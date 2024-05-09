В Академическом районе Екатеринбурга произошла драка между водителями пассажирских автобусов — прямо на проезжей части. По словам свидетелей инцидента, конфликт произошел по поводу графика движения.
«На конечной остановке автобусов произошла драка между водителями автобусов из-за очередности графика движения на маршруте», — рассказал подписчик telegram-канала Zloy_ekb. К посту он прикрепил видео, на котором двое мужчин бьют друг друга кулаками, ногами, пытаются завалить на асфальт. За происходящим наблюдают трое их товарищей, один в итоге решает вмешаться в конфликт. В машине автора видео в это время играет трек Жанны Фриске «Малинки».
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, был ли зарегистрирован инцидент в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил.
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