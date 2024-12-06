Где в нефтянке ХМАО платят самые высокие зарплаты

Сервисные компании уводят персонал у больших корпораций

07 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Нефтесервисные компании ХМАО заманивают персонал высокими зарплатами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самые высокие зарплаты в нефтяной отрасли соискателям предлагают не солидные корпорации, чьи названия у всех на слуху, а сервисные компании. В конкурентной борьбе они начали отбивать персонал у гигантов рынка, предлагая более выгодные условия работы. Какие при этом есть плюсы и минусы и сколько готовы нефтяные компании платить сотрудникам — в материале URA.RU. В нефтяной отрасли ХМАО вырос спрос на сварщиков Фото: Илья Московец © URA.RU Главный нефтяной дефицит Общая картина в нефтяной отрасли Югры сегодня такова: существуют два типа игроков — нефтедобывающие гиганты вроде «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла» и специализированные нефтесервисные фирмы. Последние занимаются бурением, ремонтом скважин и другими техническими услугами для добытчиков. И те, и другие сейчас активно ищут сотрудников. По данным портала HeadHunter, в 2024 году нефтяная промышленность остро нуждается в слесарях, сварщиках, водителях и машинистах. На одну вакансию сварщика приходится всего одно резюме, у слесарей чуть больше — 1,7, а у машинистов — 1,8. «Спрос на эти профессии за год значительно вырос: по сравнению с 2023 годом вакансий для сварщиков и водителей стало больше на 79%, для слесарей — на 55%, для машинистов — на 14%», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по макрорегиону Сибирь, Урал и Дальний Восток Лилия Эсауленко. На фоне дефицита рабочей силы работодатели повышают оплату труда. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», доход вахтовиков в ХМАО осенью 2024 года вырос на 20% и составил 156 348 руб. При этом сварщикам в ноябре предлагали в среднем 183 200 рублей, а машинистам — 162 800 руб. Нефтедобытчики vs. нефтесервисы По зарплатам югорские нефтедобывающие гиганты сильно проигрывают нефтесервисным коллегам. Они предлагают рабочим в среднем 124 тысячи рублей в месяц, а инженерам — 225,5 тысячи руб. Тогда как крупные нефтесервисы оценивают труд рабочих в среднем в 205,6 тыс. руб, а инженеров в 230,5 тысяч рублей. Нефтесервисные компании ХМАО в числе лидеров по самым высокооплачиваемым вакансиям региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые высокооплачиваемые вакансии в нефтянке ХМАО принадлежат фирмам, занимающимся бурением, гидравлическим разрывом пласта и спецтехникой. В числе лидеров — нефтесервисное предприятие «Пакер Сервис», где мотористы цементировочных агрегатов и операторы ГРП (гидроразрыва пласта) зарабатывают до 350 тыс. рублей, «Мекаминефть» с жалованьем инженера отдела по заканчиванию скважин от 330 000 руб. В то же время минимальная оплата труда в отрасли зафиксирована в добывающих компаниях. Например, дефектоскописту в «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) предлагают от 68 000 руб., слесарю-ремонтнику и токарю в филиале «РуссНефти» — около 58 тысяч рублей. «Многие соискатели предпочитают нефтесервисные предприятия, потому что заработок в них значительно выше, а давление со стороны руководства — меньше. В крупные компании с большей охотой идут новички, которым нужно набрать опыт для записи в трудовой», — поделился с корреспондентом URA.RU агент, набирающий персонал на вахту. Крупные нефтяные компании ХМАО предлагают щедрый соцпакет при трудоустройстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соцпакет против денег В свою очередь нефтяные корпорации компенсируют проигрыш в оплате труда щедрым соцпакетом. Для многих соискателей, этот пункт играет решающую роль, наряду с престижностью места работы. «Нефтегазовые компании гораздо активнее вкладываются в программы заботы о сотрудниках. В частности, опрос соискателей, проведенный hh.ru в этом году, показал, что 57% работникам, задействованным в нефтяной промышленности, доступны программы ДМС, 40% получают путевки в санаторий, 30% имеют доступ к корпоративному спортзалу, 17% предлагается восстановление после травмы или тяжелой болезни», — отметил эксперт hh.ru. В нефтесервисных фирмах есть свои минусы — сложнее условия труда, меньше социальных гарантий, больше рисков, но зачастую они выигрывают, делая ставку на цифры в вакансии. «Деньги были и остаются ключевым фактором для соискателей при выборе работы», — подчеркнул собеседник URA.RU. Однако эксперты советуют соискателям учитывать не только зарплату, указанную в объявлении, но и мотивационные выплаты. «Заниженная сумма может компенсироваться