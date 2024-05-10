Происшествия Пожары Пожарные спасли двоих человек из горящих зданий в частном секторе Екатеринбурга. Видео 11 мая 2024 в 02:40 Размер текста - 17 + Пожарные спасли двоих человек (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбургским пожарным удалось ликвидировать горение в частном секторе на улице Проезжая, они также не дали сгореть автосервису по соседству и спасли из горящих зданий двоих человек Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий, также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Создавалась угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны пожар был ликвидирован на площади 400 кв.м», — сказано в посте в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Ведомство поделилось видео тушения пожара. Также в публикации сказано, что из горящих зданий с помощью спецсредств были спасены два человека, а информация о пострадавших не поступала. Ликвидировать возгорание приехали 23 единицы спецтехники и 69 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая вспыхнул пожар, загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбургским пожарным удалось ликвидировать горение в частном секторе на улице Проезжая, они также не дали сгореть автосервису по соседству и спасли из горящих зданий двоих человек Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий, также тушение осложнялось сильными порывами ветра. Создавалась угроза перехода огня на соседнее здание автосервиса. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны пожар был ликвидирован на площади 400 кв.м», — сказано в посте в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Ведомство поделилось видео тушения пожара. Также в публикации сказано, что из горящих зданий с помощью спецсредств были спасены два человека, а информация о пострадавших не поступала. Ликвидировать возгорание приехали 23 единицы спецтехники и 69 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая вспыхнул пожар, загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям