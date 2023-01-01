Куда пойти в праздники с детьми в Перми, если надоели елки

Общение с белыми медведями, активности в торговых центрах и магическое шоу

02 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Рассказываем, где можно весело провести время с детьми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Когда все запланированные детские елки пройдены, спектакли просмотрены, а горки обкатаны, у родителей встает вопрос — а куда еще сходить с ребенком в новогодние праздники в Перми? При этом не сильно потратившись и не уезжая далеко. URA.RU рассказывает в своей подборке. Показательные кормления, прогулки и конкурсы в пермском зоопарке В новогодние каникулы зоопарк подготовил целую программу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Со 2 по 8 января в пермском зоопарке будут проходить различные мероприятия: прогулки с альпакой, показательные кормления носух, барсов и белых медведей. Также дети смогут поучаствовать в конкурсе снежных скульптур и пройти тренинг с лошадьми. Подробнее с программой и временными рамками мероприятий можно ознакомиться в группе «Пермский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль фокусников-иллюзионистов в ТРЦ «iMall Эспланада» Со 2 по 7 января в ТРЦ будут выступать фокусники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом с главной елкой города и ледовым городком все праздники будут проходить достаточно зрелищные мероприятия. Речь — о фестивале фокусников-иллюзионистов из разных городов России в ТРЦ «iMall Эспланада». Он пройдет со 2 по 7 января. Вы сможете стать свидетелями таинственных превращений, появлений и исчезновений. Увидеть левитацию человека, размножение предметов и телепатию. Будут также и шуточные номера с невидимым касанием и добрые фокусы. 4 января пройдет шоу для самых маленьких — иллюзионный номер «Шрэк» с участием ростовой куклы. Каждый день программа начинается в 17:00. Мастер-класс по приготовлению хот-догов с экскурсией по кухне кафе Chicken Детей научат готовить хот-доги и другие блюда кафе пермской сети Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Если на каникулах уже нечем заняться, а ребенок обожает пермский фастфуд Chicken, то это мероприятие точно ему понравится. Если соберете команду от пяти человек, то в ТРК «Столица» за 300 рублей с человека проведут мастер-класс и экскурсию по кухне в кафе Chicken. Детям покажут, как заворачиваются бургеры, наливается кола и жарится картошка с наггетсами. Затем участники экскурсии смогут сами приготовить пышный хот-дог на перекус, к которому добавится картошка фри и кола. Подробности можно уточнить в группе сети кафе в соцсети «ВКонтакте», там подберут удобную дату и время. Детская анимационная программа и концерт Юлии Лунеговой в ТРК «Семья» Ребят ждет анимационная программа со сказочными героями Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТРК «Семья» во вторую половину январских праздников состоятся небольшие веселые развлечения для детей. 5 и 6 января — с 14:30 до 16:40 — и 7 января с 12:30 до 13:30. Будет анимационная программа со сказочными героями, аквагрим, шоколадный фонтан с экзотическими фруктами, мастер-класс по изготовлению полезных сладостей и розыгрыш сладких подарков от Деда Мороза. Также, 7 января в 15:00 состоится новогодний праздничный концерт музыкальной группы с участницей шоу «Голос» Юлией Лунеговой. «Время волшебства» в городских парках В новогодние каникулы парки им. А.П.Чехова, «Счастье есть» и сад им. В.Л.Миндовского пообещали радовать пермяков детскими концертными программами и веселыми играми с конца декабря и вплоть до 7 января. Расписание концертов можно узнать в группе «ПермьПарк» в соцсети «ВКонтакте» — там каждый день будут выходить анонсы предстоящих мероприятий. Кстати, в каждом парке можно сделать фото с символом наступающего года — кроликом! Зима — время купаться в бассейнах Просто хотим напомнить, что в Перми в этом году открылись новые термы «Тенториум» и Weekend. А также недалеко от города работает «Акватория». Зимой в открытых бассейнах вода — до 38 градусов тепла. А в праздники действуют различные акции и