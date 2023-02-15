Екатеринбуржец придумал новое развлечение для богатых

Стать пилотами в основном хотят предприниматели, ведущие активный образ жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Сергей Мельник запускает курсы по обучению частных пилотов. Интенсив, рассчитанный на 48 дней, обойдется горожанам в 900 тысяч рублей. В листе ожидания уже 16 человек — это предприниматели, ведущие активный образ жизни. Чтобы открыть школу по обучению пилотов, Сергей Мельник полтора года пытался получить добро от чиновников, и с 14-й попытки ему это удалось. О том, почему открытие такой школы важно для Свердловской области, екатеринбуржец рассказал URA.RU.

Сергей Мельник влюбился в самолеты после того, как впервые сел за штурвал легкомоторного самолета Фото предоставлено Сергеем Мельником, (медиапродакшн «Горизонт»)

«В 2019-м году я в качестве пассажира налетал 400 тысяч километров — расстояние как до Луны. Спустя год сел за штурвал маленького самолета и влюбился. Захотел обучиться, но в стране всего семь центров, которые обучают частных пилотов. Лететь в Москву не хотел, решил развивать эту историю в Свердловской области», — рассказывает Мельник.

Сергей рассказывает, что запуск курса по пилотированию уже ждут 16 человек Фото предоставлено Сергеем Мельником, (медиапродакшн «Горизонт»)

В 2021 году екатеринбуржец открыл компанию «Авиатех» и обратился к инструкторам и действующим преподавателям по обучению пилотированию, и они составили образовательную программу для школы, которая должна появиться в Екатеринбурге. Утвердить ее должны были в Уральском межрегиональном управлении Росавиации, но представители ведомства отказывались принимать документы, ссылаясь на то, что разрабатывать и утверждать образовательные программы для пилотов могут только авиационные учебные центры, рассказывает Мельник.

«При этом, чтобы стать таким центром, по закону сначала нужно утвердить образовательную программу, затем получить лицензию министерства образования. Но мы не можем сами написать программу, ведь у нас нет лицензии. Замкнутый круг», — добавляет собеседник.

Параллельно Мельник начал отправлять те же экземпляры образовательной программы в московское управление Росавиации. Ведомства присылали ответы, в которых просили доработать программу и исправить неточности. С 14-й попытки в Москве образовательную программу согласовали, а из Уральского управления авиации пришел ответ, что выявлено много несоответствий. В частности, что «по тексту программы не соблюдены единые строчные интервалы и отступы, присутствуют орфографические ошибки, в словосочетаниях „первых-пятых“ некорректное окончание».

«В Екатеринбурге небольшое авиационное сообщество, и я знаю минимум трех человек, которые пробовали открыть школу по обучению пилотов, но им не дали. Я не сдался. Сейчас утверждаем и другие программы — по переучиванию с военных летчиков на гражданских, на вертолет Robinson R44, к 2025 году цель — утвердить программу для коммерческих пилотов, которые могут устраиваться в авиакомпании. Я хочу создать самый крупный в России авиационный центр», — заявляет об амбициозных планах Сергей Мельник.

В декабре московское управление Росавиации согласовало «Авиатеху» образовательную программу по обучению частных пилотов, в январе получили лицензию министерства образования, а в феврале в центре ждут комиссию, по итогам проверки которой компания должна получить сертификат авиационного учебного центра. Как только его дадут, «Авиатех» планирует запустить курс. Он будет рассчитан на 48 дней, включает и теорию, и практику — как на тренажере, так и на настоящих самолетах. Стоимость обучения — 900 тысяч рублей. В лист ожидания уже записались 16 человек — это предприниматели, ведущие активный образ жизни: дрифтеры, парашютисты, байкеры.

«Спрос есть. Многим удобнее обучиться на частных пилотов, приобрести самолет и путешествовать на большие расстояния самостоятельно. Это и быстрее, и удобнее», — добавляет Мельник.

От уральского управления Росавиации екатеринбуржец так и не получил одобрение программы, зато программу одобрили в Москве Фото: URA.RU

URA.RU направило запрос в Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации с просьбой прокомментировать, как в Свердловской области обстоит ситуация с открытием школ по обучению частных пилотов. Также агентство попросило объяснить, почему в московском управлении образовательную программу «Авиатеха» согласовали быстрее, чем в уральском. На момент публикации ответ на поступил.