премиями, квартальными выплатами и бонусами. Работодатель не всегда раскрывает весь пакет вознаграждений сразу, поэтому эти моменты стоит уточнять на собеседовании», — советует агент по подбору кадров. В итоге выбор остается за соискателем: стабильность и социальные гарантии или высокий доход, сопряженный с трудностями и риском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые высокие зарплаты в нефтяной отрасли соискателям предлагают не солидные корпорации, чьи названия у всех на слуху, а сервисные компании. В конкурентной борьбе они начали отбивать персонал у гигантов рынка, предлагая более выгодные условия работы. Какие при этом есть плюсы и минусы и сколько готовы нефтяные компании платить сотрудникам — в материале URA.RU. Главный нефтяной дефицит Общая картина в нефтяной отрасли Югры сегодня такова: существуют два типа игроков — нефтедобывающие гиганты вроде «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла» и специализированные нефтесервисные фирмы. Последние занимаются бурением, ремонтом скважин и другими техническими услугами для добытчиков. И те, и другие сейчас активно ищут сотрудников. По данным портала HeadHunter, в 2024 году нефтяная промышленность остро нуждается в слесарях, сварщиках, водителях и машинистах. На одну вакансию сварщика приходится всего одно резюме, у слесарей чуть больше — 1,7, а у машинистов — 1,8. «Спрос на эти профессии за год значительно вырос: по сравнению с 2023 годом вакансий для сварщиков и водителей стало больше на 79%, для слесарей — на 55%, для машинистов — на 14%», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по макрорегиону Сибирь, Урал и Дальний Восток Лилия Эсауленко. На фоне дефицита рабочей силы работодатели повышают оплату труда. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», доход вахтовиков в ХМАО осенью 2024 года вырос на 20% и составил 156 348 руб. При этом сварщикам в ноябре предлагали в среднем 183 200 рублей, а машинистам — 162 800 руб. Нефтедобытчики vs. нефтесервисы По зарплатам югорские нефтедобывающие гиганты сильно проигрывают нефтесервисным коллегам. Они предлагают рабочим в среднем 124 тысячи рублей в месяц, а инженерам — 225,5 тысячи руб. Тогда как крупные нефтесервисы оценивают труд рабочих в среднем в 205,6 тыс. руб, а инженеров в 230,5 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии в нефтянке ХМАО принадлежат фирмам, занимающимся бурением, гидравлическим разрывом пласта и спецтехникой. В числе лидеров — нефтесервисное предприятие «Пакер Сервис», где мотористы цементировочных агрегатов и операторы ГРП (гидроразрыва пласта) зарабатывают до 350 тыс. рублей, «Мекаминефть» с жалованьем инженера отдела по заканчиванию скважин от 330 000 руб. В то же время минимальная оплата труда в отрасли зафиксирована в добывающих компаниях. Например, дефектоскописту в «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) предлагают от 68 000 руб., слесарю-ремонтнику и токарю в филиале «РуссНефти» — около 58 тысяч рублей. «Многие соискатели предпочитают нефтесервисные предприятия, потому что заработок в них значительно выше, а давление со стороны руководства — меньше. В крупные компании с большей охотой идут новички, которым нужно набрать опыт для записи в трудовой», — поделился с корреспондентом URA.RU агент, набирающий персонал на вахту. Соцпакет против денег В свою очередь нефтяные корпорации компенсируют проигрыш в оплате труда щедрым соцпакетом. Для многих соискателей, этот пункт играет решающую роль, наряду с престижностью места работы. «Нефтегазовые компании гораздо активнее вкладываются в программы заботы о сотрудниках. В частности, опрос соискателей, проведенный hh.ru в этом году, показал, что 57% работникам, задействованным в нефтяной промышленности, доступны программы ДМС, 40% получают путевки в санаторий, 30% имеют доступ к корпоративному спортзалу, 17% предлагается восстановление после травмы или тяжелой болезни», — отметил эксперт hh.ru. В нефтесервисных фирмах есть свои минусы — сложнее условия труда, меньше социальных гарантий, больше рисков, но зачастую они выигрывают, делая ставку на цифры в вакансии. «Деньги были и остаются ключевым фактором для соискателей при выборе работы», — подчеркнул собеседник URA.RU. Однако эксперты советуют соискателям учитывать не только зарплату, указанную в объявлении, но и мотивационные выплаты. «Заниженная сумма может компенсироваться премиями, квартальными выплатами и бонусами. Работодатель не всегда раскрывает весь пакет вознаграждений сразу, поэтому эти моменты стоит уточнять на собеседовании», — советует агент по подбору кадров. В итоге выбор остается за соискателем: стабильность и социальные гарантии или высокий доход, сопряженный с трудностями и риском.