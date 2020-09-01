Махонин: «Спокойно, без потрясений и революций, обновляем власть»

Дмитрий Махонин принимает участие в выборах губернатора Пермского края в качестве самовыдвиженца Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наш разговор с кандидатом в губернаторы Пермского края Дмитрием Махониным касается актуальной для редакции URA.RU темы — взаимодействия руководства Прикамья с федеральной властью, «махонинских» принципов подбора команды и критериев оценки ее деятельности. Данное интервью продолжает серию «программных» публикаций Дмитрия Махонина.

Напомним нашим читателям, что до этого момента вышло два материала. Первый был посвящен теме заботы о человеке, включая стратегические задачи по поддержке медицины, образования и социальной защиты. Во втором раскрывались новые принципы экономической политики, развития промышленности и инфраструктуры Прикамья. Данное интервью — это разговор с кандидатом в губернаторы о власти и ее обновлении.

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Добрый день! Недели две назад премьер-министр Михаил Мишустин был в рабочей поездке по Дальнему Востоку, где резонансно раскритиковал Приморское правительство за долгострой больницы. Мишустин назвал виновных разгильдяями. Скажите, а у нас в Прикамье есть чиновники-разгильдяи?

— Проблемы, конечно, есть, но это не результат чьей-то злой воли, а следствие разбалансировки решений — как по объективным, так и по субъективным причинам. Смотрите, Юрлинская больница. Корпус строится 17 лет! А в Кудымкаре в 2004 г. началось строительство кожно-венерологического диспансера. Строительство до сих пор не завершено. Сейчас по всему краю проводим аудит и видим, что у нас просто на миллиарды рублей «недостроев». И это зачастую не только проблема подрядчика, но и заказчика тоже. Сейчас в регионе почти каждый второй объект с сорванными сроками сдачи. Были проблемы с Минстроем и УКС, которым теперь приходится, что называется, «с колес» работу перестраивать.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Разгильдяйство пока есть, а разгильдяев, хочется верить, скоро не будет. Чиновники теперь работают по тем правилам, которые им сформулировали.

А что вы предлагаете с этим разгильдяйством делать?

— Менять правила работы и создавать единую команду. Ну, а если кое-где у нас порой встретятся отдельные непрофессионалы, то надо демонстративно гнать их в шею.

Один в поле не воин. В этой связи следующий вопрос. Вы командный игрок? Что значит в современной России быть командным игроком? Вы в чьей команде?

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

— Большое дело требует сильной команды, где каждый принимает самостоятельные и выверенные решения. Пример. Если посмотреть историю моей работы в ФАС, то с момента моего прихода туда и до перехода на пост врио губернатора Прикамья функционал руководимого мною управления ФАС увеличился в разы. То есть не было раньше ни тарифного регулирования, ни химических рынков. А все это — глобальная работа. И руководство ФАС, в лице Игоря Артемьева, столкнулось с проблемой, которую успешно решили. Была сделана ставка на делегирование полномочий и личную инициативу. В короткий срок была создана рыночная система XXI века, которая позволяет развивать экономику России и успешно конкурировать с лучшими экономиками мира. Поэтому говорю министрам пермского правительства: ищите профессионалов, способных действовать. Делегируйте полномочия. Иначе по-настоящему большое дело не сделать. Извините, что о таких простых вещах говорю. Но буду формировать такую команду, где министры, руководители департаментов и учреждений должны быть топ-менеджерами в полном смысле этого слова.

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Не совсем понятно, что это значит? Что значит: быть топ-менеджерами? Что делать конкретным министрам?

— Задача любого министра — подготовить сильных замов. Министр — это ведь, прежде всего, оператор ресурсов. Консервативный и максимально осторожный. Министр управляет процессами. Отсюда правило, которое, надеюсь, станет доброй пермской традицией. Министр приходит ко мне не только с готовым решением, но и отвечает за него. Либо прорабатывает несколько решений с некоторой вариативностью, чтобы было выбрано какое-то одно, но это в исключительных случаях. То есть, члены моей команды должны предлагать концептуальные планы развития. Не то, условно говоря, какой гвоздь и куда забить, а по какому проекту строить? Про доски, кирпичи, гвозди пусть сами решают — это их полномочия. Вот это и называется командой, которая должна отвечать за результат.

Есть устаревшее мнение, что чиновник — это бюрократ, который не принимает самостоятельных решений и делает то, что ему говорит начальник. Сегодня все поменялось. Современный чиновник — это специалист, который принимает решение и отвечает за его реализацию от начала и до конца.

