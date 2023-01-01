Куда пойти в праздники с детьми в Перми, если надоели елки

Когда все запланированные детские елки пройдены, спектакли просмотрены, а горки обкатаны, у родителей встает вопрос — а куда еще сходить с ребенком в новогодние праздники в Перми? При этом не сильно потратившись и не уезжая далеко. URA.RU рассказывает в своей подборке.
Показательные кормления, прогулки и конкурсы в пермском зоопарке
В новогодние каникулы зоопарк подготовил целую программу
Со 2 по 8 января в пермском зоопарке будут проходить различные мероприятия: прогулки с альпакой, показательные кормления носух, барсов и белых медведей. Также дети смогут поучаствовать в конкурсе снежных скульптур и пройти тренинг с лошадьми. Подробнее с программой и временными рамками мероприятий можно ознакомиться в группе «Пермский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль фокусников-иллюзионистов в ТРЦ «iMall Эспланада»
Рядом с главной елкой города и ледовым городком все праздники будут проходить достаточно зрелищные мероприятия. Речь — о фестивале фокусников-иллюзионистов из разных городов России в ТРЦ «iMall Эспланада». Он пройдет со 2 по 7 января. Вы сможете стать свидетелями таинственных превращений, появлений и исчезновений. Увидеть левитацию человека, размножение предметов и телепатию. Будут также и шуточные номера с невидимым касанием и добрые фокусы. 4 января пройдет шоу для самых маленьких — иллюзионный номер «Шрэк» с участием ростовой куклы. Каждый день программа начинается в 17:00.
Мастер-класс по приготовлению хот-догов с экскурсией по кухне кафе Chicken
Детей научат готовить хот-доги и другие блюда кафе пермской сети
Если на каникулах уже нечем заняться, а ребенок обожает пермский фастфуд Chicken, то это мероприятие точно ему понравится. Если соберете команду от пяти человек, то в ТРК «Столица» за 300 рублей с человека проведут мастер-класс и экскурсию по кухне в кафе Chicken. Детям покажут, как заворачиваются бургеры, наливается кола и жарится картошка с наггетсами. Затем участники экскурсии смогут сами приготовить пышный хот-дог на перекус, к которому добавится картошка фри и кола. Подробности можно уточнить в группе сети кафе в соцсети «ВКонтакте», там подберут удобную дату и время.
Детская анимационная программа и концерт Юлии Лунеговой в ТРК «Семья»
Ребят ждет анимационная программа со сказочными героями
В ТРК «Семья» во вторую половину январских праздников состоятся небольшие веселые развлечения для детей. 5 и 6 января — с 14:30 до 16:40 — и 7 января с 12:30 до 13:30. Будет анимационная программа со сказочными героями, аквагрим, шоколадный фонтан с экзотическими фруктами, мастер-класс по изготовлению полезных сладостей и розыгрыш сладких подарков от Деда Мороза. Также, 7 января в 15:00 состоится новогодний праздничный концерт музыкальной группы с участницей шоу «Голос» Юлией Лунеговой.
«Время волшебства» в городских парках
В новогодние каникулы парки им. А.П.Чехова, «Счастье есть» и сад им. В.Л.Миндовского пообещали радовать пермяков детскими концертными программами и веселыми играми с конца декабря и вплоть до 7 января. Расписание концертов можно узнать в группе «ПермьПарк» в соцсети «ВКонтакте» — там каждый день будут выходить анонсы предстоящих мероприятий. Кстати, в каждом парке можно сделать фото с символом наступающего года — кроликом!
Зима — время купаться в бассейнах
Просто хотим напомнить, что в Перми в этом году открылись новые термы «Тенториум» и Weekend. А также недалеко от города работает «Акватория». Зимой в открытых бассейнах вода — до 38 градусов тепла. А в праздники действуют различные акции и скидки.
Елки и мастер-классы в ТРЦ «Планета»
В ТРЦ также будет работать резиденция Деда Мороза и Снегурочки
В ТРЦ «Планета» 4 и 5 января пройдут театрализованные представления для детей, конкурсы, игры и фокусы. Кроме того, будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут поделиться со сказочными героями заветными желаниями и, конечно же, рассказать стихотворение, спеть песню или станцевать.
