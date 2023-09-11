Комарова провела репетицию выборов президента на кампании Моора

Губернатор ХМАО уже запустила подготовку к ключевому событию 2024 года

12 сентября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова были лично вовлечена в избирательную кампанию Александра Моора в Югре Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела на выборах главы Тюменской области генеральную репетицию избирательной кампании президента РФ. Слагаемые убедительной победы Александра Моора теперь будут изучаться политтехнологами для того, чтобы этот опыт можно было применить в марте 2024 года. Своими наблюдениями на этот счет ряд экспертов уже поделился с URA.RU. Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал результаты выборов тюменского губернатора, которые удалось достичь в ХМАО, выдающимися. Явка превысила 40%, что стало рекордом для проведения подобных региональных кампаний в Югре. За Моора отдало свои голоса 76% избирателей, он почти вдвое улучшил показатели 2018 года, когда за него проголосовало 44% югорчан, пришедших на участки. «В отличие от большинства кампаний, в Югре выборы длились только один день, а не три. Кроме того, в округе не было розыгрыша квартир или автомобилей — такие стимулирующие мероприятия власти многих регионов используют для повышения явки. Не отмечалось и агрессивной агитации. При всех этих вводных, властям удалось привлечь рекордное число избирателей к выборам главы соседнего региона. Югра выглядит достойно даже на уровне Москвы и Подмосковья с традиционно хорошими показателями явки и значительной вовлеченностью жителей в жизнь регионов», — комментирует Потуремский. Источник, близкий к окружному правительству считает, что большую роль в триумфе Моора в ХМАО стало наличие огромной базы сторонников «Единой России». Она насчитывает порядка 460 тысяч человек. Притом, по заверению собеседника агентства, для победы тюменскому губернатору хватило бы голосов и 260 тысяч югорчан. Директор АНО «Институт избирательных технологий» Евгений Сучков в разговоре с URA.RU отметил, что такая лояльность населения к власти свидетельствует о том, что люди удовлетворены своей жизнью. «Опросы накануне выборов, проводимые ВЦИОМ и ФОМ в Югре, демонстрировали достаточное высокое социальное самочувствие граждан. Несмотря на то, что люди высказывают претензии к зарплате, к медицинскому обслуживанию, в целом, цифры более чем высокие. А результаты выборов напрямую зависят от социального самочувствия населения»», — прокомментировал эксперт. На выборах президента РФ традиционно самая высокая явка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На президентских выборах в Югре в 2018 году на участки для голосования пришло почти 800 тысяч человек, явка составила почти 70%. Высокие показатели активности избирателей будут и в 2024 году, что потребует от внутриполитического блока правительства мобилизовать все свои силы. «В ХМАО создана сверхэффективная выборная машина. Многоступенчатый механизм, включающий региональный и муниципальные штабы, способен гарантированно давать необходимые показатели избирательным кампаниям любой сложности. Это имеет особое значении в преддверии выборов президента России в марте 2024 года.» — считает инсайдер, близкий к югорскому внутриполу. Директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский считает, что на предстоящих президентских выборах, закрыть вопрос с явкой и качеством голосования, поможет патриотический консенсус, который сформировался за последнее время в стране. «В стране есть консенсус вокруг фигуры президента. Мы видим, что с началом проведения специальной военной операции его рейтинг увеличился. Это вполне закономерно, в минуту, когда Отечество в опасности, граждане сплачиваются вокруг сильного лидера. Думаю, что и югорчане солидарны с такой позицией», — считает Игнатовский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела на выборах главы Тюменской области генеральную репетицию избирательной кампании президента РФ. Слагаемые убедительной победы Александра Моора теперь будут изучаться политтехнологами для того, чтобы этот опыт можно было применить в марте 2024 года. Своими наблюдениями на этот счет ряд экспертов уже поделился с URA.RU. Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал результаты выборов тюменского губернатора, которые удалось достичь в ХМАО, выдающимися. Явка превысила 40%, что стало рекордом для проведения подобных региональных кампаний в Югре. За Моора отдало свои голоса 76% избирателей, он почти вдвое улучшил показатели 2018 года, когда за него проголосовало 44% югорчан, пришедших на участки. «В отличие от большинства кампаний, в Югре выборы длились только один день, а не три. Кроме того, в округе не было розыгрыша квартир или автомобилей — такие стимулирующие мероприятия власти многих регионов используют для повышения явки. Не отмечалось и агрессивной агитации. При всех этих вводных, властям удалось привлечь рекордное число избирателей к выборам главы соседнего региона. Югра выглядит достойно даже на уровне Москвы и Подмосковья с традиционно хорошими показателями явки и значительной вовлеченностью жителей в жизнь регионов», — комментирует Потуремский. Директор АНО «Институт избирательных технологий» Евгений Сучков в разговоре с URA.RU отметил, что такая лояльность населения к власти свидетельствует о том, что люди удовлетворены своей жизнью. «Опросы накануне выборов, проводимые ВЦИОМ и ФОМ в Югре, демонстрировали достаточное высокое социальное самочувствие граждан. Несмотря на то, что люди высказывают претензии к зарплате, к медицинскому обслуживанию, в целом, цифры более чем высокие. А результаты выборов напрямую зависят от социального самочувствия населения»», — прокомментировал эксперт. На президентских выборах в Югре в 2018 году на участки для голосования пришло почти 800 тысяч человек, явка составила почти 70%. Высокие показатели активности избирателей будут и в 2024 году, что потребует от внутриполитического блока правительства мобилизовать все свои силы. «В ХМАО создана сверхэффективная выборная машина. Многоступенчатый механизм, включающий региональный и муниципальные штабы, способен гарантированно давать необходимые показатели избирательным кампаниям любой сложности. Это имеет особое значении в преддверии выборов президента России в марте 2024 года.» — считает инсайдер, близкий к югорскому внутриполу. Директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский считает, что на предстоящих президентских выборах, закрыть вопрос с явкой и качеством голосования, поможет патриотический консенсус, который сформировался за последнее время в стране. «В стране есть консенсус вокруг фигуры президента. Мы видим, что с началом проведения специальной военной операции его рейтинг увеличился. Это вполне закономерно, в минуту, когда Отечество в опасности, граждане сплачиваются вокруг сильного лидера. Думаю, что и югорчане солидарны с такой позицией», — считает Игнатовский.