Разве это достаточный рецепт успеха?

— Конечно, нет. Помимо решений, которые мы должны реализовывать «малой командой», есть еще большая команда Прикамья. Если мы по каким-то элементарным вещам не консолидируемся с промышленными гигантами, с лидерами общественного мнения, с общественными организациями, то реализовать решения не получится. Зависнет все на десятилетия как строительство зоопарка, новых зданий галереи или оперного театра. Есть и совсем уж мелкие примеры. Недавно обсуждали по Свердловскому району Перми, что нам делать с граффити на заборах, на стенах. Ладно, если на старой стене, а если она отремонтирована… И здесь важно сделать так, чтобы общество само не принимало таких вещей. Как говорят у нас в Перми, это должно выглядеть «стремно». Надо сделать так, чтобы было «стремно» рисовать на чистой и только что покрашенной стене, а не гордиться этим.

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По каким критериям вы свою команду формируете? Кем нужно быть, каким нужно быть, чтобы попасть в «офис Махонина»?

— Профессионалом! Понимать, что, как и почему ты делаешь. И, естественно, ты должен любить свою работу и получать именно от результата кайф. Не от процесса, а от результата.

Конечно, надо понимать, что помимо профессионализма есть вектор, который задает руководитель региона. И к этому вектору, без партизанщины, нужно идти. Дискуссия — это хорошо. Ее приветствую всегда. Мне всегда проще принимать решение, когда есть разные точки зрения. Но если решение принято, то его необходимо исполнять. Точка.

Продолжим тему обновления команды. Пришел к вам человек, как вы понимаете, что он профессионал? Можно же обмануться? Что определяет: интуиция, резюме или рекомендация?

— Мы уже сейчас выстраиваем прозрачную кадровую систему. По аналогии с «Лидерами России». Поручения уже даны. Относительно тех людей, которые приходят устраиваться на работу, то моя технология следующая. На старте резюме и собеседование. Затем я прошу людей, которые в соответствующей отрасли разбираются, тоже с претендентом поговорить. Затем все мнения обобщаются. И принимается решение.

Претендент может быть хоть каким, но если он предан делу, ты ему веришь. Есть одно «но». Не переношу тех, кто обвиняет всех, кроме себя любимого. Таких надо гнать в шею. С такими в горы нельзя… На самом деле очень строго отношусь к тем, кто самый близкий, к сожалению, им достается больше всех.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мир меняется. Пандемия ускорила цифровизацию власти. Как поменялась система управления в связи с коронавирусом? Требования поменялись?

— Не очень сильно. Совещания стали чаще проходить в онлайн режиме на ВКС. Что это дает? Это дает возможность министру не ездить ко мне, тратить время и бензин. Честно говоря, мобильный телефон гораздо больше изменил систему управления. Много дел делаю и поручений раздаю именно с помощью телефона. Проще так. В любое время дня и ночи — это возможность и средство, чтобы в том числе принимать управленческие решения и проверять результат этих поручений.

Обновление власти — это для вас актуальная тема? Или пока нет, выборы, кризисы?

— Понимаете, в чем суть, я Весы, по своему знаку зодиака, не сильно, конечно, в это верю, но тем не менее, должна быть какая-то «золотая середина». Стабильность. Уже говорил, что были те, которые говорили — всех разгони. Это самое простое. Но кого наберем? Поэтому, мы без потрясений и революций очень вдумчиво обновляем власть.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По мне, если вернуться к вопросу, должен быть постоянный и планомерный ход на обновление команды, но если человек работал при нескольких разных губернаторах, это не означает, что он плохой специалист. Поэтому всем сразу сказал, проявите себя и покажите. На совещаниях все могут блистать. Делом, делом надо доказать.

А сколько вам нужно времени для проверки? Тянет человек или нет…

— От полугода до года, плюс — минус. По разному бывает. И ведь понимаете, разрушить все быстро можно. А вот чтобы маховик продолжал крутиться — это очень не простая задача.

То есть уточняю. Личное, «нравится — не нравится» губернатора — это не определяющий критерий, для того, чтобы человек работал в вашей команде?

— А это здесь совсем ни при чем. Не жену выбираю.

По поводу квалификации глав муниципалитетов. Претензий к ним со стороны жителей Прикамья, конечно, много, но они же на передовой работают. Ведь именно они задают ритм. Как планируете работать с ними?

