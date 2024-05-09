Умершая в Кольцово пассажирка летела в Грузию лечиться от рака. Видео

10 мая 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании Red Wings задержался в Кольцово на 7 часов, и в это время одной из пассажирок стало плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирка, умершая вечером 9 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, болела раком. Она летела в Грузию на лечение, сообщил telegram-канал Ural Mash. «У 58-летней Хагигат был рак, последнее время передвигалась в инвалидной коляске. В Грузию должна была лететь на лечение с мужем. Но там бушевал шторм, и рейс авиакомпании Red Wings задержали в Кольцово», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, рейс Екатеринбург — Тбилиси был задержан на семь часов. Именно в это время состояние женщины начало ухудшаться. Уже после посадки в самолет она потеряла сознание. Реанимировать пассажирку пытались две бригады врачей, но спасти ее не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка, умершая вечером 9 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, болела раком. Она летела в Грузию на лечение, сообщил telegram-канал Ural Mash. «У 58-летней Хагигат был рак, последнее время передвигалась в инвалидной коляске. В Грузию должна была лететь на лечение с мужем. Но там бушевал шторм, и рейс авиакомпании Red Wings задержали в Кольцово», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, рейс Екатеринбург — Тбилиси был задержан на семь часов. Именно в это время состояние женщины начало ухудшаться. Уже после посадки в самолет она потеряла сознание. Реанимировать пассажирку пытались две бригады врачей, но спасти ее не удалось.