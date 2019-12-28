Югорские инсайды

А как же подарки на 7 января? Коллаж: соцсети

В Югре снова начались разговоры о переносе столицы в Сургут. И это еще не самый интересный слухи из Югры на этой неделе. Только у нас: история про самый дорогой подарок на Новый год, который сделал своей возлюбленной бизнесмен из Нижневартовска. А еще: срыв 31 декабря из-за вечерних совещаний, новая политическая сила ХМАО, презентация новой группы политической элиты и многое другое.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Чиновники ХМАО боятся не успеть отпраздновать Новый год из-за работы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, чиновники правительства ХМАО боятся не успеть к новогоднем столу из-за решения губернатора Югры Натальи Комаровой остаться на праздники в Ханты-Мансийске. 30 декабря она проведет в Сургуте, поэтому сколько продлится ее рабочий день 31 декабря, не знает никто. «Если она захочет обсудить итоги года или наметить какие-то перспективные планы на будущее, то во сколько мы потом окажемся дома — абсолютно неизвестно. Кажется надо будет брать оливье с собой», — перешептываются чиновники в Белом доме.

В Югре заговорили о переносе столицы из Ханты-Мансийска в Сургут…

Поговаривают, что в ближайшие пару лет в Югре с новой силой может начаться обсуждение вопроса о переносе столицы из Ханты-Мансийска в Сургут. В 2020 году в Югре пройдет назначение губернатора, через год выборы в окружную и Госдуму. Эту идею могут использовать разные политические силы, чтобы вызвать симпатии избирателей. «Сургутяне точно не будут против, а эта практически треть от числа всех жителей ХМАО. К тому же для многих из восточной части округа гораздо удобнее было ездить в Сургут, поскольку он находится в центре, чем пересекать всю Югру по дороге в Ханты-Мансийск», — обсуждают в политтусовке.

…и о новом здании окружного правительства

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Не утихают обсуждения и дальнейшей судьбы недостроенной газпромовской свечки в центре Сургута. Ходят слухи, что ее может выкупить крупный югорский застройщик, провести перепрофилирование и продавать как апартаменты бизнес-класса. «В нынешнем состоянии здание можно купить по цене 18 тысяч рублей за квадратный метр. А после завершения строительства, продавать там квартиры по совсем другим ценам», — уверен один из инсайдеров. Впрочем, другие представители политического истеблишмента считают, что если слухи о переезде окружных чиновников подтвердятся, то газпромовская «свечка» станет идеальным офисом для окружного правительства.

В ХМАО — новая крепкая группа элит

Югорские управленцы, закончившие обучение в «Сколково», отмечают неожиданный эффект от совместного обучения. За полгода, что оно длилось, региональные и муниципальные чиновники успели наладить между собой неформальные связи. И собираются активно использовать это в повседневной работе. «Одно дело, когда читаешь письмо за подписью незнакомого человека, а другое дело, когда это твой коллега, с которым вы провели несколько недель вместе за одной партой. Так что особо общительные чиновники теперь смогут резко повысить свои лоббистские возможности в окружном правительстве», — переговариваются слухмейкеры.

Власти Сургут ищут способы, как удержать в городе молодежь

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что власти Сургута хотят изменить позиционирование крупнейшего мегаполиса ХМАО. Пока он воспринимается исключительно как город нефтяников, а чиновники хотели бы разнообразить палитру образов. Поэтому сейчас в мэрии обсуждается возможность создания центра креативных индустрий, который показал бы, в первую очередь, молодежи, что и в Сургуте можно вполне успешно заниматься творческими профессиями и для этого не обязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург.

