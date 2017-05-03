{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
14:12  03 мая 2017 0

В Тюмени резко упала рождаемость — один из ключевых показателей благополучия жителей. И на это есть причина

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Впервые за несколько лет в Тюмени снизилась рождаемостьФото: Pixabay

Снижение рождаемости в Тюмени по итогам первых четырех месяцев 2017 года составило 9,1%. Чиновники от здравоохранения винят в произошедшем «демографический провал» 90-х годов прошлого века.

За первые четыре месяца 2015 года в Тюмени родились 4136 малышей. Это на 411 новорожденных меньше, чем за тот же период прошлого года, и самый низкий показатель с 2013 года. Снижение рождаемости в Тюмени отмечено впервые за последние несколько лет: с 1 января по 1 мая 2014 года родилось 4285 детей, в 2015-м — 4486 детей, сообщили «URA.RU» в комитете ЗАГС Тюмени.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «URA.RU» заявили, что причиной снижения рождаемости может быть «демографический провал» 90-х годов прошлого века. «В связи с этим количество женщин репродуктивного возраста сейчас снижается», — отметили в департаменте.

Председатель комитета ЗАГС Тюмени Ирина Казакевич не видит в снижении причин для беспокойства: чиновница говорит, что итоги года подводить рано и к концу 2017 года вполне может оказаться, что рождаемость в Тюмени выросла. «Количество рождений с 2011 года ежегодно увеличивается, — заявила Казакевич. — Снижения пока не было». По данным комитета ЗАГС, количество родившихся неуклонно росло с 12923 в 2012 году до 14853 в 2016 году.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров