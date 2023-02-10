Свердловские слухи: силовики вербуют таксистов

О некрасивых намеках министру, заигрываниях Тунгусова и конфликте в СК. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Силовики Свердловской области остро нуждаются в водителях URA.RU Пока чиновники затаив дыхание ждут приезда губернатора Евгения Куйвашева из отпуска, его ближайшие товарищи вылетели в Москву на закрытые переговоры. Во власти Екатеринбурга все сильнее чувствуется приближение выборов в гордуму. Даже всегда скрытный бывший вице-мэр Владимир Тунгусов стал появляться на публике. Своих проблем хватает и у силовиков — в областном СК назревает крупный конфликт. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор соберет ближний круг после отпуска Предполагают, что в свое отсутствие Куйвашев узнал важную информацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В высоких кабинетах растет напряжение перед возвращением губернатора Евгения Куйвашева на работу. В резиденции шепчутся, что сразу после отпуска глава региона собирает узкий круг на обстоятельный разговор. По слухам, помимо вице-губернатора Олега Чемезова и главы аппарата Валерия Чайникова, на беседу приглашен кто-то из статусных депутатов заксобрания. В тусовке уверены, что губернатор в свое отсутствие узнал нечто важное. Люди Куйвашева вылетели на переговоры в Москву По информации инсайдеров, в Москву отправилась делегация от губернатора Куйвашева, в которую вошли высокопоставленные чиновники и представители «Единой России». Ожидается, что в столице они будут утверждать вариант с праймериз ЕР по выборам в гордуму Екатеринбурга. Говорят, предлагаемый сценарий может серьезно удивить участников выборов. Резиденция губернатора приручит оппозицию В руководстве области растет уверенность, что все предстоящие политические кампании в регионе впредь должны проходить по сценарию успешных губернаторских выборов 2022 года. Тогда оппозиционные партии сверяли свой курс и кадровый подбор с внутриполитическим блоком резиденции губернатора. «Это помогло и сохранить сами партии, и оставить за ними определенный электорат», — объясняют сторонники идеи. И дают понять, что любые колебания могут легко подорвать имеющиеся достижения. Шмыков вернул авторитет Любопытную выгоду из отпуска губернатора извлек его первый заместитель Алексей Шмыков. Оставшись на две недели за главного, чиновник, которого многие уже были готовы списать со счетов, напомнил, почему занимает такую высокую должность. Усилиями Шмыкова, делятся обитатели правительства, работа в отсутствие Куйвашева была выстроена как нельзя лучше. «Как политик он, мягко говоря, далек от идеала. Но талант администратора определенно есть», — признают коллеги в кабмине. Смирнов застраховался от критики… Вместо себя Смирнов отправил к журналистам младшего коллегу Фото: Анна Майорова © URA.RU Аппаратную хитрость удалось продемонстрировать министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Наблюдатели отметили, что на пресс-конференцию по тарифам на ремонт жилья отправился не сам глава ведомства, а директор Фонда содействия капремонту Станислав Суханов. В правительстве обсуждают, что у Смирнова получилось не только перестраховаться от критики СМИ, но и перевести стрелки на младшего коллегу. «Если ситуация будет осложняться, то в отставку отправят не министра, а директора фонда», — объясняют задумку собеседники. …и невольно обрадовал мэров Возможное падение Суханова совершенно точно обрадует областных градоначальников. Говорят, из мэров, желающих возглавить Фонд капремонта, можно уже выстроить целую очередь. В частности, активнее других в кресло сватают ивдельца Владимира Михеля и тавдинца Валентина Миронова (хотя оба избраны лишь полтора-два года назад). Да и имя главы Волчанска Александра Вервейна, который уже автоматически становится кандидатом на любой освобождающийся в области пост, тоже звучит в беседах. Кудрявцеву делают некрасивые намеки,… Подозрительную активность развернули недоброжелатели министра общественной безопасности Александра Кудрявцева. Ходят слухи, что уважаемому чиновнику стали все чаще намекать, что ему пора бы уже подыскивать себе преемника: «Мол, недолго осталось». Коллеги