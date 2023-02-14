Риелторы назвали города, где жители ХМАО скупают жилье

Как продать недвижимость, чтобы хватило на квартиру в другом регионе

15 февраля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители ХМАО покупают недвижимость в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU В тройку самых популярных городов России, в которых жители ХМАО покупают недвижимость, входят Тюмень, Москва и Санкт-Петербург. URA.RU обсудило с представителями риелторских агентств причины, по которым югорчане выбирают именно эти локации, а также как туда переехать, выгодно продав свое жилье. «Первое место традиционно занимает город Тюмень, его предпочли 24,3% тех, кто в 2022 году приобретал жилую недвижимости вне городов ХМАО. По сравнению с 2021 года доля снизилась 1,3%. На втором месте Москва, ей отдали предпочтение 9,2% югорчан, в 2021 году доля заявок на покупку столичной недвижимости находилась примерно на том же уровне — 9,3%. На третьем месте Санкт-Петербург — 6,5% всех заявок против 7,9% в 2021 году», — рассказывает журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов. Югорчане стали чаще интересоваться жильем в других регионах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU По словам риелторов, около половины недвижимости в Тюмени приобретают именно через межрегиональные сделки, ХМАО в этом плане не исключение. Высокую популярность города среди югорчан в первую очередь связывают с большим потоком студентов. Поэтому часть объектов, что называется, покупают на перспективу. При этом купить жилье в Тюмени для югорчан проще чем в столицах, а инвестиционная привлекательность здешней недвижимости остается на высоком уровне. «Развитие дистанционных сервисов выбора и приобретения недвижимости сделало процесс-покупки продажи максимально простым и все больше жителей ХМАО стали интересоваться покупкой недвижимости в других регионах и странах. Как правило, большинство приобретают с целью будущего переезда, инвестиций или для проживания детей во время учебы», — поясняет Тютюнов. Лидерами среди наиболее популярных городов России для переезда у югорчан также являются Краснодар (4,5%), Екатеринбург (3,5%), Уфа (2,7%), Омск (2%), Сочи (2%), Казань (1,8%) и Владивосток (1,5%). При этом большинство из них, как Санкт-Петербург и Москва, по словам риелторов, в первую очередь также инвестиционно-привлекательные города в плане жилья. Поэтому порог входа на здешний рынок недвижимости выше чем в Югре. Как правило, покупателям из ХМАО недостаточно средств с продажи собственной квартиры, чтобы заплатить всю сумму целиком. «Цены в других регионах хоть и разнятся, но во многом все-таки выше стоимости жилья, например, в Нижневартовске. Поэтому хорошим решением для многих клиентов становится покупка квартиры в новостройках. Это дает возможность взять ипотеку с господдержкой, где процентная ставка меньше, чем при сделках со „вторичкой“», — поясняет журналисту агентства руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» Альбина Бейсембаева. При ограниченном бюджете риелторы советуют покупать квартиры в новостройках по ипотеке с господдержкой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Риелтор также советует, по возможности, проводить сделки по продаже и покупке параллельно. «Во время продажи старой квартиры уже что-то должно быть на примете. Например, получив задаток здесь, можно передать его продавцу в другом городе или использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Это ускорит процесс. Не лишним здесь также будет сотрудничество с агентствами недвижимости, которые смогут быстрее продать объект без потери цены. Многие клиенты рассматривают это как инвестиции. Время потраченное на продажу и покупку можно отвести на те же поиски работы в другом городе. При этом собственными усилиями без потери в цене квартиры могут продаваться годы. Одни из наших последних клиентов построили дом в Калининграде, но не могли переехать просто потому, что не продали квартиру в Нижневартовске. Их „трешка“ стояла на продаже полтора года», — рассказывает Бейсембаева. Чтобы не только не потерять в цене, но еще и увеличить