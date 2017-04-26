19:02 26 апреля 2017 0

Новый каталог адресован всем зарубежным автоспециалистам Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат разработал новую версию каталога продукции для иностранных автомобилестроителей, сообщили «URA.RU» в пресс-центре компании. Для удобства потребителей он выполнен на английском языке.

Новый каталог продукции с привязкой к деталям позволяет выбирать необходимые марки стали исходя из назначения конечного изделия (детали). Он включает изображения различных деталей реального автомобиля, а также информацию о необходимых для их изготовления марках стали, производимых в Магнитогорске. Сейчас в разделе представлены 29 деталей автомобиля, но в дальнейшем планируется их постоянное увеличение.

Данный каталог был создан специалистами ОАО «ММК» в сотрудничестве с потребителями. Поэтому он соответствует их ожиданиям, информативен, нагляден, удобен в навигации. Каталог ориентирован на дизайнеров, инженеров, работников производственных подразделений и отделов закупок предприятий автопрома, то есть на специалистов, принимающих решения по использованию той или иной марки стали.

Ранее на официальном сайте ОАО «ММК» уже был размещен интерактивный каталог продукции по типам и маркам стали, выпускаемым комбинатом для автомобильной промышленности. Каталог разбит на разделы по различным типам стали. Потребители имеют возможность получить информацию о химическом составе, механических свойствах марок стали, об их толщине, размерном сортаменте продукции и о многом другом.