Кухарук завершит чистки среди чиновников ХМАО в 2025 году

Под кем из политэлит шатаются кресла

09 января 2025 в 08:20 Размер текста - 17 +

В ХМАО ждут нового этапа увольнений чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Югры Руслан Кухарук собирается в 2025 году завершить настройку всей бюрократической машины управления округом. Официально вступив в должность главы региона, он уже изменил структуру правительства и провел ряд кадровых перестановок. Источники URA.RU в политистеблишменте ХМАО считают, что Кухарук продолжит эту работу и в наступившем году, и ждут новых ротаций, которые могут коснуться не только югорского кабмина, но и муниципалитетов. Новички «Белого дома» усилят влияние Источники среди окружных политэлит прочат замену главного финансиста Югры. «Замгубернатора Вера Дюдина вряд ли надолго задержится в правительстве. Ожидается, что в перспективе этот пост может занять Андрей Пилипчук, который осенью получил полномочия финансового ревизора. Он зарекомендовал себя как очень грамотный и дотошный специалист, уже глубоко погрузился в тему. Более того, Пилипчук даже заручился поддержкой влиятельных фигур, с которыми Дюдиной, в последние годы увлекающейся аппаратными играми, так и не удалось выстроить конструктивные рабочие отношения», — отмечает инсайдер. Аудит, который начали новые замы губернатора, вскрыл грандиозный пласт проблем. К некоторым, по словам источников, даже пока непонятно, как подступиться. Собеседники делятся информацией, что тот же Пилипчук вскрыл без малого две сотни фактов неисполнения судебных решений. Тяжбы властями (как окружными, так и местными) выиграны, а вот взыскания долгов так и не произошло. «В одном из югорских муниципалитетов задолженность висит уже десять лет, но прежнее руководство региона никак не реагировало на подобные факты», — добавил собеседник агентства. Кадровых замен ждут и в блоке аппарата губернатора, подконтрольном Ирине Чудовой, а также в вотчине вице-губернатора Елены Майер. «Ходят упорные слухи о замене ряда глав ключевых департаментов. Низкие прогнозы выживаемости в кабмине у директоров департаментов госслужбы Александра Деменко, культуры Маргариты Козловой, физической культуры и спорта Софьи Конух и ряда других структур», — утверждает источник агентства, близкий к окружному правительству. Кого из чиновников попросят на выход из Дома правительства? Елена Хабарова @ URA.RU Кроме того, некоторые полномочия заместителей губернатора могут быть перераспределены. К примеру, Наталья Огородникова, помимо промышленности, сельского хозяйства, туризма и ветслужбы будет заниматься и развитием креативных индустрий. «Есть мнение, что губернатор подумывает отказаться от обилия НКО, которые расплодились при Наталье Комаровой. Также есть надежда, что бесконечное количество форумов в этом году снизится — дошло уже до того, что на них подписываются инвестиционные соглашения с подведами. Планируется выбрать ряд крупных приоритетных проектов и в течение пяти лет вложиться в них максимально, чтобы сделать их образцово-показательными — и речь не только о финансовых затратах. Задача такова, что регион должен перестать выглядеть привлекательным для инвесторов только на бумаге», — резюмирует информатор в промышленно-экономическом секторе правительства. В окружной политтусовке отмечают, что сложно проходит адаптация к новой для себя роли замгубернатора по вопросам СВО Эдуарда Исакова. Бывший сенатор пока только вникает в обязанности, хотя это важное направление нуждается в системных решениях существующих проблем. Исаков пока является заместителем «без портфеля». Департамент региональной безопасности, который он получил в переходный период между отставкой бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова и приходом нового главного идеолога Югры Павла Тараканова, с высокой долей вероятности может возглавить нынешний и. о. директора Евгений Смокарев. Но есть нюанс — департамент после ухода экс-главы Алексея Золотухина сотрясают проверки. «По слухам, запущен аудит в самой финансовоемкой и чувствительной сфере — финансирования поддержки военнослужащих и гуманитарной помощи. Уже сейчас заметно, что Гумкорпус, на котором замыкалась большая часть снабжения, теряет монополию среди волонтерских организаций. Вообще, многие шипиловские ставленники сейчас в незавидном положении», — делится мнением другой источник. В кулуарах ходят слухи о переносе