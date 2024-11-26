Медведев уехал из Нижнего Тагила с подарком

Подтвержден особый статус не только города, но и местной власти

26 ноября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев посетил УВЗ второй раз за два года Фото: пресс-служба полпредства УрФО Визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Нижний Тагил фактически подтвердил особый статус города и местных властей, которые довели организацию таких событий до автоматизма. Как выяснило URA.RU, покидал Медведев Нижний Тагил не с пустыми руками. Вертолет с Медведевым приземлился на площадке «Уралвагонзавода» — главного танкового предприятия РФ — днем 22 ноября. В компании губернатора Евгения Куйвашева, уральского полпреда президента РФ Артема Жоги и гендиректора УВЗ Александра Потапова гость осмотрел цеха, пообщался с рабочими, вручил заводу орден «За доблестный труд» (сам же прикрепил его на знамя) и провел совещание. Дмитрий Медведев приехал на УВЗ не с пустыми руками — с наградой Фото: пресс-служба полпредства УрФО «В целом ему понравилось увиденное. Сказал, что нужно работать в том же духе, не сбавляя темпов [производства]», — поделился с URA.RU свидетель встречи. Его слова не противоречат содержанию официальных сообщений. Получив орден, руководство УВЗ сделало Медведеву «символический подарок», добавил собеседник. Но какой, неизвестно. Также в графике Медведева было посещение «Нижнетагильского института испытания металлов». На его полигоне VIP-делегация посмотрела испытания танка Т-90М «Прорыв». Еще ходят слухи про беседу Медведева с Куйвашевым, который серьезно готовился к обсуждению набора контрактников для ВС РФ и специалистов на предприятия ВПК. На нее, по слухам, пригласили директоров и других заводов. И Куйвашев якобы убедил Медведева в том, что выбранная свердловчанами модель управления — основанная на попытке найти баланс между одновременным выполнением двух противоречащих друг другу задач — оправданна. Визит Медведева и журналистами, и местными жителями воспринимался, скорее, обыденно. Во-первых, потому, что подобное уже давно не диковинка. В феврале в город приезжал глава государства Владимир Путин (Нижний Тагил до сих пор называют «Путинградом» за высокий уровень поддержки президента на территории). Причем посещал не только завод, но и школу. А за месяц до прилета Путина ходили слухи о тайном визите тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу. Сопровождали Медведева Жога и Куйвашев Фото: пресс-служба полпредства УрФО Вторая причина — образцовая подготовка мероприятий: логистика в Тагиле выстроена так, что, даже если, по городу едут кортежи, обходится без массовых перекрытий и задержек движения. Нет и митингов, пикетов, скандалов с, например, уборкой. И это важный результат работы, которую выстраивал при тотальной поддержке Куйвашева мэр Владислав Пинаев. «Это функционал администрации города — что отработано удобство жителей, логистика всего мероприятия. Никаких коллапсов не было», — подтвердила URA.RU депутат думы Ирина Пудовкина. О качестве управления Нижним Тагилом говорят и цифры. Отчитываясь перед депутатами о работе в 2023 году, Пинаев, возглавивший город в 2018-м, рассказал: с 2021 года доходная часть бюджета выросла на четыре миллиарда и составила рекордные для города 21,1 млрд, а на каждый рубль, выделенный из местного бюджета на нацпроекты, привлекли больше 18 рублей из других источников финансирования. «Идет планомерное поступательное развитие во всех сферах социальной и экономической жизни», — рассказывал тогда мэр. Большое внимание он уделяет и патриотизму. В августе на набережной в центре Нижнего Тагила установили один из крупнейших в России (50-метровый) флагшток с триколором. Статусным гостям на УВЗ показали всю мощь танков Т-90М «Прорыв» Фото: пресс-служба полпредства УрФО «Город промышленный, большой. И у администрации, и у предприятий есть задачи. Поэтому внимание руководства страны объяснимо… Город динамично развивается, и не без участия первых лиц, которые здесь бывают. Как обычно происходит — когда мы ждем гостей, то проводим дома определенные мероприятия. Также и город преображается, [первые лица] какие-то наказы оставляют по благоустройству, хотят влить новое. Всегда есть поручения для областных властей, муниципальных, которые выполняются и держатся на контроле федеральными органами власти», — оценил в беседе с URA.RU другой депутат — Дмитрий Скоропупов. Важно, что Пинаеву удалось выстроить прозрачные отношения с крупными финансово-промышленными группами — тем же выходящим в «Ростех» УВЗ и дивизионом ЕВРАЗ. Внутриэлитную стабильность в городе показали последние выборы в думу в сентябре 2022 года. Она на 100% состоит из депутатов от «Единой России». А на минувших президентских выборах (март 2024-го) явка в городе превысила общеобластную (73,65%), а за Путина проголосовали рекордные 82% жителей. Кстати, Путин, когда приезжал в феврале, спрашивал у заводчан, как им живется. «Парки реставрируются, качество дорог улучшилось, [уличного] освещения стало больше», — отвечали люди. На уточняющий вопрос президента, что еще нужно городу, заявили, что, «наверное, ничего». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Нижний Тагил фактически подтвердил особый статус города и местных властей, которые довели организацию таких событий до автоматизма. Как выяснило URA.RU, покидал Медведев Нижний Тагил не с пустыми руками. Вертолет с Медведевым приземлился на площадке «Уралвагонзавода» — главного танкового предприятия РФ — днем 22 ноября. В компании губернатора Евгения Куйвашева, уральского полпреда президента РФ Артема Жоги и гендиректора УВЗ Александра Потапова гость осмотрел цеха, пообщался с рабочими, вручил заводу орден «За доблестный труд» (сам же прикрепил его на знамя) и провел совещание. «В целом ему понравилось увиденное. Сказал, что нужно работать в том же духе, не сбавляя темпов [производства]», — поделился с URA.RU свидетель встречи. Его слова не противоречат содержанию официальных сообщений. Получив орден, руководство УВЗ сделало Медведеву «символический подарок», добавил собеседник. Но какой, неизвестно. Также в графике Медведева было посещение «Нижнетагильского института испытания металлов». На его полигоне VIP-делегация посмотрела испытания танка Т-90М «Прорыв». Еще ходят слухи про беседу Медведева с Куйвашевым, который серьезно готовился к обсуждению набора контрактников для ВС РФ и специалистов на предприятия ВПК. На нее, по слухам, пригласили директоров и других заводов. И Куйвашев якобы убедил Медведева в том, что выбранная свердловчанами модель управления — основанная на попытке найти баланс между одновременным выполнением двух противоречащих друг другу задач — оправданна. Визит Медведева и журналистами, и местными жителями воспринимался, скорее, обыденно. Во-первых, потому, что подобное уже давно не диковинка. В феврале в город приезжал глава государства Владимир Путин (Нижний Тагил до сих пор называют «Путинградом» за высокий уровень поддержки президента на территории). Причем посещал не только завод, но и школу. А за месяц до прилета Путина ходили слухи о тайном визите тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу. Вторая причина — образцовая подготовка мероприятий: логистика в Тагиле выстроена так, что, даже если, по городу едут кортежи, обходится без массовых перекрытий и задержек движения. Нет и митингов, пикетов, скандалов с, например, уборкой. И это важный результат работы, которую выстраивал при тотальной поддержке Куйвашева мэр Владислав Пинаев. «Это функционал администрации города — что отработано удобство жителей, логистика всего мероприятия. Никаких коллапсов не было», — подтвердила URA.RU депутат думы Ирина Пудовкина. О качестве управления Нижним Тагилом говорят и цифры. Отчитываясь перед депутатами о работе в 2023 году, Пинаев, возглавивший город в 2018-м, рассказал: с 2021 года доходная часть бюджета выросла на четыре миллиарда и составила рекордные для города 21,1 млрд, а на каждый рубль, выделенный из местного бюджета на нацпроекты, привлекли больше 18 рублей из других источников финансирования. «Идет планомерное поступательное развитие во всех сферах социальной и экономической жизни», — рассказывал тогда мэр. Большое внимание он уделяет и патриотизму. В августе на набережной в центре Нижнего Тагила установили один из крупнейших в России (50-метровый) флагшток с триколором. «Город промышленный, большой. И у администрации, и у предприятий есть задачи. Поэтому внимание руководства страны объяснимо… Город динамично развивается, и не без участия первых лиц, которые здесь бывают. Как обычно происходит — когда мы ждем гостей, то проводим дома определенные мероприятия. Также и город преображается, [первые лица] какие-то наказы оставляют по благоустройству, хотят влить новое. Всегда есть поручения для областных властей, муниципальных, которые выполняются и держатся на контроле федеральными органами власти», — оценил в беседе с URA.RU другой депутат — Дмитрий Скоропупов. Важно, что Пинаеву удалось выстроить прозрачные отношения с крупными финансово-промышленными группами — тем же выходящим в «Ростех» УВЗ и дивизионом ЕВРАЗ. Внутриэлитную стабильность в городе показали последние выборы в думу в сентябре 2022 года. Она на 100% состоит из депутатов от «Единой России». А на минувших президентских выборах (март 2024-го) явка в городе превысила общеобластную (73,65%), а за Путина проголосовали рекордные 82% жителей. Кстати, Путин, когда приезжал в феврале, спрашивал у заводчан, как им живется. «Парки реставрируются, качество дорог улучшилось, [уличного] освещения стало больше», — отвечали люди. На уточняющий вопрос президента, что еще нужно городу, заявили, что, «наверное, ничего».