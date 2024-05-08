Сырное казино и пьяные комики: афиша на праздники в Екатеринбурге

В списке — 13 событий

08 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

В праздники можно найти как платные, так и бесплатные развлечения Фото: Размик Закарян © URA.RU Впереди россиян ждут еще одни длинные праздники, на которых можно не только отправиться на дачу, но и необычно провести время в Екатеринбурге и за его пределами. Например, сыграть в сырное казино, без ограничений попробовать устрицы, посмотреть на опьяневших комиков или стать участником всероссийского рекорда. URA.RU подготовила афишу с 10 по 12 мая. 10 мая Опытные и начинающие комики выйдут на сцену, чтобы попробовать себя в «Пьяном микрофоне». Перед участниками ставят шоты, которые они должны пить, если не смешно пошутят. Посмотреть на это можно в Inside Lounge, стоимость билета — 400 рублей. Попробовать себя в роли дизайнера сможет каждый Фото: Размик Закарян © URA.RU Получить сумку-шоппер, декорированную своими руками в технике уральской народной росписи и верховой набойки, можно в Доме Маклецкого. Участникам предоставят все материалы, но мастер-класс платный (1400 рублей), билеты можно купить перед началом встречи. Количество мест ограничено, поэтому следует предварительно записаться, урок начнется в 15:00. Игры-бродилки, соревнования, пляски, мастер-классы — все это можно найти в «Парке сказов» в Арамили. Мероприятия продлятся весь день — с 12:00 до 18:00. На территории также есть скотный двор и тематические сказочные объекты: пещера Хозяйки Медной горы, дома Данилы-Мастера и Водяного, дворец Урал Мороза и Весны Красны. Дети до трех лет проходят бесплатно, билет с полным посещением всех мест — 1500 рублей, но действует скидка в 100 рублей, если купить тикет заранее — с понедельника по вечер пятницы. Самый большой дом-коммуна Советского Союза, построенный в 1930-е годы на Ленина, 52, ждет гостей на экскурсию «Этажи времени». Посетителям расскажут, как место стало пристанищем для семей творческой и научно-технической интеллигенции Свердловска. Вход по билету (от 100 рублей), старт — в 19:00. В клубе EverJazz пройдет концерт «Чайковский в джазе» — со сцены прозвучит классика в джазовой обработке. Трио Александра Титова и саксофонист Игорь Паращук представят слушателям свой взгляд на произведения Петра Чайковского. Концерт начнется в 18:00, билеты — 800 рублей. 11 мая В субботу пройдет фестиваль искусств DALI, где гости смогут насладиться живой музыки, выставкой, творческими мастер-классами, винным и сырным казино, а также попробовать различный алкоголь и устрицы без ограничений и узнать о своем будущем с помощью таро. Билет стоит 3500 рублей, посетителей будут ждать в «Главном проспекте» в 11:00. Танцевальный рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле, хотят зафиксировать в «Книге рекордов России» в Veer Mall. Посмотреть на это можно в 13:00 в Атриуме. Также на площадке будет проходить фестиваль «В ритме детства», в программе — конкурсы, показы коллекций детских дизайнеров, спектакль,викторины и игры. Мероприятие бесплатное. В такой уютной студии в Черноисточинске учат делать косметику Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Прогуляться по заводу стоит в креативном кластере в Черноисточинске. По бывшим цехам проводят экскурсии, здесь же есть уникальный для России музей наличников, а каждый желающий сделает своими руками мыло или косметику с травами, попробует себя в керамике. Также по благоустроенное тропе можно подняться на гору Заводскую, откуда открывается вид на Черноисточинский пруд, горы Крутики и Партизанская. Гостей принимают каждую субботу в 12:00, нужна предварительная запись по телефону: +7 982 719-49-45. Недалеко от кластера — в Висиме — находится Музей русской избы. Здесь гостей познакомят с убранством помещения, предложат поводить разные виды хороводов и спеть песни, поучаствовать в народных забавах. Особо любопытные смогут посидеть за шторками на полатях, погреться на печи, погладить старинным утюгом, приготовить блюда. После хозяйка угостит сладостями и чаем с мятой из самовара. На тропе Сысертская сотня в 12:00 пройдет занятие по табате с тренером Дмитрием Гвоздковым. Сбор — возле гранд-столба на плотине, участие бесплатное. 