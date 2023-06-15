Челябинские слухи: генерала готовят к отставке

О тайном визите Текслера, разносе от Бастрыкина и страхе депутата из-за авто. Выпуск 1027

16 июня 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В силовом блоке ждут громких новостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отставка спикера заксобрания региона Александра Лазарева продолжает оставаться главной темой разговоров челябинских элит. Тем временем в следственном управлении СКР по региону царит уныние, в Озерске готовятся к визиту главы одной из госкорпораций, депутату после поездки в Донбасс прочат повышение, а коллега боится потерять машину. Все это — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер проведет переговоры с главой Росатома Глава Росатома Алексей Лихачев прилетит в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что губернатор Алексей Текслер 19 июля собрался в Озерск — на 75-летие ПО «Маяк». Анонсировать для СМИ этот визит не будут. «На юбилей также приедет глава госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев. Вместе они примут участие в юбилейных мероприятиях и проведут переговоры», — говорит источник. …, а на челябинском курорте встретился с губернатором Шумковым Как сообщают источники, в прошлые выходные в Челябинской области побывал курганский губернатор Вадим Шумков. Он отдыхал на озере Тургояк в Миассе, на одном из местных курортов. В это же время на Тургояке проходил региональный экологический форум, в котором участвовал челябинский губернатор Алексей Текслер. «Текслер и Шумков встретились. Тесно пообщались. В паблик эта встреча не попала, так как была неофициальной. Впрочем, и визит Шумкова был неофициальным», — говорит инсайдер. Александр Кузнецов с одного высокого поста перешел на другой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отставка министра была экстренной Челябинские чиновники удивляются скорости, с которой отправили в отставку министра образования Александра Кузнецова. Ему не дали доработать буквально две недели. Кузнецов хотел уволиться после экзаменационной кампании и праздничных мероприятий, то есть в июле. После чего собирался возглавить Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) или одну из новых школ Челябинска. «Но возникла нужда срочно найти врио ректора педагогического университета, где 15 июня истекли полномочия действующего руководителя, Татьяны Чумаченко. На эту должность прочили заместителя проректора ЧелГУ Артема Саламатова. Но Чумаченко стала писать жалобы в Москву и вариант с Саламатовым сорвался. Зато Кузнецова с его педагогическим и административным бэкграундом в Москве утвердили без вопросов», — объясняют источники. Ему ищут замену Тем временем, в челябинском правительстве ломают голову — кто сменит Александра Кузнецова в кресле министра образования региона. Выбор небогат. «В качестве сменщика Кузнецова рассматривали его заместителя, Виталия Литке. Но недавно выяснилось, что его приглашают на работу в федеральное Минпросвещения. И все же, скорее всего, Литке останется в Челябинске и возглавит министерство», — рассказывают инсайдеры. Александр Лазарев оперативно покинул заксобрание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лазарев освободил кабинет перед командировкой Экс-председатель челябинского заксобрания Александр Лазарев освободил кабинет за два дня до своей отставки. Он сделал это, не дожидаясь, пока вступит в должность вице-губернатора по связям c новыми регионами РФ. По словам источников, как только губернатор Алексей Текслер дал Лазареву поручение отправиться в командировку в Донбасс, спикер помчался в ЗСО. «Лазарев не только попрощался с аппаратом, но забрал все свои вещи. Кстати, его преемник Олег Гербер, когда возглавит ЗСО и въедет в кабинет предшественника, проводить там ремонт не собирается», — говорит источник. … и ему готовят новый Источники сообщают, что кабинет для Александра Лазарева, как для вице-губернатора по связям с новыми регионами РФ, будет находиться на четвертом этаже старого корпуса губернаторской резиденции на Цвиллинга. «Кабинет будет находиться рядом с управление госслужбы правительства. Как раз успеют привести в порядок к возвращению Лазарева из ДНР», — говорит источник. Дмитрий Гатов станет гидом нового вице-губернатора в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А сам экс-спикер поехал в ДНР вместе с мэром Еманжелинска Говорят, что вместе с вице-губернатором Александром Лазаревым в ДНР поехал мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов. Так решил губернатор Алексей Текслер. Гатов уже находится в ДНР в долгой командировке, работает первым замглавы города Волновахи и Волновахского района, а недавно был награжден Орденом Дружбы. «У Гатова очень большой опыт, а Лазарев еще в новых регионах не был. Поэтому Текслер попросил Гатова помочь Лазареву, чтобы тот как можно быстрее сориентировался в происходящем там», — пояснил источник. …забрал с собой только одного помощника На новое место работы, в должности вице-губернатора, бывший спикер ЗСО Александр Лазарев забрал только одного помощника — Евгению Орликову. С ней Лазарев работал, когда еще был мэром Южноуральска. «Она у него самый доверенный человек. Больше никого из аппарата ЗСО Лазарев брать с собой не стал. Все остаются на местах, и в ближайшем будущем кадровых перемен не ожидается», — говорят в кулуарах. «Троллить» бывшего председателя депутаты челябинского парламента и не собирались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU … и не стал бы отвечать на неудобные вопросы Говорят, Александр Лазарев порадовался, что ему не придется присутствовать на сессии заксобрания региона, где его отправляли в отставку. Командировку в новые регионы РФ, ставшую уважительной причиной для пропуска сессии, он воспринял с большим облегчением. Впрочем, уверяют источники, если бы Лазарев и пришел на сессию, все прошло бы гладко. «Говорят, что в регламенте прописан порядок отставки спикера, если тот уходит по собственному желанию. При таком раскладе депутаты не должны задавать вопросы председателю о причинах ухода. Так что отставка прошла бы спокойно, да и не собирались парламентарии „добивать“ спикера. Еще бы и поблагодарили за совместную работу, и пожелали удачи на новом месте», — судачат в кулуарах. Депутаты борются за близость к будущему спикеру В заксобрании Челябинской области началась борьба за вхождение в ближний круг будущего спикера, Олега Гербера. Поговаривают, что наибольшую активность больше всего усердствуют сторонники ушедшего в досрочную отставку его предшественника Александра Лазарева. «Максимальную активность проявляет депутат Александр Мотовилов. Сейчас он старается не просто побывать во всех мероприятиях, где участвует Гербер, но даже лишний раз попасться тому на глаза. Помогает ему в этом сотрудник аппарата ЗСО Вадим Воробей, по дружбе сообщая не только о графике будущего спикера, но даже о появлении того в здании областного парламента. Забавно, что вплоть до подачи Лазаревым заявления о сложении полномочий Мотовилов яростно отстаивал его правоту в конфликтах с депутатами», — посмеиваются в кулуарах. Коллеги ждут разрешения казуса со служебным авто Александра Мотовилова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Парламентарий боится лишиться машины Активность депутата ЗСО Александра Мотовилова, старательно демонстрирующего лояльность будущему спикеру Олегу Герберу, якобы связана со служебным автомобилем. Говорят, что Мотовилов боится лишиться машины. Так повелось, что служебные машины распределяет руководитель ЗСО. Изначально, кроме него самого, авто могут пользоваться вице-спикеры и председатели комитетов, работающие на неосвобожденной основе. «А Мотовилов, хотя и трудится в штатной должности, всего лишь первый замглавы комитета по строительству и зам председателя комитета по аграрной политике. По статусу машина ему не положена, но он убедил прежнее руководство выделить ему авто с водителем. Теперь боится, что машину все-таки заберут», — посмеиваются в ЗСО. Гербер не будет руководить фракцией Говорят, что Олег Гербер, возглавив законодательное собрание региона, покинет должность руководителя фракции ЕР в ЗСО. За собой он оставит только пост председателя комитета по информационной политике, которым руководит и сейчас. В свое время прежний председатель, Александр Лазарев, управлял не