Кудрявцева, однако, верят, что это лишь хамские провокации и бывший военком области еще послужит правительству минимум пару лет. …а Мамонтов шокировал подчиненных Говорят, с рядовыми сотрудниками Мамонтов общается лишь через замов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Настоящим потрясением для сотрудников кабмина стал управленческий стиль нового министра природы Дениса Мамонтова. Говорят, 45-летний чиновник, возглавивший ведомство еще в ноябре, до сих пор даже не познакомился со своими подчиненными. Единственные, кому в день назначения Мамонтов попросил себя представить, стали его заместители. И исключительно через них министр, по слухам, общается с рядовыми сотрудниками. Такие нестандартные методы были бы оправданы, вот только в работе, делятся источники, Мамонтов себя пока никак не проявил. Заместителя Карлова опозорил друг Скандальное увольнение главврача Верхнесалдинской ЦГБ Владимира Сорочинского, который проработал всего три дня, бросает тень на замминистра здравоохранения Сергея Туркова. Говорят, именно по дружеской протекции последнего Сорочинский возглавил больницу. Однако в первый же день выяснилось, что новый главврач испытывает слабость к пагубным привычкам, и долгой его карьера в Верхней Салде не стала. Теперь же в медицинских кругах есть вопросы и к Туркову: «Как говорится, скажи мне, кто твой друг…» Куратором политики пытается стать депутат заксобрания,… Пустующее уже два месяца кресло директора департамента внутренней политики не дает покоя многим областным политикам. В частности, в кулуарах заксобрания депутат-единоросс Михаил Зубарев начал продвигать идею, что с задачей такого уровня неплохо мог бы справиться он сам. По слухам, уже есть и те, кого он в этом сумел убедить. …а его коллега берет коммунистов под опеку Любопытные вещи рассказывают и про другого единоросса из областного парламента. Говорят, развернувший в последнее время большую активность депутат Алексей Свалов пытается взять под свое крыло идущих на выборы в гордуму Екатеринбурга коммунистов. Во всяком случае, он уже пытается вести переговоры. «Вот только его высокие руководители добро на такие маневры не давали», — уточняют злые языки. Тунгусов вышел в свет перед выборами Многие не верят, что Владимир Тунгусов всерьез намерен вернуться в политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обычно скрытный экс-вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов стал чаще появляться в общественных местах — на фоне слухов о его намерении выдвинуть собственный пул на сентябрьские выборы в думу. Собеседник в политтусовке утверждает, что в последние недели несколько раз видел Тунгусова в Lobby «Тихвина» (элитный городской ЖК) в компании неких «предпринимателей». Другой знакомый Тунгусова поделился, что недавно встречал его в закрытой части ресторана «Барборис» в «Ельцин Центре» (впрочем, что Тунгусов периодически обедает там, было известно и ранее). А в конце января бывший «серый кардинал» городской политики неожиданно появился на VIP-концерте в ККТ «Космос» по случаю дня рождения Владимира Высоцкого. Кого-то из действующих депутатов с Тунгусовым пока не замечали. Поэтому версия, что влиятельный экс-чиновник просто играется, соскучившись по вниманию, остается популярной. Бывший чекист отказался идти на выборы в Екатеринбурге Экс-начальник отделения службы экономической безопасности свердловского УФСБ Николай Антонов отказался участвовать в сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга, где работал в 2013—2018 годах. По словам источника, изначально такой вариант был. «Антонов получил предложение от одного из политических альянсов, но в последний момент дал понять, что утратил интерес к депутатству», — рассказал собеседник в мэрии. В выборах 2018-го Антонов шел по «спискам» Тунгусова. Орлова насторожили походы топ-чиновника в УФСБ Виталий Першин особо и не скрывает, что дружен с «погонами» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов стал относиться к главе Железнодорожного района Виталию Першину настороженно. По слухам, это связано с методами чиновника. Еще работая в Росжелдоре, он якобы активно делился информацией с силовиками. В какой-то момент сливов стало так много, что не выдержали они сами. И пошли узнавать, что происходит, к начальнику СвЖД