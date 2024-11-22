Сотрудники «Уралвагонзавода» отмечены государственной наградой — орденом «За доблестный труд». Награду вручил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита на предприятие в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба уральского полпредства.
«Мне очень приятно находиться здесь, на вашем прославленном предприятии. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что оно работает как часы. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на переднем крае боевого соприкосновения, помогает нашим Вооруженным силам. Очевидно, что у нас впереди много работы. Мы все понимаем значение танков и других сложных технических изделий, которые здесь выпускаются», — подчеркнул Медведев.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об вручении этой награды еще в феврале 2024 года. В сборочном цехе Дмитрий Медведев посмотрел, как работает главный танковый конвейер страны.
О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него также был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождали уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона. Вечером 22 ноября он покинул завод. Перед этим Медведев вспомнил сложный путь завода и анонсировал, что работников УВЗ ждет много работы. По его заявлению за три года выпуск танков нарастили почти в восемь раз.
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