только парламентом, но также фракцией и комитетом по бюджету. Потом было решено посты спикера и руководителя фракции «развести». В итоге партийное объединение возглавил Гербер. «Так будет и после смены руководства ЗСО. Гербер станет председателем, а фракцией будет руководить другой депутат-единоросс», — говорят в ЗСО. Денису Моисееву предрекают повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Моисееву прочат высокий пост Командировка в зону СВО станет карьерным трамплином для главы челябинского регионального исполкома «Единой России», депутата ЗСО Дениса Моисеева. Уже сейчас ему прочат высокий пост на родине. «В новых регионах РФ Моисеев работает с осени прошлого года. Он отлично показал себя и как организатор гуманитарных миссий, и как непосредственный их участник. Сейчас он депутат областного заксобрания, по возвращении в Челябинск ему предложат пост первого вице-спикера ЗСО. Одна из его помощниц в исполкоме уже рассказывает всем о грядущих перспективах своего начальника», — утверждают источники. Шимановичу поставили условие Говорят, если 17 июня главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу продлят домашний арест, он должен будет написать заявление об отставке. Такое требование через адвокатов ему передадут областные власти. Шиманович обвиняется в мошенничестве. Этот эпизод связан с его работой адвокатом, еще до того, как он стал главой. Своей вины Шиманович не признает. «В муниципалитете царит безвластие. Срывается подготовка к отопительному сезону, так как некому подписывать документы. Поэтому от Шимановича, если он останется под арестом, потребуют уйти в отставку. Тем более, что он и так собирался увольняться по состоянию здоровья», — говорит источник. К Александру Селезневу появились серьезные претензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Кизильского района срывает важные проекты Как сообщают источники, в областном правительстве недовольны главой Кизильского района Александром Селезневым. Говорят, он проваливает часть важных тем, запланированных на будущий год. «Речь идет о программе „Комплексное развитие территорий“ (КРСТ). Надо готовить документы на будущий год, чтобы получить субсидии. Селезнев эту тему игнорирует, а по „КРСТ“ приходит немало денег», — говорит источник. Трем челябинским главам добавят полномочий Мэру Миасса Егору Ковальчуку, главе Красноармейского района Сергею Сергееву и руководителю Агаповского района Артему Яхимовичу добавят полномочий по партийной линии. Всем им предстоит возглавить местные отделения «Единой России». Ковальчук сменит на этом посту прежнего мэра Григория Тонких. В Агаповском районе ЕР пока руководит спикер местного райсобрания Сергей Ульянцев, а в Красноармейском — председатель райсобрания Анатолий Казанцев. «Секретарями их выберут на районных конференциях ЕР, которые состоятся до конца июня. На областной партийной конференции решения утвердят. Это тренд, чтобы главы руководили отделения ЕР в территориях. Потому что практически все они стали главами при поддержке партии. Кроме того, в области недовольны работой Казанцева в районе», — рассказал источник. Вряд ли Олег Буданов будет переживать, что его «разгрузят» от партийных обязанностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А у экс-мэра Карабаша полномочия заберут Ожидается смена руководства и в отделении «Единой России» в Карабаше. Здесь партией все еще формально руководит бывший мэр Олег Буданов. «Действующий мэр Карабаша Станислав Афанасенко пока не станет во главе местной ЕР. Но Буданов полномочия партийного секретаря сложит. Его пост займет спикер горсобрания Дмитрий Шуткин», — говорят в городе. Силовики начали приглядываться к мэру Южноуральска Среди глав муниципалитетов ходят упорные слухи о проблемах, назревающих у главы Южноуральска Ярослава Куленко. Причем их могло бы и не быть, если бы градоначальник внял предупреждениям. «В администрации прошла аудиторская проверка, которая выявила много нарушений. Материалы передали силовикам, которые ими весьма заинтересовались. А ведь раньше Куленко не раз получал замечания. Если бы он их учел — многих претензий сегодня мог бы избежать. Тем более, что раньше у Куленко была очень серьезная поддержка