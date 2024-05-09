09 мая 2024

В Екатеринбурге водители автобусов устроили драку на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , автобус, общественный транспорт, пассажиры автобуса
Один из участников потасовки — водитель автобуса №52 (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошла драка между водителями пассажирских автобусов — прямо на проезжей части. По словам свидетелей инцидента, конфликт произошел по поводу графика движения.

«На конечной остановке автобусов произошла драка между водителями автобусов из-за очередности графика движения на маршруте», — рассказал подписчик telegram-канала Zloy_ekb. К посту он прикрепил видео, на котором двое мужчин бьют друг друга кулаками, ногами, пытаются завалить на асфальт. За происходящим наблюдают трое их товарищей, один в итоге решает вмешаться в конфликт. В машине автора видео в это время играет трек Жанны Фриске «Малинки».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, был ли зарегистрирован инцидент в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга произошла драка между водителями пассажирских автобусов — прямо на проезжей части. По словам свидетелей инцидента, конфликт произошел по поводу графика движения. «На конечной остановке автобусов произошла драка между водителями автобусов из-за очередности графика движения на маршруте», — рассказал подписчик telegram-канала Zloy_ekb. К посту он прикрепил видео, на котором двое мужчин бьют друг друга кулаками, ногами, пытаются завалить на асфальт. За происходящим наблюдают трое их товарищей, один в итоге решает вмешаться в конфликт. В машине автора видео в это время играет трек Жанны Фриске «Малинки». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, был ли зарегистрирован инцидент в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...