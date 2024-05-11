Правительство ЛНР показало видео горящей нефтебазы после атаки ВСУ

ВСУ ударили по нефтебазе (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Луганской народной республики (ЛНР) показали кадры обстрела нефтебазы в городе Ровеньки. Кадры опубликованы в telegram-канале правительства республики.
«Жуткие кадры с места обстрела нефтебазы в Ровеньках», — указано в сообщении в telegram-канале. На опубликованных кадрах показан поднимающийся в небо столб огня, также слышен взрыв. На данный момент известно о трех погибших и семи пострадавших, среди которых есть ребенок.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 мая ударили по нефтебазе в ЛНР. Об этом ранее сообщили в оперативных службах.
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