наверху — земляк Александр Лазарев. Но теперь, когда Лазарев ушел с поста спикера ЗСО, такой поддержки больше нет», — утверждают в коридорах власти. Елене Селищева успешно отбивается от силовиков Фото: Марина Малкова © URA.RU Селищева не признает вину Смягчение меры пресечения челябинскому коммерсанту Елене Селищевой не говорит о том, что она пошла на поводу у силовиков. Она до сих пор не признает своей вины и от сотрудничества со следствием отказывается. Селищеву обвиняют в хищении из бюджета свыше 80 млн рублей путем обмана при поставках томографов. «Судя по всему, Селищеву отпустили из-под домашнего ареста, учтя ее возраст. Также на решение суда могло повлиять состояние здоровья бизнесвумен», — говорят инсайдеры. Бывшим замминистра заинтересовались силовики Истеблишмент Челябинска обсуждает, что осталось за кадром разноса, устроенного Александром Бастрыкиным главе челябинского управления СКР Петру Решетникову. Точнее, кто остался. Решетникова отчитали за слабую работу по выявлению преступлений при реализации программы по переселению из ветхоаварийного жилья. В официальном релизе было сказано, что предъявлено обвинение по статье «Халатность» экс-председателю комитета по имуществу и земельным отношениям мэрии Челябинска. Имя бывшего чиновника не назвали, но удалось быстро вычислить, что речь идет о Сергее Чигинцеве. «Между прочим, есть еще один экс-чиновник, который может стать фигурантом этого дела. Якобы, силовики проверяют на причастность к данной истории бывшего замминистра строительства области Антона Астахова. Того самого Астахова, что работал в министерстве с 2017 по ноябрь 2022 года», — судачат в кулуарах. Петра Решетникова словно подталкивают подать в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскому генералу дышит в спину первый зам Очередной разнос, устроенный главой СКР Александром Бастрыкиным челябинскому генералу Петру Решетникову, дал повод для слухов. Заговорили, что Решетников уйдет в отставку. Мол, Бастрыкин ругает все региональные ведомства, но челябинцам достается больше всех. «Вторая служебная проверка с начала года — это все-таки много. Если Решетникова вынудят уйти в отставку, ведомство может возглавить первый замначальника управления Ахмед Асхабов. За Асхабова хлопочет главный федеральный инспектор Денис Чернятьев. Они знакомы со времен работы в Тюмени», — уверяет источник. Пиарщик следственного управления уходит на пенсию Руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, полковник юстиции Владимир Шишков ушел в отпуск, из которого не вернется. Говорят, что он уволится по выслуге лет. «Теперь все гадают, где будет он работать, когда снимет погоны. Многие думают, что Шишков поступит в аппарат ГФИ. К своему прежнему руководителю Денису Чернятьеву, который когда-то руководил следственным управлением», — сообщил источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отставка спикера заксобрания региона Александра Лазарева продолжает оставаться главной темой разговоров челябинских элит. Тем временем в следственном управлении СКР по региону царит уныние, в Озерске готовятся к визиту главы одной из госкорпораций, депутату после поездки в Донбасс прочат повышение, а коллега боится потерять машину. Все это — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер проведет переговоры с главой Росатома Говорят, что губернатор Алексей Текслер 19 июля собрался в Озерск — на 75-летие ПО «Маяк». Анонсировать для СМИ этот визит не будут. «На юбилей также приедет глава госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев. Вместе они примут участие в юбилейных мероприятиях и проведут переговоры», — говорит источник. …, а на челябинском курорте встретился с губернатором Шумковым Как сообщают источники, в прошлые выходные в Челябинской области побывал курганский губернатор Вадим Шумков. Он отдыхал на озере Тургояк в Миассе, на одном из местных курортов. В это же время на Тургояке проходил региональный экологический форум, в котором участвовал челябинский губернатор Алексей Текслер. «Текслер и Шумков встретились. Тесно пообщались. В паблик эта встреча не попала, так как была неофициальной. Впрочем, и визит Шумкова был неофициальным», — говорит инсайдер. Отставка министра