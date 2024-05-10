В Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве солдата РФ

РИАН: в Польше нашли могилу актера, ставшего наемником на Украине
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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, всу, украинские военные,  stock
Польский наемник отмечал, что вместе с ним служили военные из Японии и Колумбии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Могилу иностранного наемника Януша Шереметы, который снимал на видео убийство российского военного, нашли в Польше. Об этом сообщают СМИ.

«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — передает РИА Новости. Наемнику был 41 год.

У Шереметы не было военной подготовки до отправки в зону спецоперации. Однако в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник заявил в своих социальных сетях. В своих аккаунтах он выкладывал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк.

Польский наемник на видео сказал: «Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему». Гранату бросил японец. Сейчас большинство материалов в соцсетях Шереметы удалены.

Вместе с ним служили военные из Японии, Колумбии и Польши. Польский наемник делился также ходом боев в Харьковской области, которая граничит с ЛНР.

До спецоперации Шеремета снимался в кино: играл роли в фильмах «Бруно», «Мужчина», «Богдан» и «Антон». Также будущий наемник записывал короткий метр. В 2021 году он снялся в рекламе в роли «хозяина спа», отмечает РИА Новости.

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Могилу иностранного наемника Януша Шереметы, который снимал на видео убийство российского военного, нашли в Польше. Об этом сообщают СМИ. «Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — передает РИА Новости. Наемнику был 41 год. У Шереметы не было военной подготовки до отправки в зону спецоперации. Однако в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник заявил в своих социальных сетях. В своих аккаунтах он выкладывал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк. Польский наемник на видео сказал: «Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему». Гранату бросил японец. Сейчас большинство материалов в соцсетях Шереметы удалены. Вместе с ним служили военные из Японии, Колумбии и Польши. Польский наемник делился также ходом боев в Харьковской области, которая граничит с ЛНР. До спецоперации Шеремета снимался в кино: играл роли в фильмах «Бруно», «Мужчина», «Богдан» и «Антон». Также будущий наемник записывал короткий метр. В 2021 году он снялся в рекламе в роли «хозяина спа», отмечает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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