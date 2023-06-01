Задержанному ФСБ главе челябинского района продлили срок ареста

Глава Катав-Ивановского района Шиманович пробудет под арестом до середины июля

Николая Шимановчиа оставили под домашним арестом до середины июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, задержанному ФСБ по обвинению в мошенничестве, продлили срок содержания под домашним арестом. Как сообщили URA.RU в суде, глава пробудет под арестом до середины июля.

«Шимановича оставили под домашним арестом. Срок содержания продлен до 17 июля», — сообщили URA.RU в суде.

Сотрудники УФСБ по региону задержали главу в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, во время работы адвокатом он присвоил вексель банкротящейся компании. На вырученные с продажи ценных бумаг деньги он купил квартиру дочери в Санкт-Петербурге.

После избрания меры пресечения в виде домашнего ареста Шиманович подписал постановление администрации, согласно которому он должен был работать дистанционно. По слухам, данная инициатива заинтересовала силовиков, так как полностью не соответствует наложенным судом ограничениям, а также возмутила районных депутатов.