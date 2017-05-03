14:12 03 мая 2017 0

Впервые за несколько лет в Тюмени снизилась рождаемость Фото: Pixabay

Снижение рождаемости в Тюмени по итогам первых четырех месяцев 2017 года составило 9,1%. Чиновники от здравоохранения винят в произошедшем «демографический провал» 90-х годов прошлого века.

За первые четыре месяца 2015 года в Тюмени родились 4136 малышей. Это на 411 новорожденных меньше, чем за тот же период прошлого года, и самый низкий показатель с 2013 года. Снижение рождаемости в Тюмени отмечено впервые за последние несколько лет: с 1 января по 1 мая 2014 года родилось 4285 детей, в 2015-м — 4486 детей, сообщили «URA.RU» в комитете ЗАГС Тюмени.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «URA.RU» заявили, что причиной снижения рождаемости может быть «демографический провал» 90-х годов прошлого века. «В связи с этим количество женщин репродуктивного возраста сейчас снижается», — отметили в департаменте.

Председатель комитета ЗАГС Тюмени Ирина Казакевич не видит в снижении причин для беспокойства: чиновница говорит, что итоги года подводить рано и к концу 2017 года вполне может оказаться, что рождаемость в Тюмени выросла. «Количество рождений с 2011 года ежегодно увеличивается, — заявила Казакевич. — Снижения пока не было». По данным комитета ЗАГС, количество родившихся неуклонно росло с 12923 в 2012 году до 14853 в 2016 году.