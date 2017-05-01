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01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:00  01 мая 2017 0

Госдеп в шоке. Трамп пригласил в гости президента Филиппин, которого обвиняют в убийствах

Клипарт, трамп дональд
Правозащитники обвиняют Трампа в причастности к убийствам наркоторговцев на ФилиппинахФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом главу Филиппин Родриго Дутерте, не посоветовавшись с Госдепартаментом. На американского лидера обрушилась критика правозащитников.

Трамп пригласил Дутерте в Штаты в ходе телефонной беседы, которая, по информации администрации США, была «очень дружественной». Однако Совет национальной безопасности и Госдеп были застигнуты врасплох этим приглашением, которое было сделано без предварительных консультаций, сообщает RT со ссылкой The New York Times.

Все дело в кампании по борьбе с наркотиками, которую развернул Дутерте. Всего за несколько недель с ее начала было убито около двух тысяч человек, за несколько месяцев свыше 3,5 тысяч человек. Глава отделения организации Human Rights Watch в Азии Джон Сифтон заявил, что Трамп, приглашая Дутерте в Штаты, сам становится соучастником будущих убийств, пишет «Русская планета».

Анна Белкина
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