Губернатор Комарова рекордом на выборах послала сигнал Кремлю

Успех президентской кампании повлияет на ее политическое будущее

18 марта 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова показала рекордные показатели на выборах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Для губернатора Югры Натальи Комаровой выборы президента РФ-2024 стали лучшей избирательной кампанией за время руководством региона. Она добилась рекордной явки югорчан в 84,52% (данные на 18:00 17 марта) и беспрецедентно высокого уровня доверия Владимиру Путину. Предварительно, его поддержали 86,03% избирателей. Политологи связывают успех с формированием у югорчан образа будущего, который прочно ассоциируется с лидером РФ. Что добавит политического веса и главе региона. По результатам обработки системой ГАС «Выборы» более 50% бюллетеней, Владимир Путин побеждает в Югре со значительным перевесом. За него проголосовало 475755 избирателей (86,03%). На втором месте Николай Харитонов от КПРФ с результатом в 32454 голосов (5,87%), на третьем — главный либерал-демократ Леонид Слуцкий 25954 голосов (4,69%), на четвертом представитель партии «Новые люди» — Владислав Даванков. За него проголосовало 14127 избирателей (2,55%). На президентских выборах в Югре в 2018 году Путина поддержало 788 447 избирателей (76,2%), в 2012 — 707 708 человек (64,08%). В первые два его срока картина была следующая: в 2004 году главу государства поддержало 642 729 человек (64,07%), а в 2000 году — 374 365 югорчан (60,78%). Собеседник URA.RU в истеблишменте ХМАО говорит, что нынешний успех на выборах в Югре связан с тем, что к президентской кампании окружные власти начали готовиться задолго до ее официального объявления. «За последние несколько лет в Югре начали реализовываться сразу несколько мегапроектов. Среди них строительство второго моста через Обь и научно-технологического центра в Сургуте. Обсуждается проект прокладки железнодорожной ветки Северно-Сибирской магистрали. Ханты-Мансийску был присвоено звание „Город трудовой доблести“ за его роль в Великой Отечественной войне, на ВДНХ появится музей трудовых династий, который придумала семья югорские геофизиков. Все эти идеи губернатор выносила на федеральный уровень и получала поддержку от президента. Люди видели, что Путин поддерживает Югру. А югорчане поддерживают Путина» — рассказывает инсайдер. Югорчане ожидают дальнейшего развития региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен с мыслью, что все эти успешные кейсы региональные власти смогли затем успешно конвертировать в проценты поддержки за главу государства на выборах. «Населению важно видеть, что есть эффективные коммуникации между федеральной и субъектовой властью. Это означает, что в регионе будут происходить изменения и формироваться позитивный образ будущего. За такой подход люди голосуют с большим энтузиазмом», — уверен эксперт. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU, объясняя итоги голосования на президентских выборах, отметил, что югорчане по своей ментальности, в принципе, лояльны власти, и в регионе практически отсутствует протестная активность. Нынешние внешнеполитические угрозы и пандемия коронавируса еще больше подтолкнули людей на сплочение вокруг фигуры сильного лидера. «Особенно жителям больших городов казалось, что они сами хозяева своей судьбы и могут самостоятельно справиться со всеми проблемами. Но сначала пандемия коронавируса, а затем натовские враждебные действия показали, что в одиночку такие вопросы решить нельзя. Только как нация мы можем сплотиться и победить эти беды. А для этого надо выбрать своего лидера», — считает эксперт. Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в турне по региону перед выборами президента РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, отметил особую роль губернатора ХМАО в организации президентской кампании. «За несколько месяцев до начала выборов она объехала всю Югру, собирала полные залы жителей в каждом муниципалитете. Ключевой задачей поездки было решение проблемных вопросов, волновавших население. Параллельно Комарова провела встречи с нефтегазовыми генералами, чтобы те активизировали производственную мобилизацию на предприятиях. Да что говорить, она в рамках проекта „ИнформУИК“ лично обходила дома югорчан, приглашая их прийти на выборы президента», — рассказал собеседник. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что губернатор Югры выполнила все установки на президентских выборах, которые были даны федеральным центром. Что является крайне важным сигналом для Кремля о том, что управление одним из ключевых российских регионов по-прежнему находится под полным контролем. «Это повлияет на устойчивость единственного в данный момент губернатора-женщины», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для губернатора Югры Натальи Комаровой выборы президента РФ-2024 стали лучшей избирательной кампанией за время руководством региона. Она добилась рекордной явки югорчан в 84,52% (данные на 18:00 17 марта) и беспрецедентно высокого уровня доверия Владимиру Путину. Предварительно, его поддержали 86,03% избирателей. Политологи связывают успех с формированием у югорчан образа будущего, который прочно ассоциируется с лидером РФ. Что добавит политического веса и главе региона. По результатам обработки системой ГАС «Выборы» более 50% бюллетеней, Владимир Путин побеждает в Югре со значительным перевесом. За него проголосовало 475755 избирателей (86,03%). На втором месте Николай Харитонов от КПРФ с результатом в 32454 голосов (5,87%), на третьем — главный либерал-демократ Леонид Слуцкий 25954 голосов (4,69%), на четвертом представитель партии «Новые люди» — Владислав Даванков. За него проголосовало 14127 избирателей (2,55%). Собеседник URA.RU в истеблишменте ХМАО говорит, что нынешний успех на выборах в Югре связан с тем, что к президентской кампании окружные власти начали готовиться задолго до ее официального объявления. «За последние несколько лет в Югре начали реализовываться сразу несколько мегапроектов. Среди них строительство второго моста через Обь и научно-технологического центра в Сургуте. Обсуждается проект прокладки железнодорожной ветки Северно-Сибирской магистрали. Ханты-Мансийску был присвоено звание „Город трудовой доблести“ за его роль в Великой Отечественной войне, на ВДНХ появится музей трудовых династий, который придумала семья югорские геофизиков. Все эти идеи губернатор выносила на федеральный уровень и получала поддержку от президента. Люди видели, что Путин поддерживает Югру. А югорчане поддерживают Путина» — рассказывает инсайдер. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен с мыслью, что все эти успешные кейсы региональные власти смогли затем успешно конвертировать в проценты поддержки за главу государства на выборах. «Населению важно видеть, что есть эффективные коммуникации между федеральной и субъектовой властью. Это означает, что в регионе будут происходить изменения и формироваться позитивный образ будущего. За такой подход люди голосуют с большим энтузиазмом», — уверен эксперт. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU, объясняя итоги голосования на президентских выборах, отметил, что югорчане по своей ментальности, в принципе, лояльны власти, и в регионе практически отсутствует протестная активность. Нынешние внешнеполитические угрозы и пандемия коронавируса еще больше подтолкнули людей на сплочение вокруг фигуры сильного лидера. «Особенно жителям больших городов казалось, что они сами хозяева своей судьбы и могут самостоятельно справиться со всеми проблемами. Но сначала пандемия коронавируса, а затем натовские враждебные действия показали, что в одиночку такие вопросы решить нельзя. Только как нация мы можем сплотиться и победить эти беды. А для этого надо выбрать своего лидера», — считает эксперт. Собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, отметил особую роль губернатора ХМАО в организации президентской кампании. «За несколько месяцев до начала выборов она объехала всю Югру, собирала полные залы жителей в каждом муниципалитете. Ключевой задачей поездки было решение проблемных вопросов, волновавших население. Параллельно Комарова провела встречи с нефтегазовыми генералами, чтобы те активизировали производственную мобилизацию на предприятиях. Да что говорить, она в рамках проекта „ИнформУИК“ лично обходила дома югорчан, приглашая их прийти на выборы президента», — рассказал собеседник. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что губернатор Югры выполнила все установки на президентских выборах, которые были даны федеральным центром. Что является крайне важным сигналом для Кремля о том, что управление одним из ключевых российских регионов по-прежнему находится под полным контролем. «Это повлияет на устойчивость единственного в данный момент губернатора-женщины», — резюмировал эксперт.