Помощники Куйвашева провалили его главный имиджевый проект

Раскрученный ресурс стал поводом для шуток над губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пиарщики свердловского губернатора Евгения Куйвашева попытались превратить его Instagram в основной источник официальной информации о ключевых действиях свердловских властей, но в итоге идея обернулась против них же. На время отпуска главы региона ресурс был заброшен, а темы, которые могли с выгодной стороны показать работу губернатора, никак не освещались. В итоге все заслуги присвоил себе другой политик. Теперь свердловчане открыто смеются над ресурсом, который подписан именем главы региона.

Instagram Евгения Куйвашева не подает признаков жизни уже 17 суток. Новые публикации в профиле губернатора перестали выходить 3 сентября, за сутки до появления инсайда о том, что он уходит в отпуск. При этом последние полгода сообщения от имени главы региона выходили ежедневно, а число подписчиков за это время выросло в пять раз, до 225 тысяч человек.

На рассказал про коронавирус Куйвашев собрал десятки тысяч подписчиков — и они ждут новых публикаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропажу губернатора заметили подписчики: ранее ресурс работал в формате вопросов-ответов, под каждым сообщением от имени главы региона появлялись ответы на 6-8 вопросов читателей. Под последним сообщением (о продлении режима самоизоляции) 1245 комментариев, в большинстве люди жалуются на проблемы, предлагают разрешить работу кинотеатров и ресторанов, просят о помощи. Большинство из них без ответов, хотя в отдельных случаях подписчикам отвечают с профиля Свердловской области.

Отсутствие реакции в официальном профиле главы региона уже стало поводом для шуток. Екатеринбургский журналист Александр Кириллов опубликовал фото из ТЦ Sila Voli, расположенного, по иронии, напротив резиденции Евгения Куйвашева с текстом «Покупай сейчас, чтобы не ныть в Instagram губернатора потом».

Такая тишина привела к тому, что позитивные темы, которые вел глава региона, были проработаны в его отсутствие, а выгоду от них неожиданно получил врио губернатора Алексей Орлов.

Алексей Орлов стал героем уральцев, приняв решение об открытии ресторанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Речь идет, в первую очередь, об открытии ресторанов: по данным сервиса «Яндекс.Новости», за пять дней было опубликовано 148 сообщений, посвященных возобновлению работы общепита. При этом в публикациях подчеркивается, что решение, которого в регионе ждали более трех месяцев, было принято именно Орловым в отсутствие главы региона. Аналогичная ситуация произошла с запуском единой социальной карты Свердловской области — о важном для поддержки уральцев проекте рассказывается в 34 сюжетах. Первый замгубернатора в них — ключевой герой и ролевая модель: «Алексей Орлов получил Единую социальную карту „Уралочка“», сообщается в официальном релизе.

«Может быть, [авторы] показывают, что губернатор имеет отношение к этому ресурсу — и сейчас, находясь в отпуске, имеет право на частную жизнь. Но хотя Instagram задумывался как персональный инструмент, он [у Куйвашева] стал элементом политической коммуникации с населением. Учитывая фрустрацию населения в условиях коронавируса и кризиса, она была востребована — а сейчас читатели лишились контента, позитивные новости ушли», — рассуждает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Кураторами Instagram Евгения Куйвашева называют пиарщицу Аксану Панову и политтехнолога Рината Хазеева, которые весной получили контроль над профилем главы региона под гарантии его переформатирования.

Аксану Панову (на переднем плане) называют одним из соавторов Instagram губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для увеличения числа подписчиков консультанты сделали ставку на публикацию материалов о ситуации с коронавирусом в регионе, но в то же время спровоцировали ряд конфликтов. Аксана Панова не ответила на звонок URA.RU.

Губернатор оказался в неловкой ситуации, когда в Instagram заступился за уральский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который могли перепрофилировать под прием больных COVID-19. Медики другого учреждения, куда он планировал отправить больных, выступили с открытым письмом, в котором объяснили ошибочность такого решения; позже, несмотря на позицию губернатора, пациентов с коронавирусом разместили и в самом ОММ.

Скандалом закончился и заочный спор в Instagram Евгения Куйвашева с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Глава региона опубликовал фото верующих, которые пришли в храм по время пандемии, Екатеринбургская епархия выступила с едким комментарием — «Печально именно в нашем регионе наблюдать особое стремление закрыть храмы под предлогом распространения вируса».

По оценке Русакова, у авторов Instagram губернатора Куйвашева еще есть шанс вернуть расположение свердловчан: «Впереди 1 сентября, множество вопросов о том, кто и как пойдет в школу. Каким будет День знаний и последующая учеба хотелось бы узнать от губернатора, а не от его заместителей».