
«Наши читатели сообщают, что я. Правда, срок годности таких лотков всего два дня, оттого и приемлемая цена», — говорится в посте. В комментариях пишут, что такие яйца продаются в «Ашане».
Самая высокая цена на яйца была в конце ноября 2023 года — в некоторых магазинах она была на уровне 155 рублей за десяток. Перед Пасхой корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и обнаружил, что в среднем яйца стоят 100 рублей.
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