выборов на с 2026 на 2025 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подготовка к большим выборам Югра после январских каникул вступает в новый электоральный цикл — в 2026 году пройдут четырехуровневые выборы: в Государственную, Тюменскую областную, окружную и муниципальные думы. Причем, задачи перед региональным политблоком стоят прямо противоположные. Если на местных выборах политтехнологи обычно старательно «сушат» явку, то в «больших» кампаниях достижение ее высокого уровня считается одним из двух основных показателей KPI. Поэтому в кулуарах бытует мнение, что местные выборы могут быть проведены на год раньше — не в 2026, а в 2025 году. Особенно громко это обсуждается в разрезе Сургута и Нефтеюганска. Крупнейший муниципалитет остался без двух депутатов, а в вотчине «Роснефти прокуратура грозится отправить в отставку сразу пять народных избранников. Однако досрочное сложение полномочий дум может вызвать резкую волну негатива среди местных элит. «Сейчас планов на перенос выборов нет», — комментирует источник в окружном внуполе. Однако в соседних регионах УрФО такой сценарий с проведением местных выборов на год раньше обсуждается уже всерьез. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук еще в статусе врио дал понять местным чиновникам, что не потерпит халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кадровые ротации чиновников в муниципалитетах Собеседники из числа местных элитариев говорят о том, что после обновления кабмина и второй волны ротаций и зачисток окружные власти намерены досконально проверить местные власти. Проблемы с кадрами наиболее остро стоят в Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Мегионе, Советском районе — муниципалитеты сотрясают скандалы, а силовики регулярно наведываются в мэрии для проведения оперативных мероприятий. «Кухарук во время своих летних поездок по городам еще в статусе врио губернатора дал понять, что если подчиненные не готовы работать в его ритме и согласно его требованиям, он с ними расстанется без проблем. К тому же, большинство скандалов связаны с политиками, получившими посты благодаря кадровым решениям предыдущего внутриполитического блока. Незаменимых нет», — считает инсайдер. Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Безделов. По его словам, Кухарук как наследник тюменской кадровой школы будет проводить точечные замены, чтобы (в том числе и перед выборами) не нарушить баланс элит. «Через год его губернаторства кабмин может обновиться практически полностью», — подытожил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Руслан Кухарук собирается в 2025 году завершить настройку всей бюрократической машины управления округом. Официально вступив в должность главы региона, он уже изменил структуру правительства и провел ряд кадровых перестановок. Источники URA.RU в политистеблишменте ХМАО считают, что Кухарук продолжит эту работу и в наступившем году, и ждут новых ротаций, которые могут коснуться не только югорского кабмина, но и муниципалитетов. Источники среди окружных политэлит прочат замену главного финансиста Югры. «Замгубернатора Вера Дюдина вряд ли надолго задержится в правительстве. Ожидается, что в перспективе этот пост может занять Андрей Пилипчук, который осенью получил полномочия финансового ревизора. Он зарекомендовал себя как очень грамотный и дотошный специалист, уже глубоко погрузился в тему. Более того, Пилипчук даже заручился поддержкой влиятельных фигур, с которыми Дюдиной, в последние годы увлекающейся аппаратными играми, так и не удалось выстроить конструктивные рабочие отношения», — отмечает инсайдер. Аудит, который начали новые замы губернатора, вскрыл грандиозный пласт проблем. К некоторым, по словам источников, даже пока непонятно, как подступиться. Собеседники делятся информацией, что тот же Пилипчук вскрыл без малого две сотни фактов неисполнения судебных решений. Тяжбы властями (как окружными, так и местными) выиграны, а вот взыскания долгов так и не произошло. «В одном из югорских муниципалитетов задолженность висит уже десять лет, но прежнее руководство региона никак не реагировало на подобные факты», — добавил собеседник агентства. Кадровых замен ждут и в блоке аппарата губернатора, подконтрольном Ирине Чудовой, а также в вотчине вице-губернатора Елены Майер. «Ходят упорные слухи о замене ряда глав ключевых департаментов. Низкие прогнозы выживаемости в