В Югре ФСБ всерьез взялась за «братков из 90-х»

Информаторы «URA.RU» в эти дни обсуждают спецоперацию силовиков, которую официально опровергают в полиции и следственном комитете. «Речь об оперативных мероприятиях в отношении известного в Нижневартовске бизнесмена — Василия Павалаки — генерального директора ООО „Коммунальник“. Он, якобы, долгое время находился в разработке по поводу каких-то очень мутных схем из девяностых. Его то ли арестовали, то ли под подпиской», — заключает инсайдер. По словам источника агентства, силовики в ближайшее время планируют сразу несколько задержаний бизнес-партнеров Павалаки

Бизнесмен из ХМАО купил убыточный актив для своей возлюбленной

Инсайдеры из бизнес-сообщества ХМАО рассказывают, что в Нижневартовке с молотка продана старейшая гостиница города — «Самотлор». По слухам, ее новый владелец — известный в городе бизнесмен. «Человек очень известный, но не очень публичный. Покупка совершена некой фирмой из Калининграда, аффилированной как раз с ним. Возможно, он так пытается расширить сферу своего влияния на гостиничный бизнес, а заодно своей пассии делает подарок — она станет директором „Самотлора“», — считает инсайдер. По мнению источника агентства, гостиница, которая ранее имела статус фешенебельной, сейчас находится в упадке, приносит убытки, а номера требуют ремонта. «С точки зрения бизнеса — покупка максимально странная. Тут какая-то другая мотивация», — резюмирует источник.

Новогодний городок в Нижневартовске вызвал зависть у соседей

Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Слухачи рассказывают, что в закрытых чатах, в которых общаются мэры городов, позавидовали Нижневартовску, а его главу назвали новатором. «В этом году в Нижневартовске сделали простую, но прикольную штуку: городская елка на центральной площади стала интерактивной. Простая дополненная реальность: наводишь телефон и видишь снеговика. Но это реально привлекло много разговоров и внимания жителей, ее хвалят», — говорит слухач. Это, по словам инсайдера, не прошло незамеченным в новогодней повестке, и другие мэры уже дали задание подчиненным в следующем году переплюнуть Нижневартовск в подобных идеях.

Югорские мэры возмущены дутым рейтингом Сургутского района по инвестклимату…

Говорят, что югорские мэры возмущены попустительством надзорных органов в Сургутском районе из-за истории с фирмами-однодневками. Главы городов и районов недоумевают, почему прокуратура и налоговая инспекция почти год смотрела на ситуацию с регистрацией липовых ООО и МП сквозь пальцы. «Чтобы просто поставить несколько банкоматов в здании администрации, пришлось пройти кучу согласований и всего прочего. А в Сургутском районе фирмы регистрируются прямо в мэрии, и всем наплевать!» — возмущается один из мэров.

Вопросы появились и к другим наградам мэрии…

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Злые языки поставили под сомнения лидерство администрации Сургутского района не только в окружном рейтинге по инвестклимату, но и во всевозможных конкурсах. Они утверждают, что награды могли быть получены просто за денежное вознаграждение. «Одно дело, когда конкурс проводит какое-нибудь министерство или ведомство. Там вопросов нет. Но если присмотреться к наградам, которые получила администрация Сургутского района за последнее время, то среди них встречаются какие-то сомнительные или малоизвестные организации, которые проводили какие-то странные конкурсы. Для победы в них еще и деньги были заплачены. А теперь в мэрии ходят и гордятся этими званиями», — судачат сплетники.

Крупнейший район в ХМАО возглавил неформальный рейтинг успешности

Источники «URA.RU» из окружного правительства рассказывают, что в неформальном рейтинге стабильности, который составляется в конце года, лидирующую позицию среди районов занимает Нижневартовский район. «Там высокие показатели реализации нацпроектов, созданы условия для развития бизнеса, власть реально участвует в делах людей, нет крупных конфликтов, в которые приходится вмешиваться региональной власти», — перечисляет информатор. По его словам, все это еще сильней укрепляет и без того сильные позиции главы района Бориса Саломатина в глазах губернатора Комаровой.

В ХМАО может появиться новая политическая сила

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По версии слухмейкеров, в ХМАО может появиться новая политическая сила — «Национальное освободительное движение». «Его создают на осколках „сектантов из СССР“, которые в свое время вели активную деятельность в Нижневартовске. Задачи, в целом, те-же — свержение нынешнего строя. Правда у „НОДа“ все конкретней: они хотят освободить Россию от колониальной зависимости США», — рассказывает осведомленный источник. По его словам, силовики внимательно следят за активистами НОДа, но пока не предпринимают никаких шагов.

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