была экстренной Челябинские чиновники удивляются скорости, с которой отправили в отставку министра образования Александра Кузнецова. Ему не дали доработать буквально две недели. Кузнецов хотел уволиться после экзаменационной кампании и праздничных мероприятий, то есть в июле. После чего собирался возглавить Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) или одну из новых школ Челябинска. «Но возникла нужда срочно найти врио ректора педагогического университета, где 15 июня истекли полномочия действующего руководителя, Татьяны Чумаченко. На эту должность прочили заместителя проректора ЧелГУ Артема Саламатова. Но Чумаченко стала писать жалобы в Москву и вариант с Саламатовым сорвался. Зато Кузнецова с его педагогическим и административным бэкграундом в Москве утвердили без вопросов», — объясняют источники. Ему ищут замену Тем временем, в челябинском правительстве ломают голову — кто сменит Александра Кузнецова в кресле министра образования региона. Выбор небогат. «В качестве сменщика Кузнецова рассматривали его заместителя, Виталия Литке. Но недавно выяснилось, что его приглашают на работу в федеральное Минпросвещения. И все же, скорее всего, Литке останется в Челябинске и возглавит министерство», — рассказывают инсайдеры. Лазарев освободил кабинет перед командировкой Экс-председатель челябинского заксобрания Александр Лазарев освободил кабинет за два дня до своей отставки. Он сделал это, не дожидаясь, пока вступит в должность вице-губернатора по связям c новыми регионами РФ. По словам источников, как только губернатор Алексей Текслер дал Лазареву поручение отправиться в командировку в Донбасс, спикер помчался в ЗСО. «Лазарев не только попрощался с аппаратом, но забрал все свои вещи. Кстати, его преемник Олег Гербер, когда возглавит ЗСО и въедет в кабинет предшественника, проводить там ремонт не собирается», — говорит источник. … и ему готовят новый Источники сообщают, что кабинет для Александра Лазарева, как для вице-губернатора по связям с новыми регионами РФ, будет находиться на четвертом этаже старого корпуса губернаторской резиденции на Цвиллинга. «Кабинет будет находиться рядом с управление госслужбы правительства. Как раз успеют привести в порядок к возвращению Лазарева из ДНР», — говорит источник. А сам экс-спикер поехал в ДНР вместе с мэром Еманжелинска Говорят, что вместе с вице-губернатором Александром Лазаревым в ДНР поехал мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов. Так решил губернатор Алексей Текслер. Гатов уже находится в ДНР в долгой командировке, работает первым замглавы города Волновахи и Волновахского района, а недавно был награжден Орденом Дружбы. «У Гатова очень большой опыт, а Лазарев еще в новых регионах не был. Поэтому Текслер попросил Гатова помочь Лазареву, чтобы тот как можно быстрее сориентировался в происходящем там», — пояснил источник. …забрал с собой только одного помощника На новое место работы, в должности вице-губернатора, бывший спикер ЗСО Александр Лазарев забрал только одного помощника — Евгению Орликову. С ней Лазарев работал, когда еще был мэром Южноуральска. «Она у него самый доверенный человек. Больше никого из аппарата ЗСО Лазарев брать с собой не стал. Все остаются на местах, и в ближайшем будущем кадровых перемен не ожидается», — говорят в кулуарах. … и не стал бы отвечать на неудобные вопросы Говорят, Александр Лазарев порадовался, что ему не придется присутствовать на сессии заксобрания региона, где его отправляли в отставку. Командировку в новые регионы РФ, ставшую уважительной причиной для пропуска сессии, он воспринял с большим облегчением. Впрочем, уверяют источники, если бы Лазарев и пришел на сессию, все прошло бы гладко. «Говорят, что в регламенте прописан порядок отставки спикера, если тот уходит по собственному желанию. При таком раскладе депутаты не должны задавать вопросы председателю о причинах ухода. Так что отставка прошла бы спокойно, да и не собирались парламентарии „добивать“ спикера. Еще бы и поблагодарили за совместную работу, и пожелали удачи на новом месте», — судачат в кулуарах. Депутаты борются за близость к будущему спикеру В заксобрании Челябинской области началась борьба за вхождение в ближний круг