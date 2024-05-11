Правительство ЛНР показало видео горящей нефтебазы после атаки ВСУ

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ВСУ ударили по нефтебазе (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Луганской народной республики (ЛНР) показали кадры обстрела нефтебазы в городе Ровеньки. Кадры опубликованы в telegram-канале правительства республики.

«Жуткие кадры с места обстрела нефтебазы в Ровеньках», — указано в сообщении в telegram-канале. На опубликованных кадрах показан поднимающийся в небо столб огня, также слышен взрыв. На данный момент известно о трех погибших и семи пострадавших, среди которых есть ребенок.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 мая ударили по нефтебазе в ЛНР. Об этом ранее сообщили в оперативных службах.

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Власти Луганской народной республики (ЛНР) показали кадры обстрела нефтебазы в городе Ровеньки. Кадры опубликованы в telegram-канале правительства республики. «Жуткие кадры с места обстрела нефтебазы в Ровеньках», — указано в сообщении в telegram-канале. На опубликованных кадрах показан поднимающийся в небо столб огня, также слышен взрыв. На данный момент известно о трех погибших и семи пострадавших, среди которых есть ребенок. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 мая ударили по нефтебазе в ЛНР. Об этом ранее сообщили в оперативных службах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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