Ивану Колесникову. «Мы, конечно, можем закрыть всех, про кого говорит Першин, но оно вам надо?» — пересказывает инсайдер разговор офицеров с Колесниковым. Сразу после этого Колесников якобы попросил Орлова пристроить Першина в городскую власть. «Так он и стал главой района (в июне 2021-го — прим. ред.). И уже на новом месте взялся за старое: большинство старожилов администрации уволили при участии УФСБ. Как и Колесникову, Орлову доложили о статусном осведомителе. С тех пор контакты с Першиным он старается ограничивать», — поделился второй собеседник. Жена главы района получила повышение в кабмине В тусовке на этой неделе обсуждали и другое событие вокруг Першина. Его супруга Елена стала советником главы МУГИСО Андрея Кузнецова. «Она работала с ним в минприроды, была начальницей одного из отделов», — рассказывают знакомые Першиной. Соратницу Орлова сменит автор telegram-канала… Галина Токарева приступит к работе в СвЖД в начале следующей недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Место начальника городского департамента общественных связей (ДОС), освобождающееся после перехода Галины Токаревой в СвЖД, может занять Егор Некрасов. Он был заместителем Токаревой, а сейчас является «спецпорученцем» вице-мэра по политике Сергея Плахотина, курирующего ДОС. Но, по словам источника, против назначения Некрасова — сразу несколько обстоятельств. Первое: чиновнику приписывают администрирование анонимного telegram-канала, в котором размещается негативная информация про Орлова и некоторых его подчиненных. Второе: когда Некрасов работал замначальника департамента, ходили слухи, что он подсиживает Токареву и с этой целью якобы генерирует конфликты вокруг нее. Третье: раньше он работал в команде Тунгусова, злые языки до сих пор приписывают ему принадлежность к ней. …или помощница вице-мэра Поэтому наиболее вероятным называют сценарий с назначением на место Токаревой Екатерины Форукшиной — молодой помощницы Плахотина. «Ей он доверяет больше, чем Некрасову», — объясняют логику в кулуарах «серого дома». По одной из версий, Форукшина была студенткой у Павла Крашенинникова — депутата Госдумы, профессора УрГЮУ, которому Плахотин помогает с пиаром. В СвЖД ждут еще одного топа из мэрии Екатеринбурга Уход Галины Токаревой в СвЖД может оказаться не последним кадровым переходом из администрации Екатеринбурга в стан железнодорожников. Рассказывают, что скоро в госкорпорации может освободиться должность замдиректора по работе с органами власти. И, по слухам, на это место претендует один из топ-чиновников мэрии. В свердловском СК назревает крупный конфликт… В Свердловском СУ СК появилась интрига с назначением временного руководителя Фото: Илья Московец © URA.RU По слухам, в СУ Следственного комитета России по Свердловской области начинается глобальный конфликт из-за ухода действующего шефа управления Михаила Богинского, который планирует перейти на должность в полпредство УрФО. Говорят, что главным кандидатом на место временно исполняющего обязанности шефа станет первый заместитель Анатолий Надбитов. Однако в коллективе к нему относятся неоднозначно: не все высокопоставленные сотрудники готовы воспринимать его в качестве начальника. …который может грозить кадровыми проблемами Проблема с отношением к Надбитову может серьезно помешать его карьерным планам и сорвать его назначение в качестве врио шефа. «Хоть у Надбитова прекрасные показатели, есть его коллеги, которым и начальство, и подчиненные доверяют больше», — говорят слухачи. Они считают, что менее успешные коллеги Надбитова могут временно занять должность Богинского уже в ближайшие недели. Силовики идут за телеграмерами Федеральная кампания по вычислению авторов и заказчиков анонимных telegram-каналов добирается и до регионов. Говорят, соответствующие задания уже получили местные силовые структуры, а общее руководство будет у полпредства президента. Собеседники не исключают, что по наиболее резвым авторам очень скоро начнутся реальные процессы. Силовиков обучают новым боевым навыкам Новые навыки должны помочь силовикам на самых сложных операциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бойцы свердловских силовых ведомств с февраля начали вводить в тренировки несколько новых элементов, которые, по задумке начальства, помогут