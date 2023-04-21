Россиянам упростили процедуру банкротства

Рассчитаться с банками по кредитам поможет государство

21 апреля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Правительство РФ облегчает процедуру банкротства физических лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россияне смогут списать долги без обращения в суд и тем самым улучшить свое финансовое положение. Сделать это поможет государство, объяснили эксперты решение правительства РФ, принятое 21 апреля. По словам аналитиков, изменения в экономике привели к тому, что слишком много жителей страны, представителей бизнеса оказались неплатежеспособны. И власти пытаются помочь им преодолеть эти трудности. Законопроект, разработанный Минэкономразвития, правительство РФ рассмотрело на своем очередном заседании. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, документ «совершенствует процедуру внесудебного банкротства». «Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми. В настоящее время они могут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке, но для них это достаточно сложно, и взыскания, по сути, становятся бессрочными. По инициативе главы государства подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд», — сказал премьер в начале совещания. Выданные заемные средства будут списаны без судебного взыскания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отдельная статья в законопроекте посвящена незащищенным слоям населения — пенсионерам и получателям социальных выплат, в том числе семьям с детьми. Сейчас исполнительное производство по взысканию долгов с таких категорий россиян может длиться бесконечно. По новым правилам, сделать это можно будет в срок до 12 месяцев, подчеркнул Мишустин. Кроме того, расширяется диапазон долга, при котором возможно пройти процедуру банкротства без обращения в суд. Сейчас он составляет от 50 до 500 тысяч рублей (это соответствует размеру средней задолженности в России). С принятием нового закона списать можно будет долги в диапазоне от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Новый порядок начнет действовать в этом году. Процедурой внесудебного банкротства сможет воспользоваться должник с оконченным принудительным взысканием долга. Должно быть установлено, что у него нет никакого имущества, которое можно было бы использовать для погашения задолженности. Начать процедуру банкротства гражданин сможет самостоятельно — для этого достаточно подать письменное заявление в многофункциональный центр по месту жительства или пребывания. В правительстве рассчитывают, что это поможет поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и даст им возможность восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов. Власти окажут финансовую поддержку многодетным семьям и гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Право на списание долгов во внесудебном порядке имеют также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Список расширяется на малые и средние предприятия. Рассмотреть соответствующую возможность президент РФ Владимир Путин поручал еще в 2022 году. Мораторий на банкротство по заявлению кредиторов длился несколько лет, и инициатива правительства понятна — расширить круг людей, для которых будет упрощенная процедура списания долгов, поделился мнением с URA.RU президент «Опоры России» Александр Калинин. «Правительство ищет новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, ведь каждый человек имеет право на дальнейшую жизнь, вне зависимости от сложившихся обстоятельств. Пандемия и санкции ввели свои коррективы, также произошел разлом глобальных рынков. Если мы возьмем в пример предпринимателей, то сейчас останавливаются целые производства, да и просто не проходят платежи, из-за чего люди оказываются в сложной ситуации. За последнее время, когда происходила трансформация российской экономики, была накоплена критическая масса людей, которая оказалась неплатежеспособной. И инициатива правительства совершенно понятна — оказать поддержку максимальному числу жителей страны», — сказал Калинин. Председатель правительства определил очень жесткие рамки перед исполнительной вертикалью по помощи и поддержке граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Целевая задача была поставлена президентом, а ответственным является Михаил Мишустин. Речь идет не о том, чтобы поддержать бизнес в сложившихся условиях, а о том, чтобы дать гражданам, особенно незащищенным слоям населения, спокойно работать: не душить их проверками или какими-то дополнительными налогами, снимать возможные административные барьеры, создавать новые возможности для развития. Этим кабинет министров сейчас и занимается», — поделился эксперт. Статья по теме Путин изменил правила списания долгов по кредитам По словам президента Центра политики и социальных исследований Георгия Федорова, российскую экономику ждет тяжелый вызов, особенно