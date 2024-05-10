В Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве солдата РФ

РИАН: в Польше нашли могилу актера, ставшего наемником на Украине

10 мая 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Польский наемник отмечал, что вместе с ним служили военные из Японии и Колумбии Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Могилу иностранного наемника Януша Шереметы, который снимал на видео убийство российского военного, нашли в Польше. Об этом сообщают СМИ. «Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — передает РИА Новости. Наемнику был 41 год. У Шереметы не было военной подготовки до отправки в зону спецоперации. Однако в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник заявил в своих социальных сетях. В своих аккаунтах он выкладывал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк. Польский наемник на видео сказал: «Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему». Гранату бросил японец. Сейчас большинство материалов в соцсетях Шереметы удалены. Вместе с ним служили военные из Японии, Колумбии и Польши. Польский наемник делился также ходом боев в Харьковской области, которая граничит с ЛНР. До спецоперации Шеремета снимался в кино: играл роли в фильмах «Бруно», «Мужчина», «Богдан» и «Антон». Также будущий наемник записывал короткий метр. В 2021 году он снялся в рекламе в роли «хозяина спа», отмечает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Могилу иностранного наемника Януша Шереметы, который снимал на видео убийство российского военного, нашли в Польше. Об этом сообщают СМИ. «Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — передает РИА Новости. Наемнику был 41 год. У Шереметы не было военной подготовки до отправки в зону спецоперации. Однако в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник заявил в своих социальных сетях. В своих аккаунтах он выкладывал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк. Польский наемник на видео сказал: «Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему». Гранату бросил японец. Сейчас большинство материалов в соцсетях Шереметы удалены. Вместе с ним служили военные из Японии, Колумбии и Польши. Польский наемник делился также ходом боев в Харьковской области, которая граничит с ЛНР. До спецоперации Шеремета снимался в кино: играл роли в фильмах «Бруно», «Мужчина», «Богдан» и «Антон». Также будущий наемник записывал короткий метр. В 2021 году он снялся в рекламе в роли «хозяина спа», отмечает РИА Новости.