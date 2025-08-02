Найдены пропавшие сотрудники тверской пивоварни «Афанасий» после землетрясения на Камчатке

Пропавшие на Камчатке сотрудники пивоварни «Афанасий» найдены живыми и здоровыми
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Владелец пивоварни с товарищами находятся в бухте Русской
Владелец пивоварни с товарищами находятся в бухте Русской Фото:

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, вместе с Вадимом Дешевкиным и его сыном Денисом найдены. Сообщается, что они живы и здоровы. Информацию передает telegram-канал Baza.

«Глава тверского холдинга „Афанасий“ Максим Ларин, руководитель продуктового направления компании ООО „Макларин“ Вадим Дешёвкин и его сын Денис, пропавшие на Камчатке после землетрясения, живы и здоровы», — указано в материале. Сообщается, что бизнесмен и товарищи находятся в бухте Русской.

Ранее Максим Ларин и семья Дешевкиных перестали выходить на связь после мощного землетрясения на Камчатке, где они находились с деловой поездкой и отправились на рыбалку. Их исчезновение совпало с началом серии повторных толчков в регионе, что вызвало беспокойство у родственников и обращение в полицию.

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Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, вместе с Вадимом Дешевкиным и его сыном Денисом найдены. Сообщается, что они живы и здоровы. Информацию передает telegram-канал Baza. «Глава тверского холдинга „Афанасий“ Максим Ларин, руководитель продуктового направления компании ООО „Макларин“ Вадим Дешёвкин и его сын Денис, пропавшие на Камчатке после землетрясения, живы и здоровы», — указано в материале. Сообщается, что бизнесмен и товарищи находятся в бухте Русской. Ранее Максим Ларин и семья Дешевкиных перестали выходить на связь после мощного землетрясения на Камчатке, где они находились с деловой поездкой и отправились на рыбалку. Их исчезновение совпало с началом серии повторных толчков в регионе, что вызвало беспокойство у родственников и обращение в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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