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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
01:25  05 мая 2017 0

Детский омбудсмен ХМАО открестился от идеи переселить малолетних преступников в тайгу

Прогулка. Санкт-Петербург., колючая проволока, зона, закрытая территория
Югорских подростков из закрытой спецшколы хотят увезти подальше от цивилизацииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Уполномоченный по правам детей в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова утверждает, что ранее не рассматривала возможность переселить воспитанников закрытой спецшколы из Сургута в отдаленный поселок Нялино Ханты-Мансийского района. Об этой идее, по версии омбудсмена, она услышала от депутатов, и перед принятием решения намерена была обсудить вопрос с профильными подразделениями правительства. Об этом сообщила «URA.RU» сама Моховикова.

«В средствах массовой информации идет активное обсуждение вопроса, заданного заместителем председателя Думы Югры Александром Ивановичем Сальниковым в мой адрес во время представления мною ежегодного доклада уполномоченного по правам ребенка в Югре. Депутат поинтересовался моим мнением по вопросу возможности обсуждения идеи поменять местами расположение сургутской школы закрытого типа и Нялинской кадетской школы-интерната. Ранее мною этот вопрос не рассматривался, в связи с чем принято решение обсудить его с департаментом образования и молодежной политики автономного округа. Прежде всего при принятии таких важных решений необходимо изучение не только нормативных обоснований возможности или невозможности изменения места расположения учреждений, но и самое главное — услышать мнение общественности, в данном случае — очень важно еще и мнение самих жителей поселка Нялино Ханты-Мансийского района», — отметила детский омбудсмен.

Новость по теме
Детский омбудсмен Югры поддержал идею переселить спецшколу в тайгу

Ранее Александр Сальников сообщил агентству, что Татьяна Моховикова поддержала идею о переселении малолетних преступников в Нялино. По мнению депутата, смена мест пойдет на пользу курсантам и ученикам спецшколы. Свежий воздух и отдаленная от центра обстановка подходят для подростков, находящихся на перевоспитании, территориальная отдаленность исключит случаи побегов из учреждения закрытого типа. Курсанты-кадеты при этом будут находиться ближе к культурному центру.

«Вот, положа руку на сердце: кто заслуживает большего внимания — находящиеся на перевоспитании или кадеты? Кто больше нуждается в прямой доступности культурного центра?» — рассуждает парламентарий.

Сургутская спецшкола не впервые вызывает общественный резонанс. В начале года Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. По версии следствия, один из школьников избивал и унижал другого воспитанника учреждения. Кроме того, тот же несовершеннолетний вымогал деньги у потерпевшего, а в случае отказа угрожал физической расправой.

Из закрытого учреждения регулярно происходят побеги.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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