эффективнее задерживать и обезвреживать опасных преступников. По слухам, новые боевые навыки помогут не только выполнять прямые обязанности, но и решать сверхурочные и специфические задачи. Свердловские силовики нашли работу таксистам Говорят, ГУ МВД по Свердловской области остро нуждается в водителях, и готово нанимать на эту должность далеких от силовых структур людей. В частности, предложения заступить на службу поступили екатеринбургским таксистам, которым предлагают более стабильную работу и социальные гарантии. Однако таким обещаниям мало кто верит, считают слухачи. Полиция готовит массовые проверки студентов Сразу после двух драк студентов в УрФУ, произошедших за первые месяцы 2023 года, екатеринбургская полиция приняла решение активизировать работу по проверке их безопасности. В УМВД планируют до конца марта провести несколько рейдов, которые затронут общежития не только Уральского федерального университета, но и других вузов города. В первую очередь, проверка коснется обучающихся мигрантов. Екатеринбургские полицейские поругались из-за облав Полицейские слишком много говорили о рейдах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, в УМВД по Екатеринбургу начался конфликт из-за проходивших в начале февраля массовых облав на мигрантов, среди которых искали нарушителей. Якобы силовики слишком много рассказывали о проходивших операциях, чем нарушили планы коллег. «Рейды, которые должны были остаться секретными, стали достоянием широкого круга лиц, за что некоторым уже прилетело», — говорят слухачи. Свердловские мигранты начали бояться своих соседей По слухам, в некоторых районах Екатеринбурга в кругах мигрантов появился страх перед соседями: якобы местные жители стали в разы чаще жаловаться в полицию на сомнительное поведение некоторых приезжих жильцов, которые оставляют за собой горы мусора и слишком громко себя ведут. Как результат — силовики заметили, что мигранты стали потише, боясь помешать соседям или вызвать их недовольство. Новый закон поставил в тупик фонд капремонта Говорят, у свердловского фонда капитального ремонта возникнут огромные проблемы с поиском своих должников из-за нового закона о защите персональных данных, который выйдет 1 марта. Работники полагают, что нововведение усложнит обработку информации. «Видимо, фонд капремонта будет тесно работать с судами первой инстанции. К чему это приведет, сказать непросто, но то, что должников станет больше — факт», — обсуждают слухачи. Нового руководителя в Ельцин Центре никто не заметил Светлана Усольцева долгое время курировала выставки в ЕЦ, но повышение не сделало ее заметнее в культурной тусовке Фото: Александр Мамаев © URA.RU После громкого ухода Ильи Шипиловских с поста директора арт-галереи Ельцин Центра тусовка болтает, что назначение нового руководителя прошло достаточно тихо и спокойно. Место директора заняла Светлана Усольцева, однако общественность этот факт проигнорировала. Многие считают, что широко афишировать о назначении не стали, боясь лишнего внимания со стороны силовиков и публики. «В Ельцин Центре помнят, как тяжело им было пережить нападки со стороны Владимира Соловьева. Решили все сделать по-тихому, чтобы лишний раз не светиться», — считают представители местной культуры. Элитная концертная площадка решила, как справится с кризисом В связи с тем, что концертных мероприятий стало меньше, Teatro Veneziano решил зарабатывать на свадебных церемониях и аренде. Так, представители площадки предлагают всем желающим снять Teatro Veneziano за 99 000 рублей, при этом молодоженам обещают в подарок свадебный торт. «Также всем желающим владельцы предлагают арендовать площадку для фотосессий: заплатите пять тысяч рублей за час, и позолоченный зал с лепниной в вашем распоряжении», — говорят люди в тусовке. В Екатеринбурге пытались спрятать Инстасамку Организаторы выступления певицы и блогера Instasamka попытались не афишировать мероприятие на сайте концертных площадок, чтобы его не отменили. Ранее тур девушки пытались сорвать «Лига безопасного интернета» и тюменский родительский комитет. Концерт-холл «Свобода», где должна выступать Instasamka, изначально не стал размещать анонс концерта, но при этом билеты можно было купить на «Яндекс Афише». Однако после повышенного внимания со