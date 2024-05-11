Правительство ЛНР показало видео горящей нефтебазы после атаки ВСУ

ВСУ ударили по нефтебазе (фото из архива) Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Луганской народной республики (ЛНР) показали кадры обстрела нефтебазы в городе Ровеньки. Кадры опубликованы в telegram-канале правительства республики.

«Жуткие кадры с места обстрела нефтебазы в Ровеньках», — указано в сообщении в telegram-канале. На опубликованных кадрах показан поднимающийся в небо столб огня, также слышен взрыв. На данный момент известно о трех погибших и семи пострадавших, среди которых есть ребенок.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 мая ударили по нефтебазе в ЛНР. Об этом ранее сообщили в оперативных службах.