скидки. Елки и мастер-классы в ТРЦ «Планета» В ТРЦ также будет работать резиденция Деда Мороза и Снегурочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ТРЦ «Планета» 4 и 5 января пройдут театрализованные представления для детей, конкурсы, игры и фокусы. Кроме того, будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут поделиться со сказочными героями заветными желаниями и, конечно же, рассказать стихотворение, спеть песню или станцевать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда все запланированные детские елки пройдены, спектакли просмотрены, а горки обкатаны, у родителей встает вопрос — а куда еще сходить с ребенком в новогодние праздники в Перми? При этом не сильно потратившись и не уезжая далеко. URA.RU рассказывает в своей подборке. Показательные кормления, прогулки и конкурсы в пермском зоопарке Со 2 по 8 января в пермском зоопарке будут проходить различные мероприятия: прогулки с альпакой, показательные кормления носух, барсов и белых медведей. Также дети смогут поучаствовать в конкурсе снежных скульптур и пройти тренинг с лошадьми. Подробнее с программой и временными рамками мероприятий можно ознакомиться в группе «Пермский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль фокусников-иллюзионистов в ТРЦ «iMall Эспланада» Рядом с главной елкой города и ледовым городком все праздники будут проходить достаточно зрелищные мероприятия. Речь — о фестивале фокусников-иллюзионистов из разных городов России в ТРЦ «iMall Эспланада». Он пройдет со 2 по 7 января. Вы сможете стать свидетелями таинственных превращений, появлений и исчезновений. Увидеть левитацию человека, размножение предметов и телепатию. Будут также и шуточные номера с невидимым касанием и добрые фокусы. 4 января пройдет шоу для самых маленьких — иллюзионный номер «Шрэк» с участием ростовой куклы. Каждый день программа начинается в 17:00. Мастер-класс по приготовлению хот-догов с экскурсией по кухне кафе Chicken Если на каникулах уже нечем заняться, а ребенок обожает пермский фастфуд Chicken, то это мероприятие точно ему понравится. Если соберете команду от пяти человек, то в ТРК «Столица» за 300 рублей с человека проведут мастер-класс и экскурсию по кухне в кафе Chicken. Детям покажут, как заворачиваются бургеры, наливается кола и жарится картошка с наггетсами. Затем участники экскурсии смогут сами приготовить пышный хот-дог на перекус, к которому добавится картошка фри и кола. Подробности можно уточнить в группе сети кафе в соцсети «ВКонтакте», там подберут удобную дату и время. Детская анимационная программа и концерт Юлии Лунеговой в ТРК «Семья» В ТРК «Семья» во вторую половину январских праздников состоятся небольшие веселые развлечения для детей. 5 и 6 января — с 14:30 до 16:40 — и 7 января с 12:30 до 13:30. Будет анимационная программа со сказочными героями, аквагрим, шоколадный фонтан с экзотическими фруктами, мастер-класс по изготовлению полезных сладостей и розыгрыш сладких подарков от Деда Мороза. Также, 7 января в 15:00 состоится новогодний праздничный концерт музыкальной группы с участницей шоу «Голос» Юлией Лунеговой. «Время волшебства» в городских парках В новогодние каникулы парки им. А.П.Чехова, «Счастье есть» и сад им. В.Л.Миндовского пообещали радовать пермяков детскими концертными программами и веселыми играми с конца декабря и вплоть до 7 января. Расписание концертов можно узнать в группе «ПермьПарк» в соцсети «ВКонтакте» — там каждый день будут выходить анонсы предстоящих мероприятий. Кстати, в каждом парке можно сделать фото с символом наступающего года — кроликом! Зима — время купаться в бассейнах Просто хотим напомнить, что в Перми в этом году открылись новые термы «Тенториум» и Weekend. А также недалеко от города работает «Акватория». Зимой в открытых бассейнах вода — до 38 градусов тепла. А в праздники действуют различные акции и скидки. Елки и мастер-классы в ТРЦ «Планета» В ТРЦ «Планета» 4 и 5 января пройдут театрализованные представления для детей, конкурсы, игры и фокусы. Кроме того, будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут поделиться со сказочными героями заветными желаниями и, конечно же, рассказать стихотворение, спеть песню или станцевать.