стороны СМИ и одобрения Ксении Собчак, концертная площадка все же разместила информацию о планируемом туре. Главный парк Екатеринбурга взялся за своего подопечного Руководство парка Маяковского, которое с этого года занимается развитием летнего парка на Уралмаше, активно взялось исполнять свое обещание. Начальство не только словом, но и делом показывает, что не планирует оставлять зону отдыха на севере города в беде. Говорят, что уже 26 февраля пройдет первое масштабное мероприятие — Уралмасленица, организаторами которого станет команда парка Маяковского. При этом до сих пор остается подвешенным вопрос о финансировании и благоустройстве летнего парка. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока чиновники затаив дыхание ждут приезда губернатора Евгения Куйвашева из отпуска, его ближайшие товарищи вылетели в Москву на закрытые переговоры. Во власти Екатеринбурга все сильнее чувствуется приближение выборов в гордуму. Даже всегда скрытный бывший вице-мэр Владимир Тунгусов стал появляться на публике. Своих проблем хватает и у силовиков — в областном СК назревает крупный конфликт. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор соберет ближний круг после отпуска В высоких кабинетах растет напряжение перед возвращением губернатора Евгения Куйвашева на работу. В резиденции шепчутся, что сразу после отпуска глава региона собирает узкий круг на обстоятельный разговор. По слухам, помимо вице-губернатора Олега Чемезова и главы аппарата Валерия Чайникова, на беседу приглашен кто-то из статусных депутатов заксобрания. В тусовке уверены, что губернатор в свое отсутствие узнал нечто важное. Люди Куйвашева вылетели на переговоры в Москву По информации инсайдеров, в Москву отправилась делегация от губернатора Куйвашева, в которую вошли высокопоставленные чиновники и представители «Единой России». Ожидается, что в столице они будут утверждать вариант с праймериз ЕР по выборам в гордуму Екатеринбурга. Говорят, предлагаемый сценарий может серьезно удивить участников выборов. Резиденция губернатора приручит оппозицию В руководстве области растет уверенность, что все предстоящие политические кампании в регионе впредь должны проходить по сценарию успешных губернаторских выборов 2022 года. Тогда оппозиционные партии сверяли свой курс и кадровый подбор с внутриполитическим блоком резиденции губернатора. «Это помогло и сохранить сами партии, и оставить за ними определенный электорат», — объясняют сторонники идеи. И дают понять, что любые колебания могут легко подорвать имеющиеся достижения. Шмыков вернул авторитет Любопытную выгоду из отпуска губернатора извлек его первый заместитель Алексей Шмыков. Оставшись на две недели за главного, чиновник, которого многие уже были готовы списать со счетов, напомнил, почему занимает такую высокую должность. Усилиями Шмыкова, делятся обитатели правительства, работа в отсутствие Куйвашева была выстроена как нельзя лучше. «Как политик он, мягко говоря, далек от идеала. Но талант администратора определенно есть», — признают коллеги в кабмине. Смирнов застраховался от критики… Аппаратную хитрость удалось продемонстрировать министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Наблюдатели отметили, что на пресс-конференцию по тарифам на ремонт жилья отправился не сам глава ведомства, а директор Фонда содействия капремонту Станислав Суханов. В правительстве обсуждают, что у Смирнова получилось не только перестраховаться от критики СМИ, но и перевести стрелки на младшего коллегу. «Если ситуация будет осложняться, то в отставку отправят не министра, а директора фонда», — объясняют задумку собеседники. …и невольно обрадовал мэров Возможное падение Суханова совершенно точно обрадует областных градоначальников. Говорят, из мэров, желающих возглавить Фонд капремонта, можно уже выстроить целую очередь. В частности, активнее других в кресло сватают ивдельца Владимира Михеля и тавдинца Валентина Миронова (хотя оба избраны лишь полтора-два года назад). Да и имя главы Волчанска Александра Вервейна, который уже автоматически становится кандидатом на любой освобождающийся в области пост, тоже звучит в беседах. Кудрявцеву делают некрасивые намеки,… Подозрительную активность развернули недоброжелатели министра общественной безопасности Александра