— С командой, с людьми надо работать. Обучать. Шанс остаться есть у всех. Для этого планирую в регионе создать муниципальный университет. Над названием еще подумаем. Цель — постоянно давать управленцам новые знания и подходы. Особенно нужно учить тех, которые пришли новичками. Элементарно узнать, какие федеральные и региональные программы имеются, это в принципе достаточно большой объем информации. И как в них правильно поучаствовать, как правильно направить заявку — это тоже дорогого стоит. Ну, и не давать чиновникам забронзоветь. Уверен, без повышения компетенций муниципальных чиновников быстро улучшить ситуацию в муниципалитетах, в «коренном Прикамье» не получится.

Кстати, некоторых руководителей мы уже направляем на переподготовку и обучение. Первую партию отправили по линии ВЭБа учиться.

Потом экзамен вам сдавать будут?

— Подготовят и защитят презентацию по «Зеленому каркасу Перми», с долинами малых рек, с Черняевским лесом. Кстати, они сами выбрали это домашнее задание.

Плюс и сами министры профильные должны, наверно, глав обучать? Ошибки главы, недостаточное умение какого-то отраслевого министра ясно и четко поставить задачу…

— Министры Прикамья еще не знают, что они будут преподавать в вузах. Во-первых, чтобы иметь свой ресурс для министерства, какое-то подрастающее поколение. Во-вторых, дополнительные компетенции в обучении. Научить и министерство, и глав муниципалитетов презентовать, обосновать, прогнозировать, вникать в тему.

Насколько знаю, такой формат уже работает. Вы ввели так называемые системные часы. В чем профит такой технологии?

— Системные часы, посвященные, в том числе, и конкретным муниципалитетам. Смысл системных часов, чтобы комплексно подойти к проблемным вопросам, которые в территориях существуют. Ускорить принятие решений. По сути это способ собрать всех заинтересованных лиц и быстро найти решение. Это не выездное совещание, хотя выездное совещание — это хорошо. Здесь ключевое значение должен иметь вице-премьер, который курирует эти территории. Вопросы они собирают, какие-то снимают до меня. А какие-то выносят на мое совещание. Помимо этого, тех министров, которые сидят на ВКС, глав, еще подключаем депутатов законодательного собрания.

Есть с этой точки зрения прорывы, которые действительно существуют? Вот провели системный час и решили…

— Много. Из последних — школа в Кунгуре. Определились с местом. Начинаем в этом году проводить конкурс. Вопросы газификации повсеместно решаем. Передача из собственности Чусового дорог в краевую собственность, чтобы привести их в нормативное состояние. Фактически нет ни одного вопроса, где так или иначе нет пути решения. На мой взгляд, самый худший путь решения проблем — это «на авось», давайте подадим документы, заявимся в федеральную программу и попытаемся выкроить. Отсюда, зачастую «недострои» и появляются.

Вы уже пригласили в свою команду несколько ярких, знаковых людей. Это стратегия такая? Например, Дмитрия Жебелева, основателя фонда «Дедморозим».

— Дмитрий Жебелев — это человек, который мне по духу очень близок. То есть человек с чистого листа, понятно, не ради денег и славы, а ради изменения системы работает и хорошо работает. И мне очень важно понимать, как снизу вся система выстроена. Очень важно понимать, где общество может помочь власти. Простой пример. У нас финансирование медицины достаточно неплохое. Но показатели значительно хуже, даже в сравнении бюджетов других регионов. Это означает, что мы просто не туда или не так вкладываем. Не видим, как эффективно использовать ресурсы.

А, как вы говорите, яркие люди — они же фанаты своего дела. И они состоявшиеся люди, которые действительно могут действовать.

И в чем моя система — есть министр со своей точкой зрения, а есть мой помощник, который, как правило на общественных началах. И помощник вносит альтернативное мнение. Планируем мы экономический форум. Мне из власти говорят, вот так надо. А помощник говорит — слушай, вот эта процедура может быть дешевле. А вот эту бутафорию надо убирать.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Управленческой команде Пермского края вы бы какую оценку поставили по 5-ти бальной системе?

— Я команду еще не сложил. Коронавирус, к сожалению, отвлек от очень многих дел, в том числе от формирования команды. С другой стороны, именно в таких особых ситуациях и проявляются люди, каждый показывает, на что он способен. Поэтому, в том числе, и благодаря коронавирусу сформировал свое мнение о многих руководителях. О более-менее сформировавшейся команде можно будет говорить, наверное, после выборов. Ну, а оценки ставить хотя бы через полгода-год.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича