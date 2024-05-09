Пассажирка, умершая вечером 9 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, болела раком. Она летела в Грузию на лечение, сообщил telegram-канал Ural Mash.
«У 58-летней Хагигат был рак, последнее время передвигалась в инвалидной коляске. В Грузию должна была лететь на лечение с мужем. Но там бушевал шторм, и рейс авиакомпании Red Wings задержали в Кольцово», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало URA.RU, рейс Екатеринбург — Тбилиси был задержан на семь часов. Именно в это время состояние женщины начало ухудшаться. Уже после посадки в самолет она потеряла сознание. Реанимировать пассажирку пытались две бригады врачей, но спасти ее не удалось.
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