будущего спикера, Олега Гербера. Поговаривают, что наибольшую активность больше всего усердствуют сторонники ушедшего в досрочную отставку его предшественника Александра Лазарева. «Максимальную активность проявляет депутат Александр Мотовилов. Сейчас он старается не просто побывать во всех мероприятиях, где участвует Гербер, но даже лишний раз попасться тому на глаза. Помогает ему в этом сотрудник аппарата ЗСО Вадим Воробей, по дружбе сообщая не только о графике будущего спикера, но даже о появлении того в здании областного парламента. Забавно, что вплоть до подачи Лазаревым заявления о сложении полномочий Мотовилов яростно отстаивал его правоту в конфликтах с депутатами», — посмеиваются в кулуарах. Парламентарий боится лишиться машины Активность депутата ЗСО Александра Мотовилова, старательно демонстрирующего лояльность будущему спикеру Олегу Герберу, якобы связана со служебным автомобилем. Говорят, что Мотовилов боится лишиться машины. Так повелось, что служебные машины распределяет руководитель ЗСО. Изначально, кроме него самого, авто могут пользоваться вице-спикеры и председатели комитетов, работающие на неосвобожденной основе. «А Мотовилов, хотя и трудится в штатной должности, всего лишь первый замглавы комитета по строительству и зам председателя комитета по аграрной политике. По статусу машина ему не положена, но он убедил прежнее руководство выделить ему авто с водителем. Теперь боится, что машину все-таки заберут», — посмеиваются в ЗСО. Гербер не будет руководить фракцией Говорят, что Олег Гербер, возглавив законодательное собрание региона, покинет должность руководителя фракции ЕР в ЗСО. За собой он оставит только пост председателя комитета по информационной политике, которым руководит и сейчас. В свое время прежний председатель, Александр Лазарев, управлял не только парламентом, но также фракцией и комитетом по бюджету. Потом было решено посты спикера и руководителя фракции «развести». В итоге партийное объединение возглавил Гербер. «Так будет и после смены руководства ЗСО. Гербер станет председателем, а фракцией будет руководить другой депутат-единоросс», — говорят в ЗСО. Моисееву прочат высокий пост Командировка в зону СВО станет карьерным трамплином для главы челябинского регионального исполкома «Единой России», депутата ЗСО Дениса Моисеева. Уже сейчас ему прочат высокий пост на родине. «В новых регионах РФ Моисеев работает с осени прошлого года. Он отлично показал себя и как организатор гуманитарных миссий, и как непосредственный их участник. Сейчас он депутат областного заксобрания, по возвращении в Челябинск ему предложат пост первого вице-спикера ЗСО. Одна из его помощниц в исполкоме уже рассказывает всем о грядущих перспективах своего начальника», — утверждают источники. Шимановичу поставили условие Говорят, если 17 июня главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу продлят домашний арест, он должен будет написать заявление об отставке. Такое требование через адвокатов ему передадут областные власти. Шиманович обвиняется в мошенничестве. Этот эпизод связан с его работой адвокатом, еще до того, как он стал главой. Своей вины Шиманович не признает. «В муниципалитете царит безвластие. Срывается подготовка к отопительному сезону, так как некому подписывать документы. Поэтому от Шимановича, если он останется под арестом, потребуют уйти в отставку. Тем более, что он и так собирался увольняться по состоянию здоровья», — говорит источник. Глава Кизильского района срывает важные проекты Как сообщают источники, в областном правительстве недовольны главой Кизильского района Александром Селезневым. Говорят, он проваливает часть важных тем, запланированных на будущий год. «Речь идет о программе „Комплексное развитие территорий“ (КРСТ). Надо готовить документы на будущий год, чтобы получить субсидии. Селезнев эту тему игнорирует, а по „КРСТ“ приходит немало денег», — говорит источник. Трем челябинским главам добавят полномочий Мэру Миасса Егору Ковальчуку, главе Красноармейского района Сергею Сергееву и руководителю Агаповского района Артему Яхимовичу добавят полномочий по партийной линии. Всем им предстоит возглавить местные отделения «Единой России». Ковальчук сменит на этом