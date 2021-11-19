Экс-министру России объявили аппаратную войну в Госдуме

У председателя комитета природных ресурсов Госдумы Дмитрия Кобылкина, по данным инсайдера, нашлись влиятельные соперники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин не полностью контролирует ситуацию в своей структуре, рассказали URA.RU сразу несколько источников в парламенте. Помимо него, существует еще два центра влияния — экс глава комитета, а ныне зампред Владимир Бурматов и еще один зам — легенда хоккея Вячеслав Фетисов. Последний, полагают источники, благодаря дружбе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу считается даже более влиятельным депутатом, чем Кобылкин.

Кобылкин со времен работы министром природы РФ «периодически конфликтует с бывшим председателем комитета природных ресурсов Бурматовым», которого относят к окружению спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил инсайдер URA.RU. «Теперь к этому соперничеству прибавился еще и появившийся в экологическом комитете Фетисов. В комитете образовались три центра влияния», — добавил собеседник.

Первого зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам Вячеслава Фетисова эксперты называют влиятельным переговорщиком на международной арене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фетисов, продолжает источник, является общественным представителем России в ООН, где по поручению Путина участвует в переговорах по переходу на низкоуглеродное топливо. Также он с февраля возглавляет Всероссийское общество охраны природы. «Перед выборами Фетисову прочили пост главы комитета, а Кобылкин должен был стать вице-спикером Госдумы. Но у бывшего министра природы не хватило влияния, и ему отдали комитет. Фетисову пришлось довольствоваться постом первого зама. Он оказался на одной позиции с Бурматовым, который тоже претендовал на пост главы комитета, как и в предыдущем созыве. Между тремя лидерами в одном комитете происходит аппаратная борьба за влияние. В любой момент может вспыхнуть скандал, нужен лишь повод. А он найдется, поскольку российская элита заинтересована во влиянии на политиков, связанных с экологией», — пояснил инсайдер.

За власть в экологическом комитете Госдумы, сообщает источник, борется его бывший председатель Владимир Бурматов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Интерес элиты к комитету, по словам источника, связан с заявлениями Путина о том, что Россия готова к мировому переходу на низкоуглеродное топливо и может предложить альтернативы в виде водорода и атомной энергетики. «На это выделяется около 100 млрд рублей, и элиты борются за возможность освоить часть денег. За любой законопроект, который приблизит к этому, они будут бороться. Поэтому комитет по экологии в Госдуме так важен для крупного бизнеса», — добавил ньюсмейкер.

Близкий к правительству РФ инсайдер, рассказал, что Фетисова в экологии продвигает его советник, депутат Госдумы первого созыва, экс-глава ВНИИ Экологии Иван Стариков. «Стариков входил в Федеральный политсовет Союза правых сил [руководство партии до сих пор занимает влиятельные позиции в Кремле], а также является протеже [главы Счетной палаты РФ Алексея] Кудрина. Фетисов организовывает хоккейные матчи, к тому же дружит с Шойгу. У него есть громкое имя и бэкграунд спортсмена за плечами, но не экспертность эколога. Тем не менее, Фетисова сделали главой Российского общества охраны природы — старейшей организации. В Кремле хотят из РООП сделать альтернативу „Гринпису“, причем даже не в России, а в мире, к тому же обелить организацию после [признания виновным в коррупции его предшественника Константина] Цыбко», — рассказал близкий к кабмину инсайдер.

Николай Валуев в экологическом комитете Госдумы имеет свой профессиональный статус, сообщил инсайдер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник считает, что в нынешнем составе экологического комитета «происходит больше борьба за власть, чем реальная экологическая работа». «Я бы отметил профессионализм в области защиты природы у депутата, члена комитета Николая Валуева и нового депутата Тимофея Баженова, у которого есть экологическое образование и широкое понимание этой проблемы. Остальные, в основном, больше „хайпуют“ на модной среди российской элиты экологической повестке. Кобылкин аппаратно слаб, а Фетисов и Бурматов преследуют свои интересы», — добавил собеседник редакции.

Редакция URA.RU направила запросы Кобылкину, Фетисову и Бурматову. На момент подготовки материала ответов не поступило.

Фетисов является одним из немногих депутатов Госдумы, которого «воспринимает международное сообщество», отмечает политолог Анатолий Никифоров. «Нужно выстроить хорошую коммуникацию с Западом, для этого Кремль выбрал Фетисова. Он к тому же оттеняет своим влиянием общую массу легковесного экологического комитета в парламенте», — считает эксперт.

Инсайдеры говорят, что у Вячеслава Фетисова прекрасные отношения с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу (слева) по совместной игре в хоккей Фото: Сайт Президента России

У Фетисова довольно сильное влияние в комитете и сложились хорошие отношения с его председателем Кобылкиным, считает исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности Владислав Жуков. «Руководство страны отмечает его как политика, который может дать свежий импульс работе комитета Госдумы, а его ВООП должно стать ведущей базовой общественной экологической организации России, восстановив при этом былое международное значение», — добавил эколог.

Фетисов «играет в хоккей с [влиятельным бизнесменом] Геннадием Тимченко и [миллиардером из окружения Путина] Аркадием Ротенбергом, сам входит в близкое окружение президента», подчеркнул глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции «Политбюро 2.0» (об окружении Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «Однако пост председателя комитета природных ресурсов Фетисову, несмотря на это, вряд ли бы достался. Тут недостаточно просто связей, нужны интегрированность в определенную среду и профессионализм. И в этом плане Фетисов не сопоставим по политическому весу с экс-министром природы: он все-таки больше общественник», — объясняет Минченко.

Несмотря на прошлые заслуги, Фетисов не сможет «подсидеть» Кобылкина в комитете, соглашается директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Фетисов, скорее, умеет встраиваться в чужую систему. Выражаясь хоккейным языком, это удобный запасной. Он особо не проявляет личной инициативы и говорит, что будет делать то, что велит ему „Единая Россия“. Обычно политики такого уровня сами активны — стремятся на встречи с участием больших людей, руки им жмут. А Фетисов не спешит с личной стратегией. Он удобен системе, потому что готов нести вахту, которую ему поручат, но крупным управленцем вряд ли станет. В этом смысле депутат может и остаться на позициях зама в комитете», — не исключил эксперт.