Массированная атака БПЛА отражена в 7 районах Ростовской области, есть погибший

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Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Одно из предприятий загорелось после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в telegram-канале.

Кроме того, в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. Скончался сотрудник организации. Слюсарь выразил соболезнования его родным.

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Российские военные отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Одно из предприятий загорелось после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. «Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в telegram-канале. Кроме того, в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. Скончался сотрудник организации. Слюсарь выразил соболезнования его родным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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