кабмине у директоров департаментов госслужбы Александра Деменко, культуры Маргариты Козловой, физической культуры и спорта Софьи Конух и ряда других структур», — утверждает источник агентства, близкий к окружному правительству. Кроме того, некоторые полномочия заместителей губернатора могут быть перераспределены. К примеру, Наталья Огородникова, помимо промышленности, сельского хозяйства, туризма и ветслужбы будет заниматься и развитием креативных индустрий. «Есть мнение, что губернатор подумывает отказаться от обилия НКО, которые расплодились при Наталье Комаровой. Также есть надежда, что бесконечное количество форумов в этом году снизится — дошло уже до того, что на них подписываются инвестиционные соглашения с подведами. Планируется выбрать ряд крупных приоритетных проектов и в течение пяти лет вложиться в них максимально, чтобы сделать их образцово-показательными — и речь не только о финансовых затратах. Задача такова, что регион должен перестать выглядеть привлекательным для инвесторов только на бумаге», — резюмирует информатор в промышленно-экономическом секторе правительства. В окружной политтусовке отмечают, что сложно проходит адаптация к новой для себя роли замгубернатора по вопросам СВО Эдуарда Исакова. Бывший сенатор пока только вникает в обязанности, хотя это важное направление нуждается в системных решениях существующих проблем. Исаков пока является заместителем «без портфеля». Департамент региональной безопасности, который он получил в переходный период между отставкой бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова и приходом нового главного идеолога Югры Павла Тараканова, с высокой долей вероятности может возглавить нынешний и. о. директора Евгений Смокарев. Но есть нюанс — департамент после ухода экс-главы Алексея Золотухина сотрясают проверки. «По слухам, запущен аудит в самой финансовоемкой и чувствительной сфере — финансирования поддержки военнослужащих и гуманитарной помощи. Уже сейчас заметно, что Гумкорпус, на котором замыкалась большая часть снабжения, теряет монополию среди волонтерских организаций. Вообще, многие шипиловские ставленники сейчас в незавидном положении», — делится мнением другой источник. Югра после январских каникул вступает в новый электоральный цикл — в 2026 году пройдут четырехуровневые выборы: в Государственную, Тюменскую областную, окружную и муниципальные думы. Причем, задачи перед региональным политблоком стоят прямо противоположные. Если на местных выборах политтехнологи обычно старательно «сушат» явку, то в «больших» кампаниях достижение ее высокого уровня считается одним из двух основных показателей KPI. Поэтому в кулуарах бытует мнение, что местные выборы могут быть проведены на год раньше — не в 2026, а в 2025 году. Особенно громко это обсуждается в разрезе Сургута и Нефтеюганска. Крупнейший муниципалитет остался без двух депутатов, а в вотчине «Роснефти прокуратура грозится отправить в отставку сразу пять народных избранников. Однако досрочное сложение полномочий дум может вызвать резкую волну негатива среди местных элит. «Сейчас планов на перенос выборов нет», — комментирует источник в окружном внуполе. Однако в соседних регионах УрФО такой сценарий с проведением местных выборов на год раньше обсуждается уже всерьез. Собеседники из числа местных элитариев говорят о том, что после обновления кабмина и второй волны ротаций и зачисток окружные власти намерены досконально проверить местные власти. Проблемы с кадрами наиболее остро стоят в Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Мегионе, Советском районе — муниципалитеты сотрясают скандалы, а силовики регулярно наведываются в мэрии для проведения оперативных мероприятий. «Кухарук во время своих летних поездок по городам еще в статусе врио губернатора дал понять, что если подчиненные не готовы работать в его ритме и согласно его требованиям, он с ними расстанется без проблем. К тому же, большинство скандалов связаны с политиками, получившими посты благодаря кадровым решениям предыдущего внутриполитического блока. Незаменимых нет», — считает инсайдер. Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Безделов. По его словам, Кухарук как наследник тюменской кадровой школы будет проводить точечные замены, чтобы (в том числе и перед выборами) не нарушить баланс элит. «Через год его губернаторства кабмин может обновиться практически полностью», — подытожил эксперт.