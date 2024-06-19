В Екатеринбурге простились с лидером ОПС «Уралмаш» Маевским

«Его хотели убить, но он выстоял и возродил свердловский спорт». Воспоминания и фото

19 июня 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Друзья сказали, что Игорь Маевский прожил непростую, но хорошую жизнь и успел помочь многим Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге простились с лидером несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесменом Игорем Маевским. Его называют самым загадочным участником группировки, который стоял у ее истоков в 90-х и дошел до конца, но о котором известно лишь узкому кругу людей. О чем вспоминали на похоронах авторитета и почему мужчины не могли сдержать слез, — в материале URA.RU. Игоря Маевского похоронили на Северном кладбище Уралмаша — его родного района, где он родился, вырос и с которым была связана вся его жизнь. Могила Маевского находится возле центрального входа по соседству с могилами его друзей-самбистов: мастера спорта СССР международного класса Николая Зуева и заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира и Европы по самбо Александра Федорова. Место выбрано неслучайно: всю свою жизнь Маевский не просто сам занимался спортом, но и возрождал спортивные школы на Урале. Среди людей, пришедших проститься с ним, было очень много спортсменов, в том числе чемпионов разных рангов. Некоторые прилетели из Москвы. Мужчину отпевали в Храме на Крови Фото: Илья Московец © URA.RU «В начале 90-х на Уралмаше возродился бокс. Он и раньше был, но тлел. Но вот пришел Игорь Анатольевич и построил один из лучших залов. Сотни ребят прошли через этот зал. Вокруг были наркомания, криминал, но они не свернули с верного пути. Их матери приходили и благодарили нас: «Мы можем оставлять вам своих детей, уходить на работу и быть спокойными», — вспомнил один из товарищей Маевского. Он сказал, что кроме бокса бизнесмен помогал теннису, футболу, самбо и другим видам спорта. «Игорь говорил про ребят, что они для него как дети. «Я хочу уберечь их от всего плохого», — признавался он. А парни его считали своим отцом», — добавил другой собеседник. По неофициальной информации Маевский являлся одним из основателей и лидеров ОПС «Уралмаш», несуществующего ныне. В 90-е годы истории о группировке гремели на всю Россию. Об этом непростом периоде друзья и близкие покойного почти не вспоминали — для посторонних эта тема табу. Тем не менее, один из товарищей признался, что был с ним «там», имея ввиду места лишения свободы (Маевский был один раз судим — прим.URA.RU). «И мы друг другу помогали всегда. Он много для меня сделал в жизни. Прости, Игореха, если когда-то в чем-то был неправ», — мужчина не смог сдержать слез. На отпевании и похоронах дежурила охрана Фото: Илья Московец © URA.RU «Я познакомился с Игорем 37 лет назад, он тогда только вернулся с одного „мероприятия“ (имеется ввиду колония — прим. URA.RU). Встретились с Григорием Николаевичем (вероятно, имеется ввиду Цыганов — основатель и лидер ОПС „Уралмаш“, убитый в 91-м киллером конкурирующей группировки „Центровые“ — прим.URA.RU). Потом встретились с Игорем на Центральном рынке, когда он там шашкой махал. Говорим: бросай эту канитель, давай с нами! По-разному было: когда весело, когда грустно, когда трудно, когда тревожно. Но Игорь всегда был рядом, всегда шел вперед, заднюю не давал», — поделился воспоминаниями один из друзей Маевского. Новость по теме Друзья и близкие лидера ОПС «Уралмаш» заполонили главный храм Екатеринбурга. Фото, видео «Преступление преступлению рознь. Кто-то убивает ради наживы, а кто-то отстаивает свои интересы. В 90-е рушилась страна, кровь лилась рекой, всюду был рэкет, передел территорий. Мы выживали как могли, и Игорь тоже. И убить его пытались, и покушения были, ездил с охраной, но выстоял. А потом много лет помогал людям», — сказал еще один собеседник. О том, что Маевский умел помогать, ранее рассказывал другой его знакомый. Он мог оплатить лечение детям, решить чей-то бытовой вопрос, и никогда не афишировал это. Будучи человечным с близкими и простыми людьми, он был жестким партнером: бизнес Маевского был связан с автомобилями. Экс-уралмашевец скоропостижно умер 16 июня, его смерть потрясла многих, кто знал его как крепкого человека, любившего спорт. 