Кудрявцева. Ходят слухи, что уважаемому чиновнику стали все чаще намекать, что ему пора бы уже подыскивать себе преемника: «Мол, недолго осталось». Коллеги Кудрявцева, однако, верят, что это лишь хамские провокации и бывший военком области еще послужит правительству минимум пару лет. …а Мамонтов шокировал подчиненных Настоящим потрясением для сотрудников кабмина стал управленческий стиль нового министра природы Дениса Мамонтова. Говорят, 45-летний чиновник, возглавивший ведомство еще в ноябре, до сих пор даже не познакомился со своими подчиненными. Единственные, кому в день назначения Мамонтов попросил себя представить, стали его заместители. И исключительно через них министр, по слухам, общается с рядовыми сотрудниками. Такие нестандартные методы были бы оправданы, вот только в работе, делятся источники, Мамонтов себя пока никак не проявил. Заместителя Карлова опозорил друг Скандальное увольнение главврача Верхнесалдинской ЦГБ Владимира Сорочинского, который проработал всего три дня, бросает тень на замминистра здравоохранения Сергея Туркова. Говорят, именно по дружеской протекции последнего Сорочинский возглавил больницу. Однако в первый же день выяснилось, что новый главврач испытывает слабость к пагубным привычкам, и долгой его карьера в Верхней Салде не стала. Теперь же в медицинских кругах есть вопросы и к Туркову: «Как говорится, скажи мне, кто твой друг…» Куратором политики пытается стать депутат заксобрания,… Пустующее уже два месяца кресло директора департамента внутренней политики не дает покоя многим областным политикам. В частности, в кулуарах заксобрания депутат-единоросс Михаил Зубарев начал продвигать идею, что с задачей такого уровня неплохо мог бы справиться он сам. По слухам, уже есть и те, кого он в этом сумел убедить. …а его коллега берет коммунистов под опеку Любопытные вещи рассказывают и про другого единоросса из областного парламента. Говорят, развернувший в последнее время большую активность депутат Алексей Свалов пытается взять под свое крыло идущих на выборы в гордуму Екатеринбурга коммунистов. Во всяком случае, он уже пытается вести переговоры. «Вот только его высокие руководители добро на такие маневры не давали», — уточняют злые языки. Тунгусов вышел в свет перед выборами Обычно скрытный экс-вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов стал чаще появляться в общественных местах — на фоне слухов о его намерении выдвинуть собственный пул на сентябрьские выборы в думу. Собеседник в политтусовке утверждает, что в последние недели несколько раз видел Тунгусова в Lobby «Тихвина» (элитный городской ЖК) в компании неких «предпринимателей». Другой знакомый Тунгусова поделился, что недавно встречал его в закрытой части ресторана «Барборис» в «Ельцин Центре» (впрочем, что Тунгусов периодически обедает там, было известно и ранее). А в конце января бывший «серый кардинал» городской политики неожиданно появился на VIP-концерте в ККТ «Космос» по случаю дня рождения Владимира Высоцкого. Кого-то из действующих депутатов с Тунгусовым пока не замечали. Поэтому версия, что влиятельный экс-чиновник просто играется, соскучившись по вниманию, остается популярной. Бывший чекист отказался идти на выборы в Екатеринбурге Экс-начальник отделения службы экономической безопасности свердловского УФСБ Николай Антонов отказался участвовать в сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга, где работал в 2013—2018 годах. По словам источника, изначально такой вариант был. «Антонов получил предложение от одного из политических альянсов, но в последний момент дал понять, что утратил интерес к депутатству», — рассказал собеседник в мэрии. В выборах 2018-го Антонов шел по «спискам» Тунгусова. Орлова насторожили походы топ-чиновника в УФСБ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов стал относиться к главе Железнодорожного района Виталию Першину настороженно. По слухам, это связано с методами чиновника. Еще работая в Росжелдоре, он якобы активно делился информацией с силовиками. В какой-то момент сливов стало так много, что не выдержали они сами. И пошли узнавать, что происходит, к начальнику СвЖД Ивану Колесникову. «Мы, конечно, можем закрыть всех, про кого говорит Першин, но оно вам надо?» — пересказывает инсайдер разговор офицеров с Колесниковым. Сразу после этого Колесников якобы попросил Орлова пристроить Першина в городскую власть. «Так он и стал главой района (в июне 2021-го — прим. ред.). И уже на новом месте взялся за старое: большинство старожилов администрации уволили при участии УФСБ. Как и Колесникову, Орлову доложили о статусном осведомителе. С тех пор контакты с Першиным он старается ограничивать», — поделился второй собеседник. Жена главы района получила повышение в кабмине В тусовке на этой неделе обсуждали и другое событие вокруг Першина. Его супруга Елена стала советником главы МУГИСО Андрея Кузнецова. «Она работала с ним в минприроды, была начальницей одного из отделов», — рассказывают знакомые Першиной. Соратницу Орлова сменит автор telegram-канала… Место начальника городского департамента общественных связей (ДОС), освобождающееся после перехода Галины Токаревой в СвЖД, может занять Егор Некрасов. Он был заместителем Токаревой, а сейчас является «спецпорученцем» вице-мэра по политике Сергея Плахотина, курирующего ДОС. Но, по словам источника, против назначения Некрасова — сразу несколько обстоятельств. Первое: чиновнику приписывают администрирование анонимного telegram-канала, в котором размещается негативная информация про Орлова и некоторых его подчиненных. Второе: когда Некрасов работал замначальника департамента, ходили слухи, что он подсиживает Токареву и с этой целью якобы генерирует конфликты вокруг нее. Третье: раньше он работал в команде Тунгусова, злые языки до сих пор приписывают ему принадлежность к ней. …или помощница вице-мэра Поэтому наиболее вероятным называют сценарий с назначением на место Токаревой Екатерины Форукшиной — молодой помощницы Плахотина. «Ей он доверяет больше, чем Некрасову», — объясняют логику в кулуарах «серого дома». По одной из версий, Форукшина была студенткой у Павла Крашенинникова — депутата Госдумы, профессора УрГЮУ, которому Плахотин помогает с пиаром. В СвЖД ждут еще одного топа из мэрии Екатеринбурга Уход Галины Токаревой в СвЖД может оказаться не последним кадровым переходом из администрации Екатеринбурга в стан железнодорожников. Рассказывают, что скоро в госкорпорации может освободиться должность замдиректора по работе с органами власти. И, по слухам, на это место претендует один из топ-чиновников мэрии. В свердловском СК назревает крупный конфликт… По слухам, в СУ Следственного комитета России по Свердловской области начинается глобальный конфликт из-за ухода действующего шефа управления Михаила Богинского, который планирует перейти на должность в полпредство УрФО. Говорят, что главным кандидатом на место временно исполняющего обязанности шефа станет первый заместитель Анатолий Надбитов. Однако в коллективе к нему относятся неоднозначно: не все высокопоставленные сотрудники готовы воспринимать его в качестве начальника. …который может грозить кадровыми проблемами Проблема с отношением к Надбитову может серьезно помешать его карьерным планам и сорвать его назначение в качестве врио шефа. «Хоть у Надбитова прекрасные показатели, есть его коллеги, которым и начальство, и подчиненные доверяют больше», — говорят слухачи. Они считают, что менее успешные коллеги Надбитова могут временно занять должность Богинского уже в ближайшие недели. Силовики идут за телеграмерами Федеральная кампания по вычислению авторов и заказчиков анонимных telegram-каналов добирается и до регионов. Говорят, соответствующие задания уже получили местные силовые структуры, а общее руководство будет у полпредства президента. Собеседники не исключают, что по наиболее резвым авторам очень скоро начнутся реальные процессы. Силовиков обучают новым боевым навыкам Бойцы свердловских силовых ведомств с февраля начали вводить в тренировки несколько новых элементов, которые, по задумке начальства, помогут эффективнее задерживать и обезвреживать опасных преступников. По слухам, новые боевые навыки помогут не только выполнять прямые обязанности, но и решать сверхурочные и специфические задачи. Свердловские силовики нашли работу таксистам Говорят, ГУ МВД по Свердловской области остро нуждается в водителях, и готово нанимать на эту должность далеких от силовых структур людей. В частности, предложения заступить на службу поступили екатеринбургским таксистам, которым предлагают более стабильную работу и социальные гарантии. Однако таким обещаниям мало кто верит, считают слухачи. Полиция готовит массовые проверки студентов Сразу после двух драк студентов в УрФУ, произошедших за первые месяцы 2023 года, екатеринбургская полиция приняла решение активизировать работу по проверке их безопасности. В УМВД планируют до конца марта провести несколько рейдов, которые затронут общежития не только Уральского федерального университета, но и других вузов города. В первую очередь, проверка коснется обучающихся мигрантов. Екатеринбургские полицейские поругались из-за облав Говорят, в УМВД по Екатеринбургу начался конфликт из-за проходивших в начале февраля массовых облав на мигрантов, среди которых искали нарушителей. Якобы силовики слишком много рассказывали о проходивших операциях, чем нарушили планы коллег. «Рейды, которые должны были остаться секретными, стали достоянием широкого круга лиц, за что некоторым уже прилетело», — говорят слухачи. Свердловские мигранты начали бояться своих соседей По слухам, в некоторых районах Екатеринбурга в кругах мигрантов появился страх перед соседями: якобы местные жители стали в разы чаще жаловаться в полицию на сомнительное поведение некоторых приезжих жильцов, которые оставляют за собой горы мусора и слишком громко себя ведут. Как результат — силовики заметили, что мигранты стали потише, боясь помешать соседям или вызвать их недовольство. Новый закон поставил в тупик фонд капремонта Говорят, у свердловского фонда капитального ремонта возникнут огромные проблемы с поиском своих должников из-за нового закона о защите персональных данных, который выйдет 1 марта. Работники полагают, что нововведение усложнит обработку информации. «Видимо, фонд капремонта будет тесно работать с судами первой инстанции. К чему это приведет, сказать непросто, но то, что должников станет больше — факт», — обсуждают слухачи. Нового руководителя в Ельцин Центре никто не заметил После громкого ухода Ильи Шипиловских с поста директора арт-галереи Ельцин Центра тусовка болтает, что назначение нового руководителя прошло достаточно тихо и спокойно. Место директора заняла Светлана Усольцева, однако общественность этот факт проигнорировала. Многие считают, что широко афишировать о назначении не стали, боясь лишнего внимания со стороны силовиков и публики. «В Ельцин Центре помнят, как тяжело им было пережить нападки со стороны Владимира Соловьева. Решили все сделать по-тихому, чтобы лишний раз не светиться», — считают представители местной культуры. Элитная концертная площадка решила, как справится с кризисом В связи с тем, что концертных мероприятий стало меньше, Teatro Veneziano решил зарабатывать на свадебных церемониях и аренде. Так, представители площадки предлагают всем желающим снять Teatro Veneziano за 99 000 рублей, при этом молодоженам обещают в подарок свадебный торт. «Также всем желающим владельцы предлагают арендовать площадку для фотосессий: заплатите пять тысяч рублей за час, и позолоченный зал с лепниной в вашем распоряжении», — говорят люди в тусовке. В Екатеринбурге пытались спрятать Инстасамку Организаторы выступления певицы и блогера Instasamka попытались не афишировать мероприятие на сайте концертных площадок, чтобы его не отменили. Ранее тур девушки пытались сорвать «Лига безопасного интернета» и тюменский родительский комитет. Концерт-холл «Свобода», где должна выступать Instasamka, изначально не стал размещать анонс концерта, но при этом билеты можно было купить на «Яндекс Афише». Однако после повышенного внимания со стороны СМИ и одобрения Ксении Собчак, концертная площадка все же разместила информацию о планируемом туре. Главный парк Екатеринбурга взялся за своего подопечного Руководство парка Маяковского, которое с этого года занимается развитием летнего парка на Уралмаше, активно взялось исполнять свое обещание. Начальство не только словом, но и делом показывает, что не планирует оставлять зону отдыха на севере города в беде. Говорят, что уже 26 февраля пройдет первое масштабное мероприятие — Уралмасленица, организаторами которого станет команда парка Маяковского. При этом до сих пор остается подвешенным вопрос о финансировании и благоустройстве летнего парка. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.