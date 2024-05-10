США и Канада объявили о новой помощи Украине

Байден поручил направить Украине военную помощь на 400 млн долларов

10 мая 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Байден направит Украине 400 млн долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от США военную помощь на 400 млн долларов. Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден. «Распорядился о выделении 400 миллионов долларов США <…> для оказания помощи Украине», — сказано в сообщении Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Также 10 мая о выделении помощи Киеву сообщила Канада. По сообщению главы канадского минобороны Билла Блэра, страна выделит 76 млн долларов на закупку систем ПВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина получит от США военную помощь на 400 млн долларов. Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден. «Распорядился о выделении 400 миллионов долларов США <…> для оказания помощи Украине», — сказано в сообщении Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Также 10 мая о выделении помощи Киеву сообщила Канада. По сообщению главы канадского минобороны Билла Блэра, страна выделит 76 млн долларов на закупку систем ПВО