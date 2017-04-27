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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
14:44  27 апреля 2017 6

В Челябинске — крупнейшее ДТП сезона. Столкнулись девять машин. ФОТО

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Серьезно пострадали и люди, и машины (архивное фото)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Девять автомобилей попали в ДТП на пересечении улицы Братьев Кашириных и Северо-Крымской, сообщают читатели «URA.RU». К месту массовой аварии стянуты машины скорой помощи», пожарные и полиция.

Инцидент произошел около 13:00. Среди пострадавших машин — маршрутный микроавтобус, «Лексус», «Нива», ВАЗ-2110. «Автором» аварии, по словам очевидцев, стал водитель внедорожника, на полном ходу врезавшегося в стоящие на светофоре автомобили. От удара ВАЗ-2115 въехал в маршрутку и перевернулся. Далее машины начали биться уже «по цепочке», в том числе несколько авто «собрал» двигавшийся по инерции джип.

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В эпицентре ДТП — железное месиво Фото: читатель «URA.RU»

«Предварительно могу только сказать, что есть пострадавшие. Сейчас на место ЧП выехали наши сотрудники. Другой информации пока нет», — сообщил агентству инспектор отдела пропаганды ГИБДД города Виталий Мордовин.

Свидетели говорят, что врачам пришлось оказывать помощь пожилой женщине и как минимум одному ребенку.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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