посту прежнего мэра Григория Тонких. В Агаповском районе ЕР пока руководит спикер местного райсобрания Сергей Ульянцев, а в Красноармейском — председатель райсобрания Анатолий Казанцев. «Секретарями их выберут на районных конференциях ЕР, которые состоятся до конца июня. На областной партийной конференции решения утвердят. Это тренд, чтобы главы руководили отделения ЕР в территориях. Потому что практически все они стали главами при поддержке партии. Кроме того, в области недовольны работой Казанцева в районе», — рассказал источник. А у экс-мэра Карабаша полномочия заберут Ожидается смена руководства и в отделении «Единой России» в Карабаше. Здесь партией все еще формально руководит бывший мэр Олег Буданов. «Действующий мэр Карабаша Станислав Афанасенко пока не станет во главе местной ЕР. Но Буданов полномочия партийного секретаря сложит. Его пост займет спикер горсобрания Дмитрий Шуткин», — говорят в городе. Силовики начали приглядываться к мэру Южноуральска Среди глав муниципалитетов ходят упорные слухи о проблемах, назревающих у главы Южноуральска Ярослава Куленко. Причем их могло бы и не быть, если бы градоначальник внял предупреждениям. «В администрации прошла аудиторская проверка, которая выявила много нарушений. Материалы передали силовикам, которые ими весьма заинтересовались. А ведь раньше Куленко не раз получал замечания. Если бы он их учел — многих претензий сегодня мог бы избежать. Тем более, что раньше у Куленко была очень серьезная поддержка наверху — земляк Александр Лазарев. Но теперь, когда Лазарев ушел с поста спикера ЗСО, такой поддержки больше нет», — утверждают в коридорах власти. Селищева не признает вину Смягчение меры пресечения челябинскому коммерсанту Елене Селищевой не говорит о том, что она пошла на поводу у силовиков. Она до сих пор не признает своей вины и от сотрудничества со следствием отказывается. Селищеву обвиняют в хищении из бюджета свыше 80 млн рублей путем обмана при поставках томографов. «Судя по всему, Селищеву отпустили из-под домашнего ареста, учтя ее возраст. Также на решение суда могло повлиять состояние здоровья бизнесвумен», — говорят инсайдеры. Бывшим замминистра заинтересовались силовики Истеблишмент Челябинска обсуждает, что осталось за кадром разноса, устроенного Александром Бастрыкиным главе челябинского управления СКР Петру Решетникову. Точнее, кто остался. Решетникова отчитали за слабую работу по выявлению преступлений при реализации программы по переселению из ветхоаварийного жилья. В официальном релизе было сказано, что предъявлено обвинение по статье «Халатность» экс-председателю комитета по имуществу и земельным отношениям мэрии Челябинска. Имя бывшего чиновника не назвали, но удалось быстро вычислить, что речь идет о Сергее Чигинцеве. «Между прочим, есть еще один экс-чиновник, который может стать фигурантом этого дела. Якобы, силовики проверяют на причастность к данной истории бывшего замминистра строительства области Антона Астахова. Того самого Астахова, что работал в министерстве с 2017 по ноябрь 2022 года», — судачат в кулуарах. Челябинскому генералу дышит в спину первый зам Очередной разнос, устроенный главой СКР Александром Бастрыкиным челябинскому генералу Петру Решетникову, дал повод для слухов. Заговорили, что Решетников уйдет в отставку. Мол, Бастрыкин ругает все региональные ведомства, но челябинцам достается больше всех. «Вторая служебная проверка с начала года — это все-таки много. Если Решетникова вынудят уйти в отставку, ведомство может возглавить первый замначальника управления Ахмед Асхабов. За Асхабова хлопочет главный федеральный инспектор Денис Чернятьев. Они знакомы со времен работы в Тюмени», — уверяет источник. Пиарщик следственного управления уходит на пенсию Руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, полковник юстиции Владимир Шишков ушел в отпуск, из которого не вернется. Говорят, что он уволится по выслуге лет. «Теперь все гадают, где будет он работать, когда снимет погоны. Многие думают, что Шишков поступит в аппарат ГФИ. К своему прежнему руководителю Денису Чернятьеву, который когда-то руководил следственным управлением», — сообщил источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.