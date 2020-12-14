Власти нашли способ борьбы с «черными фармацевтами»

Наиболее сложная ситуация с конрафактом — на рынке лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доля черного рынка лекарств в России, по разным подсчетам, может превышать 50%. Не лучше ситуация с табаком и молоком, «черные фармацевты» представляют наиболее серьезную опасность для национальной экономики. Вывести целые отрасли из «тени» поможет электронная система маркировки, но это не нравится бизнесу.

О необходимости расширения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, заявил 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин. «Мы нацелены на ограничение нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕАЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и которые помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза», — заявил Владимир Путин.

Покупая лекарства в аптеке, можно наткнуться на подделку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По оценкам экспертов, ситуация с контрафактом на рынке лекарств является наиболее сложной. «На сегодняшний день долю контрафакта на российском фармацевтическом рынке можно оценивать по-разному: от 2%, по заявлению Росздравнадзора, до 60%, по сведениям Торгово-промышленной палаты. Я думаю, что последняя цифра все же завышена, и на нашем рынке лекарств все не так плачевно, но это в любом случае миллиарды и миллиарды рублей», — прокомментировал в беседе с URA.RU вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов.

На Урале известно несколько громких дел, связанных с контрафактными лекарствами. Так, по данным СМИ, в 2017 году прокуратура выявила попытку поставки контрафактных препаратов для онкобольных. Конкурс на лекарственное обеспечение в сумме 20 млн рублей объявил Свердловский областной онкологический диспансер и выиграло ООО «Аргентум». После того, как прокуратура выяснила, что завод-производитель не продавал лекарства поставщику в необходимом объеме, «Аргентум» отказался от заключения контракта. Предприятие лишилось лицензии, попало в список недобросовестных поставщиков, а расследование самой сделки привело к уголовному делу, что стало прецедентом.

От контрафактных препаратов страдают и больницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Другой пример такого рода — поставка лекарства «Хумира» в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила в июне 2018 года. По контракту в сумме около 800 тысяч рублей контрафакт в медучреждение поставило ООО «Яркая звезда».

По словам главы ассоциации «Антиконтрафакт», система маркировки лекарств «Честный знак», которая с июля начала действовать в России, позволит избежать таких случаев. «Когда путь препарата от производителя до прилавка можно будет проследить до метра, это нанесет серьезный удар по „черным фармацевтам“, которые воруют лекарства в больницах и перепродают их в розничной сети или втюхивают нашим онкобольным (а также больным ВИЧ и гепатитом) всякие „чудодейственные“ пилюли», — убежден Байсолт Хамзатов.

Процедуру маркировки постарались сделать максимально удобной для бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При этом сами фармацевты, как писало URA.RU, недовольны внедрением новой системы и возлагали на нее вину за дефицит лекарств осенью 2020 года. К внедрению системы электронной маркировки фармацевтическая отрасль готовилась с 2017 года, отметил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, совместный проект Алишера Усманова, госкорпорации Ростех и Александра Галицкого) — оператора ГИС «Честный знак» — Реваз Юсупов. Однако запуск новой системы в силу стечения обстоятельств совпал с ажиотажным спросом на фоне пандемии коронавируса, и «Честный знак» обвинили в сбоях поставок лекарственной продукции. «Но это не соответствует действительности: во-первых, маркировка пока охватывает только 10% рынка лекарств, а во-вторых, носит уведомительный характер», — рассказал Юсупов, пояснив, что благодаря решению правительства РФ об упрощенном порядке пользования, продавец уведомляет систему о движении товара, и не дожидаясь отклика, реализует лекарства.

Под обязательные требования о маркировке попали и другие товары — например, табачные изделия, отметил представитель «Честного знака». Он отметил, что маркировка позволила на 30% уменьшить долю нелегальной продукции на российском рынке — с 15,5% в декабре 2019 года до 10,2% в ноябре 2020 года. «Табачная отрасль — это пример того, как заблаговременная подготовка к внедрению системы позволила безболезненно войти в процесс. Крупные табачные компании добровольно перешли на обязательную маркировку еще в марте 2020 года — на три месяца раньше, чем того требовал закон. В результате никаких сбоев на табачном рынке не наблюдалось», — подчеркнул Реваз Юсупов.

Маркировка ждет и другие популярные продукты, в частности — молоко Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году начнется внедрение системы маркировки в молочной продукции. «Пока отрасль не полностью готова к переходу, однако маркировка предусмотрена федеральным законом „О торговле“ и соответствующим распоряжением правительства. Следует понимать, что правительство не изменит решение о маркировке. Поэтому давать надежду предприятиям на то, что маркировку „снесут“, означает, что снова крупнейшие игроки отрасли будут лучше подготовлены, чем средние и малые предприятия», —сообщила URA.RU председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

По ее словам, Союз провел ряд переговоров с ЦРПТ в части условий поэтапного внедрения маркировки, и добился определенных уступок участникам рынка. Поэтому обязательная маркировка молочной продукции начнется в 2020 году, а окончательный переход отрасли на контроль каждой упаковки в «Честном знаке» должен произойти до 1 ноября 2023 года.

Власти ждут, что маркировка позволит повысить собираемость налогов Фото: Илья Московец © URA.RU

По мнению властей, введение обязательной маркировки целого ряда товарных групп послужит развитию российской экономики. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в сентябре заявил, что система маркировки реально уменьшает количество контрафакта на рынках, дает «ощутимый экономический и социальный эффект». В частности, речь идет о повышении прозрачности рынка, поступлении в бюджет недоплаченных налогов и страховых взносов.

По мнению вице-президента ассоциации предпринимателей «Опора России» Павла Сигала, для потребителя «Честный знак» может быть благом с точки зрения качества и безопасности, но только если это не приведет к росту цен на маркируемые товары. Впрочем, по данным исследований Высшей школы экономики, роста произойти не должно.