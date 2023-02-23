Нефтяник из ХМАО раскрыл популярные схемы обмана вахтовиков

Как экономят на сотрудниках корпорации и как не остаться без зарплаты

24 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Вахтовики сталкиваются с обманом при устройстве на работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нефтяники-вахтовики во время трудоустройства сталкиваются с рядом проблем. Среди них компании-однодневки, которые пытаются обмануть кандидатов еще на стадии поиска работы и предприниматели, составляющие непрозрачные трудовые договоры. При этом у нефтяников всегда остается риск остаться без зарплаты в конце вахты. URA.RU обсудило с опытным вахтовиком и автором нефтяного telegram-канала «Хьюстон знает» Денисом Хлебниковым как избежать проблем среди моря вакансий и найти работу мечты. Мессенджеры — это несерьезно В начале поиска нужно исключить сомнительные вакансии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В самом начале поиска Хлебников рекомендует исключить объявления, где предлагают общаться через мессенджер. Он считает, что самым лучшим способом получить реальную информацию является личный разговор. «Мессенджер — это несерьезно, с работодателем лучше всего разговаривать лично: при беседе по телефону становится ясно, попал ты в агентство или в отдел кадров на предприятии. Во время беседы можно сразу все выяснить, оценить, насколько серьезный работодатель, а если хамят — то сразу перейти к следующему варианту», — отмечает Хлебников. Кадровые «промокашки» Наш собеседник не рекомендует сотрудничать с кадровыми агентствами — рекрутерами, Он считает, что у посредников лишь одна цель — закрыть плановое количество вакансий. «Не стоит связываться с „промокашками“ — посредниками: кадровыми агентствами, рекрутерами. Они не скажут вам правду о работодателе и не несут ответственности за вашу дальнейшую судьбу, поэтому все, что они вам пообещают, скорее всего, не будет советовать действительности», — считает нефтяник. Хлебников советует обращаться только по официальным номерам телефонов компаний, только на их официальные сайты. Трудовой договор может содержать «хитрые» пункты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тонкости составления трудового договора На следующем этапе трудоустройства предметом риска может стать сам договор, заключенный с работодателем. Хлебников столкнулся с обманом, оформленным на бумаге. «Однажды были проблемы с договором ГПХ: сказали, у тебя будет зарплата 100 тысяч, но в договоре укажем 30, чтобы уйти от налогов. В результате обещанных денег не выплатили, а после увольнения еще и за спецодежду вычли. По закону мы не могли работодателю ничего предъявить — договор подписали», — поделился Денис. Важная строчка в договоре — оплата межвахтового периода. «Есть такие компании хитрые, где делают „голые“ тарифы: ты на вахте получаешь 4000 рублей, а в межвахту платят по минимуму — 1100 рублей. Нужно смотреть, чтобы тарифы за рабочий период и время отдыха совпадали», — советует нефтяник. Подводные камни при возвращении домой Работодатели оставляют вахтовиков без денег и возможности вернуться домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Хлебникова, успешное трудоустройство еще не означает, что работодатель выплатит обещанную зарплату. Нефтяник знает немало случаев, когда люди на вахте оставались без зарплаты и без средств на обратную дорогу. «Случаи, когда люди остаются без денег и не могут уехать домой, происходят каждый месяц, но они все равно едут на вахту, работают и надеются на лучшее. Если такое произошло, то не надо опускать рук: нужно писать в трудовую инспекцию, в прокуратуру, но так мало кто поступает, чем работодатели и пользуются», — говорит Хлебников. Самого Хлебникова, по его словам, обманули на его первой вахте. Поэтому он решил помогать другим нефтяникам. В своем telegram-канале он публикует советы и вакансии для коллег. «Недавно для молодого нефтяника подобрал работу в хорошей нефтяной компании, где он мог получать в два раза больше, чем в своем городе. Но в последний момент он отказался: все-таки вахтовый метод подходит не всем, и нужно иметь мужество, чтобы поменять свой образ жизни», — резюмировал нефтяник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтяники-вахтовики во время трудоустройства сталкиваются с рядом проблем. Среди них компании-однодневки, которые пытаются обмануть кандидатов еще на стадии поиска работы и предприниматели, составляющие непрозрачные трудовые договоры. При этом у нефтяников всегда остается риск остаться без зарплаты в конце вахты. URA.RU обсудило с опытным вахтовиком и автором нефтяного telegram-канала «Хьюстон знает» Денисом Хлебниковым как избежать проблем среди моря вакансий и найти работу мечты. Мессенджеры — это несерьезно В самом начале поиска Хлебников рекомендует исключить объявления, где предлагают общаться через мессенджер. Он считает, что самым лучшим способом получить реальную информацию является личный разговор. «Мессенджер — это несерьезно, с работодателем лучше всего разговаривать лично: при беседе по телефону становится ясно, попал ты в агентство или в отдел кадров на предприятии. Во время беседы можно сразу все выяснить, оценить, насколько серьезный работодатель, а если хамят — то сразу перейти к следующему варианту», — отмечает Хлебников. Кадровые «промокашки» Наш собеседник не рекомендует сотрудничать с кадровыми агентствами — рекрутерами, Он считает, что у посредников лишь одна цель — закрыть плановое количество вакансий. «Не стоит связываться с „промокашками“ — посредниками: кадровыми агентствами, рекрутерами. Они не скажут вам правду о работодателе и не несут ответственности за вашу дальнейшую судьбу, поэтому все, что они вам пообещают, скорее всего, не будет советовать действительности», — считает нефтяник. Хлебников советует обращаться только по официальным номерам телефонов компаний, только на их официальные сайты. Тонкости составления трудового договора На следующем этапе трудоустройства предметом риска может стать сам договор, заключенный с работодателем. Хлебников столкнулся с обманом, оформленным на бумаге. «Однажды были проблемы с договором ГПХ: сказали, у тебя будет зарплата 100 тысяч, но в договоре укажем 30, чтобы уйти от налогов. В результате обещанных денег не выплатили, а после увольнения еще и за спецодежду вычли. По закону мы не могли работодателю ничего предъявить — договор подписали», — поделился Денис. Важная строчка в договоре — оплата межвахтового периода. «Есть такие компании хитрые, где делают „голые“ тарифы: ты на вахте получаешь 4000 рублей, а в межвахту платят по минимуму — 1100 рублей. Нужно смотреть, чтобы тарифы за рабочий период и время отдыха совпадали», — советует нефтяник. Подводные камни при возвращении домой По словам Хлебникова, успешное трудоустройство еще не означает, что работодатель выплатит обещанную зарплату. Нефтяник знает немало случаев, когда люди на вахте оставались без зарплаты и без средств на обратную дорогу. «Случаи, когда люди остаются без денег и не могут уехать домой, происходят каждый месяц, но они все равно едут на вахту, работают и надеются на лучшее. Если такое произошло, то не надо опускать рук: нужно писать в трудовую инспекцию, в прокуратуру, но так мало кто поступает, чем работодатели и пользуются», — говорит Хлебников. Самого Хлебникова, по его словам, обманули на его первой вахте. Поэтому он решил помогать другим нефтяникам. В своем telegram-канале он публикует советы и вакансии для коллег. «Недавно для молодого нефтяника подобрал работу в хорошей нефтяной компании, где он мог получать в два раза больше, чем в своем городе. Но в последний момент он отказался: все-таки вахтовый метод подходит не всем, и нужно иметь мужество, чтобы поменять свой образ жизни», — резюмировал нефтяник.