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Когда все запланированные детские елки пройдены, спектакли просмотрены, а горки обкатаны, у родителей встает вопрос — а куда еще сходить с ребенком в новогодние праздники в Перми? При этом не сильно потратившись и не уезжая далеко. URA.RU рассказывает в своей подборке. Показательные кормления, прогулки и конкурсы в пермском зоопарке Со 2 по 8 января в пермском зоопарке будут проходить различные мероприятия: прогулки с альпакой, показательные кормления носух, барсов и белых медведей. Также дети смогут поучаствовать в конкурсе снежных скульптур и пройти тренинг с лошадьми. Подробнее с программой и временными рамками мероприятий можно ознакомиться в группе «Пермский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль фокусников-иллюзионистов в ТРЦ «iMall Эспланада» Рядом с главной елкой города и ледовым городком все праздники будут проходить достаточно зрелищные мероприятия. Речь — о фестивале фокусников-иллюзионистов из разных городов России в ТРЦ «iMall Эспланада». Он пройдет со 2 по 7 января. Вы сможете стать свидетелями таинственных превращений, появлений и исчезновений. Увидеть левитацию человека, размножение предметов и телепатию. Будут также и шуточные номера с невидимым касанием и добрые фокусы. 4 января пройдет шоу для самых маленьких — иллюзионный номер «Шрэк» с участием ростовой куклы. Каждый день программа начинается в 17:00. Мастер-класс по приготовлению хот-догов с экскурсией по кухне кафе Chicken Если на каникулах уже нечем заняться, а ребенок обожает пермский фастфуд Chicken, то это мероприятие точно ему понравится. Если соберете команду от пяти человек, то в ТРК «Столица» за 300 рублей с человека проведут мастер-класс и экскурсию по кухне в кафе Chicken. Детям покажут, как заворачиваются бургеры, наливается кола и жарится картошка с наггетсами. Затем участники экскурсии смогут сами приготовить пышный хот-дог на перекус, к которому добавится картошка фри и кола. Подробности можно уточнить в группе сети кафе в соцсети «ВКонтакте», там подберут удобную дату и время. Детская анимационная программа и концерт Юлии Лунеговой в ТРК «Семья» В ТРК «Семья» во вторую половину январских праздников состоятся небольшие веселые развлечения для детей. 5 и 6 января — с 14:30 до 16:40 — и 7 января с 12:30 до 13:30. Будет анимационная программа со сказочными героями, аквагрим, шоколадный фонтан с экзотическими фруктами, мастер-класс по изготовлению полезных сладостей и розыгрыш сладких подарков от Деда Мороза. Также, 7 января в 15:00 состоится новогодний праздничный концерт музыкальной группы с участницей шоу «Голос» Юлией Лунеговой. «Время волшебства» в городских парках В новогодние каникулы парки им. А.П.Чехова, «Счастье есть» и сад им. В.Л.Миндовского пообещали радовать пермяков детскими концертными программами и веселыми играми с конца декабря и вплоть до 7 января. Расписание концертов можно узнать в группе «ПермьПарк» в соцсети «ВКонтакте» — там каждый день будут выходить анонсы предстоящих мероприятий. Кстати, в каждом парке можно сделать фото с символом наступающего года — кроликом! Зима — время купаться в бассейнах Просто хотим напомнить, что в Перми в этом году открылись новые термы «Тенториум» и Weekend. А также недалеко от города работает «Акватория». Зимой в открытых бассейнах вода — до 38 градусов тепла. А в праздники действуют различные акции и скидки. Елки и мастер-классы в ТРЦ «Планета» В ТРЦ «Планета» 4 и 5 января пройдут театрализованные представления для детей, конкурсы, игры и фокусы. Кроме того, будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут поделиться со сказочными героями заветными желаниями и, конечно же, рассказать стихотворение, спеть песню или станцевать.