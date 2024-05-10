10 мая 2024
09 мая 2024

Пожарные спасли двоих человек из горящих зданий в частном секторе Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , пожарная машина, 01
Пожарные спасли двоих человек (архивное фото) Фото:

Екатеринбургским пожарным удалось ликвидировать горение в частном секторе на улице Проезжая, они также не дали сгореть автосервису по соседству и спасли из горящих зданий двоих человек Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий, также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Создавалась угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны пожар был ликвидирован на площади 400 кв.м», — сказано в посте в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Ведомство поделилось видео тушения пожара.

Также в публикации сказано, что из горящих зданий с помощью спецсредств были спасены два человека, а информация о пострадавших не поступала. Ликвидировать возгорание приехали 23 единицы спецтехники и 69 человек личного состава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая вспыхнул пожар, загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

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Екатеринбургским пожарным удалось ликвидировать горение в частном секторе на улице Проезжая, они также не дали сгореть автосервису по соседству и спасли из горящих зданий двоих человек Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий, также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Создавалась угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны пожар был ликвидирован на площади 400 кв.м», — сказано в посте в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Ведомство поделилось видео тушения пожара. Также в публикации сказано, что из горящих зданий с помощью спецсредств были спасены два человека, а информация о пострадавших не поступала. Ликвидировать возгорание приехали 23 единицы спецтехники и 69 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая вспыхнул пожар, загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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