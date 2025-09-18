Экс-главу подмосковного ФКР задержали в аэропорту при попытке улететь из России

Экс-главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов задержали в аэропорту
Николов был задержан при попытке улететь в Турцию, указано в документах
Николов был задержан при попытке улететь в Турцию, указано в документах

Бывшего главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту при попытке улететь заграницу. Данная информация указана в судебных материалах.

«Задержание Николова было произведено в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, мужчина приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания», — указано в материале РИА Новости. Агентство приводит данные документов. Причиной задержания стала попытка скрыться от следствия по делу о получении взяток.

В ноябре прошлого года Николов уже был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Тогда Николов и другие фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов.