24 июня Игорю Маевскому должно было исполниться 63 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с лидером несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесменом Игорем Маевским. Его называют самым загадочным участником группировки, который стоял у ее истоков в 90-х и дошел до конца, но о котором известно лишь узкому кругу людей. О чем вспоминали на похоронах авторитета и почему мужчины не могли сдержать слез, — в материале URA.RU. Игоря Маевского похоронили на Северном кладбище Уралмаша — его родного района, где он родился, вырос и с которым была связана вся его жизнь. Могила Маевского находится возле центрального входа по соседству с могилами его друзей-самбистов: мастера спорта СССР международного класса Николая Зуева и заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира и Европы по самбо Александра Федорова. Место выбрано неслучайно: всю свою жизнь Маевский не просто сам занимался спортом, но и возрождал спортивные школы на Урале. Среди людей, пришедших проститься с ним, было очень много спортсменов, в том числе чемпионов разных рангов. Некоторые прилетели из Москвы. «В начале 90-х на Уралмаше возродился бокс. Он и раньше был, но тлел. Но вот пришел Игорь Анатольевич и построил один из лучших залов. Сотни ребят прошли через этот зал. Вокруг были наркомания, криминал, но они не свернули с верного пути. Их матери приходили и благодарили нас: «Мы можем оставлять вам своих детей, уходить на работу и быть спокойными», — вспомнил один из товарищей Маевского. Он сказал, что кроме бокса бизнесмен помогал теннису, футболу, самбо и другим видам спорта. «Игорь говорил про ребят, что они для него как дети. «Я хочу уберечь их от всего плохого», — признавался он. А парни его считали своим отцом», — добавил другой собеседник. По неофициальной информации Маевский являлся одним из основателей и лидеров ОПС «Уралмаш», несуществующего ныне. В 90-е годы истории о группировке гремели на всю Россию. Об этом непростом периоде друзья и близкие покойного почти не вспоминали — для посторонних эта тема табу. Тем не менее, один из товарищей признался, что был с ним «там», имея ввиду места лишения свободы (Маевский был один раз судим — прим.URA.RU). «И мы друг другу помогали всегда. Он много для меня сделал в жизни. Прости, Игореха, если когда-то в чем-то был неправ», — мужчина не смог сдержать слез. «Я познакомился с Игорем 37 лет назад, он тогда только вернулся с одного „мероприятия“ (имеется ввиду колония — прим. URA.RU). Встретились с Григорием Николаевичем (вероятно, имеется ввиду Цыганов — основатель и лидер ОПС „Уралмаш“, убитый в 91-м киллером конкурирующей группировки „Центровые“ — прим.URA.RU). Потом встретились с Игорем на Центральном рынке, когда он там шашкой махал. Говорим: бросай эту канитель, давай с нами! По-разному было: когда весело, когда грустно, когда трудно, когда тревожно. Но Игорь всегда был рядом, всегда шел вперед, заднюю не давал», — поделился воспоминаниями один из друзей Маевского. «Преступление преступлению рознь. Кто-то убивает ради наживы, а кто-то отстаивает свои интересы. В 90-е рушилась страна, кровь лилась рекой, всюду был рэкет, передел территорий. Мы выживали как могли, и Игорь тоже. И убить его пытались, и покушения были, ездил с охраной, но выстоял. А потом много лет помогал людям», — сказал еще один собеседник. О том, что Маевский умел помогать, ранее рассказывал другой его знакомый. Он мог оплатить лечение детям, решить чей-то бытовой вопрос, и никогда не афишировал это. Будучи человечным с близкими и простыми людьми, он был жестким партнером: бизнес Маевского был связан с автомобилями. Экс-уралмашевец скоропостижно умер 16 июня, его смерть потрясла многих, кто знал его как крепкого человека, любившего спорт. 24 июня Игорю Маевскому должно было исполниться 63 года.