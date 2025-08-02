Массированная атака БПЛА отражена в 7 районах Ростовской области, есть погибший

Российские военные отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Одно из предприятий загорелось после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в telegram-канале.
Кроме того, в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. Скончался сотрудник организации. Слюсарь выразил соболезнования его родным.
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