стоимость собственной недвижимости, риелторы советуют проводить предпродажную подготовку объекта. Для этого достаточно сделать в квартире косметический ремонт, вывезти хлам и сделать качественные фото. «Если просто освежить квартиру и сменить обои, то это может неплохо повлиять на стоимость жилья. Что называется, сделали ремонт за 20 тысяч рублей, а „накинули“ 200 тысяч», — резюмирует риелтор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тройку самых популярных городов России, в которых жители ХМАО покупают недвижимость, входят Тюмень, Москва и Санкт-Петербург. URA.RU обсудило с представителями риелторских агентств причины, по которым югорчане выбирают именно эти локации, а также как туда переехать, выгодно продав свое жилье. «Первое место традиционно занимает город Тюмень, его предпочли 24,3% тех, кто в 2022 году приобретал жилую недвижимости вне городов ХМАО. По сравнению с 2021 года доля снизилась 1,3%. На втором месте Москва, ей отдали предпочтение 9,2% югорчан, в 2021 году доля заявок на покупку столичной недвижимости находилась примерно на том же уровне — 9,3%. На третьем месте Санкт-Петербург — 6,5% всех заявок против 7,9% в 2021 году», — рассказывает журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов. По словам риелторов, около половины недвижимости в Тюмени приобретают именно через межрегиональные сделки, ХМАО в этом плане не исключение. Высокую популярность города среди югорчан в первую очередь связывают с большим потоком студентов. Поэтому часть объектов, что называется, покупают на перспективу. При этом купить жилье в Тюмени для югорчан проще чем в столицах, а инвестиционная привлекательность здешней недвижимости остается на высоком уровне. «Развитие дистанционных сервисов выбора и приобретения недвижимости сделало процесс-покупки продажи максимально простым и все больше жителей ХМАО стали интересоваться покупкой недвижимости в других регионах и странах. Как правило, большинство приобретают с целью будущего переезда, инвестиций или для проживания детей во время учебы», — поясняет Тютюнов. При этом большинство из них, как Санкт-Петербург и Москва, по словам риелторов, в первую очередь также инвестиционно-привлекательные города в плане жилья. Поэтому порог входа на здешний рынок недвижимости выше чем в Югре. Как правило, покупателям из ХМАО недостаточно средств с продажи собственной квартиры, чтобы заплатить всю сумму целиком. «Цены в других регионах хоть и разнятся, но во многом все-таки выше стоимости жилья, например, в Нижневартовске. Поэтому хорошим решением для многих клиентов становится покупка квартиры в новостройках. Это дает возможность взять ипотеку с господдержкой, где процентная ставка меньше, чем при сделках со „вторичкой“», — поясняет журналисту агентства руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» Альбина Бейсембаева. Риелтор также советует, по возможности, проводить сделки по продаже и покупке параллельно. «Во время продажи старой квартиры уже что-то должно быть на примете. Например, получив задаток здесь, можно передать его продавцу в другом городе или использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Это ускорит процесс. Не лишним здесь также будет сотрудничество с агентствами недвижимости, которые смогут быстрее продать объект без потери цены. Многие клиенты рассматривают это как инвестиции. Время потраченное на продажу и покупку можно отвести на те же поиски работы в другом городе. При этом собственными усилиями без потери в цене квартиры могут продаваться годы. Одни из наших последних клиентов построили дом в Калининграде, но не могли переехать просто потому, что не продали квартиру в Нижневартовске. Их „трешка“ стояла на продаже полтора года», — рассказывает Бейсембаева. Чтобы не только не потерять в цене, но еще и увеличить стоимость собственной недвижимости, риелторы советуют проводить предпродажную подготовку объекта. Для этого достаточно сделать в квартире косметический ремонт, вывезти хлам и сделать качественные фото. «Если просто освежить квартиру и сменить обои, то это может неплохо повлиять на стоимость жилья. Что называется, сделали ремонт за 20 тысяч рублей, а „накинули“ 200 тысяч», — резюмирует риелтор.