США и Канада объявили о новой помощи Украине

Байден поручил направить Украине военную помощь на 400 млн долларов
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Байден направит Украине 400 млн долларов Фото:
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Украина получит от США военную помощь на 400 млн долларов. Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден.

«Распорядился о выделении 400 миллионов долларов США <…> для оказания помощи Украине», — сказано в сообщении Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

Также 10 мая о выделении помощи Киеву сообщила Канада. По сообщению главы канадского минобороны Билла Блэра, страна выделит 76 млн долларов на закупку систем ПВО

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Украина получит от США военную помощь на 400 млн долларов. Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден. «Распорядился о выделении 400 миллионов долларов США <…> для оказания помощи Украине», — сказано в сообщении Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Также 10 мая о выделении помощи Киеву сообщила Канада. По сообщению главы канадского минобороны Билла Блэра, страна выделит 76 млн долларов на закупку систем ПВО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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