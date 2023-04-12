В России изменят условия для внесудебного списания долгов

13 апреля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Право обратиться за списанием получат пенсионеры и женщины в декрете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России намериваются расширить возможности списания внесудебного долга. Соответствующий законопроект с новыми нормами разработало Минэкономразвития одобрила инициативу на этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Во-первых, увеличат максимальную сумму обязательств, от которых можно избавиться с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Во-вторых, получат право обращаться за списанием долгов пенсионеры и женщины в декрете — по сегодняшним законам у них нет на это возможностей, потому что они имеют постоянный доход в виде соцвыплат», — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. По словам Минэке, в течение весенней сессии могут внести документ в Госдуму и принять. В этом случае процедура внесудебного списания долгов упростится уже в текущем году. Максимальная сумма долга, которую можно списать по упрощенной процедуре внесудебного банкротства, увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей. Нижняя граница снизится с 50 до 25 тыс. Ранее россиянам обещали списать более 3 миллиардов рублей долгов по кредитам без суда. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май 2022 год. За указанный период к списанию долгов были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью завершили эту процедуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России намериваются расширить возможности списания внесудебного долга. Соответствующий законопроект с новыми нормами разработало Минэкономразвития одобрила инициативу на этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Во-первых, увеличат максимальную сумму обязательств, от которых можно избавиться с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Во-вторых, получат право обращаться за списанием долгов пенсионеры и женщины в декрете — по сегодняшним законам у них нет на это возможностей, потому что они имеют постоянный доход в виде соцвыплат», — сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. По словам Минэке, в течение весенней сессии могут внести документ в Госдуму и принять. В этом случае процедура внесудебного списания долгов упростится уже в текущем году. Максимальная сумма долга, которую можно списать по упрощенной процедуре внесудебного банкротства, увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей. Нижняя граница снизится с 50 до 25 тыс. Ранее россиянам обещали списать более 3 миллиардов рублей долгов по кредитам без суда. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май 2022 год. За указанный период к списанию долгов были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью завершили эту процедуру.