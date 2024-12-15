Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустило многоязычную резолюцию, призывающую к миру и суверенитету Германии. Она опубликована на немецком, английском и русском языках. В документе открыто подчеркивается критика в адрес США. Авторы считают, что Вашингтон не хочет терять господствующее положение в мире и именно поэтому специально отдаляет Россию от остальной Европы.
«Политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США, не желающих терять господствующее положение в Европе и принуждающих своих 'союзников' встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы», — следует из документа. Его опубликовал руководитель тюрингского отделения АдГ, Бьорн Хеке в соцсети X. Он также опасается, что мировое влияние США приведет в дальнейшем к потере Германией суверенитета.
Ранее канцлер ФРГ впервые за несколько лет созвонился с российским президентом Владимиром Путиным по собственной инициативе. Тогда лидеры государств обсуждали украинский конфликт. После этого зарубежные политики начали опасаться, что далее остальные лидеры также изменят свое отношение к России и начнут постепенно налаживать с ней контакт.
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