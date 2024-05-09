09 мая 2024

Умершая в Кольцово пассажирка летела в Грузию лечиться от рака. Видео

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Самолет авиакомпании Red Wings задержался в Кольцово на 7 часов, и в это время одной из пассажирок стало плохо Фото:

Пассажирка, умершая вечером 9 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, болела раком. Она летела в Грузию на лечение, сообщил telegram-канал Ural Mash.

«У 58-летней Хагигат был рак, последнее время передвигалась в инвалидной коляске. В Грузию должна была лететь на лечение с мужем. Но там бушевал шторм, и рейс авиакомпании Red Wings задержали в Кольцово», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало URA.RU, рейс Екатеринбург — Тбилиси был задержан на семь часов. Именно в это время состояние женщины начало ухудшаться. Уже после посадки в самолет она потеряла сознание. Реанимировать пассажирку пытались две бригады врачей, но спасти ее не удалось.

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Пассажирка, умершая вечером 9 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, болела раком. Она летела в Грузию на лечение, сообщил telegram-канал Ural Mash. «У 58-летней Хагигат был рак, последнее время передвигалась в инвалидной коляске. В Грузию должна была лететь на лечение с мужем. Но там бушевал шторм, и рейс авиакомпании Red Wings задержали в Кольцово», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, рейс Екатеринбург — Тбилиси был задержан на семь часов. Именно в это время состояние женщины начало ухудшаться. Уже после посадки в самолет она потеряла сознание. Реанимировать пассажирку пытались две бригады врачей, но спасти ее не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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