США и Канада объявили о новой помощи Украине

Байден направит Украине 400 млн долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получит от США военную помощь на 400 млн долларов. Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден.
«Распорядился о выделении 400 миллионов долларов США <…> для оказания помощи Украине», — сказано в сообщении Байдена. Оно
Также 10 мая о выделении помощи Киеву сообщила Канада. По сообщению главы канадского минобороны Билла Блэра, страна выделит 76 млн долларов на закупку систем ПВО
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