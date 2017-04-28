13:42 28 апреля 2017 0

Полицейский проигнорировал сообщение о подозрительных личностях Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области будут судить полицейского, из-за которого бандиты напали на коттедж в пригороде областного центра. В результате пострадали жильцы дома, а грабители вынесли деньги и вещи почти на шесть миллионов рублей. Негодяев ищут до сих пор, преступление не раскрыто.

Как рассказали в прокуратуре области, 27-летнего сотрудника МО МВД России «Тюменский» Александра Тетерюка обвиняют в халатности, которая повлекла причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Следователи полагают, что 9 декабря, примерно в 2:40 ночи, Тетерюк, который был на суточном дежурстве, проигнорировал телефонный звонок на номер 02. Звонивший сообщил, что в поселке Московский, по улице Парковой, тайком пробираются пять человек, причем эти люди заглядывают за заборы, во дворы жителей поселка.

Тетерюк сообщение выслушал, положил трубку и не стал никому передавать информацию.

Примерно в пять утра в полицию Тюменского района сообщили о жестоком ограблении дома на улице Парковой. Грабители избили мужа с женой и вынесли имущество почти на 6 млн рублей. Только после этого крика о помощи на место отправилась полиция, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой в особо крупном размере». Преступление до сих пор не раскрыто.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении Тетерюка, его обвинили в халатности. Материалы прокуратура уже направила в Тюменский районный суд.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности по закону.