это касается малого и среднего бизнеса. «В текущих условиях выживать МСП труднее всего. Поэтому вопрос списания долгов и банкротств станет достаточно явным. Правительство это понимает и пытается „подстелить соломку“, чтобы падение было не таким критическим. Сегодня речь идет о поддержке граждан, и кабинет министров старается избежать массового банкротства и максимально снять социальное напряжение и пресечь возможные волнения», — пояснил Федоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне смогут списать долги без обращения в суд и тем самым улучшить свое финансовое положение. Сделать это поможет государство, объяснили эксперты решение правительства РФ, принятое 21 апреля. По словам аналитиков, изменения в экономике привели к тому, что слишком много жителей страны, представителей бизнеса оказались неплатежеспособны. И власти пытаются помочь им преодолеть эти трудности. Законопроект, разработанный Минэкономразвития, правительство РФ рассмотрело на своем очередном заседании. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, документ «совершенствует процедуру внесудебного банкротства». «Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми. В настоящее время они могут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке, но для них это достаточно сложно, и взыскания, по сути, становятся бессрочными. По инициативе главы государства подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд», — сказал премьер в начале совещания. Отдельная статья в законопроекте посвящена незащищенным слоям населения — пенсионерам и получателям социальных выплат, в том числе семьям с детьми. Сейчас исполнительное производство по взысканию долгов с таких категорий россиян может длиться бесконечно. По новым правилам, сделать это можно будет в срок до 12 месяцев, подчеркнул Мишустин. Кроме того, расширяется диапазон долга, при котором возможно пройти процедуру банкротства без обращения в суд. Сейчас он составляет от 50 до 500 тысяч рублей (это соответствует размеру средней задолженности в России). С принятием нового закона списать можно будет долги в диапазоне от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Новый порядок начнет действовать в этом году. Процедурой внесудебного банкротства сможет воспользоваться должник с оконченным принудительным взысканием долга. Должно быть установлено, что у него нет никакого имущества, которое можно было бы использовать для погашения задолженности. Начать процедуру банкротства гражданин сможет самостоятельно — для этого достаточно подать письменное заявление в многофункциональный центр по месту жительства или пребывания. В правительстве рассчитывают, что это поможет поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и даст им возможность восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов. Право на списание долгов во внесудебном порядке имеют также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Список расширяется на малые и средние предприятия. Рассмотреть соответствующую возможность президент РФ Владимир Путин поручал еще в 2022 году. Мораторий на банкротство по заявлению кредиторов длился несколько лет, и инициатива правительства понятна — расширить круг людей, для которых будет упрощенная процедура списания долгов, поделился мнением с URA.RU президент «Опоры России» Александр Калинин. «Правительство ищет новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, ведь каждый человек имеет право на дальнейшую жизнь, вне зависимости от сложившихся обстоятельств. Пандемия и санкции ввели свои коррективы, также произошел разлом глобальных рынков. Если мы возьмем в пример предпринимателей, то сейчас останавливаются целые производства, да и просто не проходят платежи, из-за чего люди оказываются в сложной ситуации. Председатель правительства определил очень жесткие рамки перед исполнительной вертикалью по помощи и поддержке граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Целевая задача была поставлена президентом, а ответственным является Михаил Мишустин. Речь идет не о том, чтобы поддержать бизнес в сложившихся условиях, а о том, чтобы дать гражданам, особенно незащищенным слоям населения, спокойно работать: не душить их проверками или какими-то дополнительными налогами, снимать возможные административные барьеры, создавать новые возможности для развития. Этим кабинет министров сейчас и занимается», — поделился эксперт. По словам президента Центра политики и социальных исследований Георгия Федорова, российскую экономику ждет тяжелый вызов, особенно это касается малого и среднего бизнеса. «В текущих условиях выживать МСП труднее всего. Поэтому вопрос списания долгов и банкротств станет достаточно явным. Правительство это понимает и пытается „подстелить соломку“, чтобы падение было не таким критическим. Сегодня речь идет о поддержке граждан, и кабинет министров старается избежать массового банкротства и максимально снять социальное напряжение и пресечь возможные волнения», — пояснил Федоров.