Правительство второй раз за месяц собралось успокоить россиян

По просьбе URA.RU политологи оценивают: эффективен такой pr или можно лучше?

23 ноября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Правительство рассказало о результатах подготовки к отопительному сезону Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти второй раз за месяц проводят мероприятие, посвященное началу отопительного сезона. В четверг премьер Михаил Мишустин сделал эту тему главной на заседании правительства, а месяцем ранее также поступил президент РФ Владимир Путин. При этом власти сделали так много для сфер ЖКХ и энергетики, что уже никто не ждет ни аварий, ни ЧП. URA.RU обратилось к политологам за разъяснениями: в чем задумка руководства страны ломать традицию публично разбирать только кризисы и стратегические планы? «В России начался очередной отопительный сезон. В нашей стране он длинный. Во многих регионах дома уже снабжаются теплом, возрастает потребление электроэнергии», — начал заседание правительства Михаил Мишустин. Он считает, что от слаженности действий и бесперебойной работы всех профильных ведомств зависит работа многих отраслей российской экономики: «И, что самое главное, качество жизни десятков миллионов наших людей». Мишустин отметил интенсивность подготовки профильных служб к отопительному сезону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства также указал на интенсивность подготовки к отопительному сезону. Предприятиям электроэнергетики удалось накопить со значительным резервом запасы ресурсов. «По дизтопливу они превысили нормативы на 35%. По углю — и вовсе на 240%. Похожая ситуация в котельных, которые вырабатывают тепло. Там запасы угля и жидкого топлива выше норм на 30 и 20% соответственно», — рассказал глава правительства. В конце заседания Мишустин обратился к членам кабмина: «Николай Григорьевич, Ирек Энварович, коллеги, все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, надо держать на особом контроле, чем вы и занимаетесь, очень аккуратно. У вас для этого есть все необходимые инструменты». Далее премьер рассказал о созданной правительством системе мониторинга инцидентов и аварий, которая показала себя очень эффективно: «И надо, активнее взаимодействовать с регионами, для того чтобы понимать прогнозную ситуацию, действовать на опережение, в случае необходимости заменять оборудование. И что важно еще — добиваться сокращения задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями». Ранее Владимир Путин также уделил внимание ЖКХ и энергетике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интересно, что месяцем ранее президент России Владимир Путин также провел совещание с членами правительства, посвященное подготовке к отопительному сезону. Тогда он отметил, что несмотря на климат и глобальное потепление, подходить к отопительному сезону нужно ответственно: «Я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые сегодня обсуждались, не формально: все должно быть сделано своевременно. Еще раз прошу посмотреть на все те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, а некоторые и не затронули, именно с практической точки зрения, чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко, чтобы люди не страдали от какой-то нерасторопности и центральных органов власти, и региональных, и муниципальных». Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт связывает пристальное внимание к теме ЖКХ со спецификой России: «Особенность России в том, что в течение года температура переходит из плюса на минус очень большое количество раз. Это приводит к разрывам камня, металла. А эксплуатация жилищного фонда отличается от эксплуатации, например, автомобилей, которые при устаревании мы можем выбросить. Жилищные фонды эксплуатируются десятилетиями и иногда столетиями. Это очень сложная инженерная инфраструктура. Также нет нигде нет такой площади улиц, с которой надо убирать снег». По мнению эксперта, государственный статус темы связан с тем, что вопросы ЖКХ и электроэнергетики не имеют простых решений и требуют проведения системной политики. Разговоры про ЖКХ связаны со стартом президентской кампании, сказал Алексей Мухин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако, в этом году обсуждение происходит в необычной для власти формате: это не разбор ЧП или планов на будущее, а спокойное информирование о текущей работе. Более того, никто не делает негативных прогнозов на отопительный сезон — за последние 15 лет в сфере ЖКХ сделано так много, что мало кто ждет аварий. Тем не менее, высшее руководство страны в прямом эфире говорит о теме ЖКХ с россиянами. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин связывает это со стартом президентской кампании. «Президент ориентирует исполнительную власть на то, чтобы они больше внимания обращали именно на социальную сферу, те услуги, которые власть оказывает населению. Сейчас идет серия совещаний, которые настраивают чиновников среднего звена на региональном уровне на выполнение социальных обязательств», — отметил Мухин. Внимание властей к отопительному сезону объясняется чувствительностью темы для всех россиян, считает Владимир Шаповалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов согласен, что ЖКХ является одной из наиболее чувствительных тем для практически всего населения страны. Эксперт видит проблемой, что «зачастую мы воспринимаем тот уровень комфорта в сфере коммунального хозяйства, благоустройства как естественный, забывая о том, сколько сил нужно было потратить на решение этих проблем и какие проблемы были в прошлом». Выбранное решение — демонстрация совещания, как формата информирования россиян, Шаповалов называет эффективным решением: «Общество достаточно позитивно реагирует на подобного рода встречи, совещания, внимательно наблюдает и анализирует те сигналы, которые получает». Против ярких pr-сообщений выступает и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он считает, что если вместо совещания показать парад снегоуборочной техники, то это вызовет недовольство россиян («Опять устроили шоу, при том, что ничего не работает). Он предлагает руководителям реально приезжать в города и села, и инспектировать дороги, проверять уборку. «Если все отлично, то отлично. А если нет, то показали, что нет, чтобы вам верили», — предлагает Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти второй раз за месяц проводят мероприятие, посвященное началу отопительного сезона. В четверг премьер Михаил Мишустин сделал эту тему главной на заседании правительства, а месяцем ранее также поступил президент РФ Владимир Путин. При этом власти сделали так много для сфер ЖКХ и энергетики, что уже никто не ждет ни аварий, ни ЧП. URA.RU обратилось к политологам за разъяснениями: в чем задумка руководства страны ломать традицию публично разбирать только кризисы и стратегические планы? «В России начался очередной отопительный сезон. В нашей стране он длинный. Во многих регионах дома уже снабжаются теплом, возрастает потребление электроэнергии», — начал заседание правительства Михаил Мишустин. Он считает, что от слаженности действий и бесперебойной работы всех профильных ведомств зависит работа многих отраслей российской экономики: «И, что самое главное, качество жизни десятков миллионов наших людей». Глава правительства также указал на интенсивность подготовки к отопительному сезону. Предприятиям электроэнергетики удалось накопить со значительным резервом запасы ресурсов. «По дизтопливу они превысили нормативы на 35%. По углю — и вовсе на 240%. Похожая ситуация в котельных, которые вырабатывают тепло. Там запасы угля и жидкого топлива выше норм на 30 и 20% соответственно», — рассказал глава правительства. В конце заседания Мишустин обратился к членам кабмина: «Николай Григорьевич, Ирек Энварович, коллеги, все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, надо держать на особом контроле, чем вы и занимаетесь, очень аккуратно. У вас для этого есть все необходимые инструменты». Интересно, что месяцем ранее президент России Владимир Путин также провел совещание с членами правительства, посвященное подготовке к отопительному сезону. Тогда он отметил, что несмотря на климат и глобальное потепление, подходить к отопительному сезону нужно ответственно: «Я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые сегодня обсуждались, не формально: все должно быть сделано своевременно. Еще раз прошу посмотреть на все те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, а некоторые и не затронули, именно с практической точки зрения, чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко, чтобы люди не страдали от какой-то нерасторопности и центральных органов власти, и региональных, и муниципальных». Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт связывает пристальное внимание к теме ЖКХ со спецификой России: По мнению эксперта, государственный статус темы связан с тем, что вопросы ЖКХ и электроэнергетики не имеют простых решений и требуют проведения системной политики. Однако, в этом году обсуждение происходит в необычной для власти формате: это не разбор ЧП или планов на будущее, а спокойное информирование о текущей работе. Более того, никто не делает негативных прогнозов на отопительный сезон — за последние 15 лет в сфере ЖКХ сделано так много, что мало кто ждет аварий. Тем не менее, высшее руководство страны в прямом эфире говорит о теме ЖКХ с россиянами. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин связывает это со стартом президентской кампании. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов согласен, что ЖКХ является одной из наиболее чувствительных тем для практически всего населения страны. Эксперт видит проблемой, что «зачастую мы воспринимаем тот уровень комфорта в сфере коммунального хозяйства, благоустройства как естественный, забывая о том, сколько сил нужно было потратить на решение этих проблем и какие проблемы были в прошлом». Выбранное решение — демонстрация совещания, как формата информирования россиян, Шаповалов называет эффективным решением: «Общество достаточно позитивно реагирует на подобного рода встречи, совещания, внимательно наблюдает и анализирует те сигналы, которые получает». Против ярких pr-сообщений выступает и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.