12 мая На площадке концерт-холл «Свобода» состоится фестиваль современного искусства «Первый андеграундный». В программе — сражение музыкантов за деньги, показ короткометражных фильмов от режиссеров с Урала, битва поэтов, выставка и сеансы татуировок по доступной цене. Старт — в 15:00, билет можно купить за 900 рублей. «Вальс победы» пройдет в ЦПКиО в воскресенье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Профессиональные хореографы из творческого объединения Saut de vie бесплатно обучат горожан танцам в парке Маяковского в 17:00. После мастер-класса перед главной сценой участники исполнят «Вальс победы». Обучение актерскому мастерству пройдет на площадке театральной платформы «В Центре». Ведет занятие Валерия Созонова — театральный педагог, автор собственной методики обучения актерскому мастерству, актриса. Мастер-класс начнется в 13:00 и продлится два часа, стоимость одного занятия — 1000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впереди россиян ждут еще одни длинные праздники, на которых можно не только отправиться на дачу, но и необычно провести время в Екатеринбурге и за его пределами. Например, сыграть в сырное казино, без ограничений попробовать устрицы, посмотреть на опьяневших комиков или стать участником всероссийского рекорда. URA.RU подготовила афишу с 10 по 12 мая. Опытные и начинающие комики выйдут на сцену, чтобы попробовать себя в «Пьяном микрофоне». Перед участниками ставят шоты, которые они должны пить, если не смешно пошутят. Посмотреть на это можно в Inside Lounge, стоимость билета — 400 рублей. Получить сумку-шоппер, декорированную своими руками в технике уральской народной росписи и верховой набойки, можно в Доме Маклецкого. Участникам предоставят все материалы, но мастер-класс платный (1400 рублей), билеты можно купить перед началом встречи. Количество мест ограничено, поэтому следует предварительно записаться, урок начнется в 15:00. Игры-бродилки, соревнования, пляски, мастер-классы — все это можно найти в «Парке сказов» в Арамили. Мероприятия продлятся весь день — с 12:00 до 18:00. На территории также есть скотный двор и тематические сказочные объекты: пещера Хозяйки Медной горы, дома Данилы-Мастера и Водяного, дворец Урал Мороза и Весны Красны. Дети до трех лет проходят бесплатно, билет с полным посещением всех мест — 1500 рублей, но действует скидка в 100 рублей, если купить тикет заранее — с понедельника по вечер пятницы. Самый большой дом-коммуна Советского Союза, построенный в 1930-е годы на Ленина, 52, ждет гостей на экскурсию «Этажи времени». Посетителям расскажут, как место стало пристанищем для семей творческой и научно-технической интеллигенции Свердловска. Вход по билету (от 100 рублей), старт — в 19:00. В клубе EverJazz пройдет концерт «Чайковский в джазе» — со сцены прозвучит классика в джазовой обработке. Трио Александра Титова и саксофонист Игорь Паращук представят слушателям свой взгляд на произведения Петра Чайковского. Концерт начнется в 18:00, билеты — 800 рублей. В субботу пройдет фестиваль искусств DALI, где гости смогут насладиться живой музыки, выставкой, творческими мастер-классами, винным и сырным казино, а также попробовать различный алкоголь и устрицы без ограничений и узнать о своем будущем с помощью таро. Билет стоит 3500 рублей, посетителей будут ждать в «Главном проспекте» в 11:00. Танцевальный рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле, хотят зафиксировать в «Книге рекордов России» в Veer Mall. Посмотреть на это можно в 13:00 в Атриуме. Также на площадке будет проходить фестиваль «В ритме детства», в программе — конкурсы, показы коллекций детских дизайнеров, спектакль,викторины и игры. Мероприятие бесплатное. Прогуляться по заводу стоит в креативном кластере в Черноисточинске. По бывшим цехам проводят экскурсии, здесь же есть уникальный для России музей наличников, а каждый желающий сделает своими руками мыло или косметику с травами, попробует себя в керамике. Также по благоустроенное тропе можно подняться на гору Заводскую, откуда открывается вид на Черноисточинский пруд, горы Крутики и Партизанская. Гостей принимают каждую субботу в 12:00, нужна предварительная запись по телефону: +7 982 719-49-45. Недалеко от кластера — в Висиме — находится Музей русской избы. Здесь гостей познакомят с убранством помещения, предложат поводить разные виды хороводов и спеть песни, поучаствовать в народных забавах. Особо любопытные смогут посидеть за шторками на полатях, погреться на печи, погладить старинным утюгом, приготовить блюда. После хозяйка угостит сладостями и чаем с мятой из самовара. На тропе Сысертская сотня в 12:00 пройдет занятие по табате с тренером Дмитрием Гвоздковым. Сбор — возле гранд-столба на плотине, участие бесплатное. На площадке концерт-холл «Свобода» состоится фестиваль современного искусства «Первый андеграундный». В программе — сражение музыкантов за деньги, показ короткометражных фильмов от режиссеров с Урала, битва поэтов, выставка и сеансы татуировок по доступной цене. Старт — в 15:00, билет можно купить за 900 рублей. Профессиональные хореографы из творческого объединения Saut de vie бесплатно обучат горожан танцам в парке Маяковского в 17:00. После мастер-класса перед главной сценой участники исполнят «Вальс победы». Обучение актерскому мастерству пройдет на площадке театральной платформы «В Центре». Ведет занятие Валерия Созонова — театральный педагог, автор собственной методики обучения актерскому мастерству, актриса. Мастер-класс начнется в 13:00 и продлится два часа, стоимость одного занятия — 1000 рублей.