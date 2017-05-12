15:01 12 мая 2017 1

Налоги в этом году будут рассчитывать, исходя из инвентаризационной стоимости квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Екатеринбурга взбудоражены налоговыми квитанциями — в них появилась графа «Кадастровая стоимость», которая даже выше, чем рыночная. Сотрудники фискальной службы успокаивают: в этом году мы еще заплатим налоги по более низкой инвентаризационной стоимости. Но расслабляться не стоит: через пару лет налоги будут очень высокими.

Жители Свердловской области возмущены налоговыми нововведениями. «Мне за двухкомнатную хрущевку начитали кадастровую стоимость 3,2 млн рублей! Конечно, квартира находится в центре, но это же сумма выше, чем рыночная стоимость квартиры!» — возмущается читатель «URA.RU» Сергей.

С его точки зрения, появление в информации для плательщиков кадастровой стоимости квартир означает, что уже в этом году налоги на имущество будут рассчитаны с учетом этой более высокой базы.

Это не так, говорят налоговики. Как минимум еще два года система налогообложения для жителей области не изменится: к 2020 году перейти на такую систему исчисления налогов требует федеральное законодательство.

«По итогам 2017 года налог на имущество будет рассчитываться, как и раньше — по инвентаризационной стоимости объекта», — рассказал «URA.RU» начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Павел Ваняшин.

Региональные законодатели пока не приняли закон, который бы вводил новые ставки, пояснил он.

Даже если на уровне субъекта Федерации уже в этом году примут закон, что вводится налог от кадастровой стоимости, первые квитанции по нему придут только в 2019 году — по итогам 2018 года.

В январе 2015 года было принято решение о пилотном введении в некоторых регионах именно такой ставки налогообложения. Регион попал в список экспериментальных, в число тех, где налоги будут рассчитываться с учётом кадастровой стоимости объектов недвижимости. Тогда в список попали 29 регионов.

Однако уже сейчас для некоторых граждан налог на имущество рассчитывается с учетом кадастровой стоимости. «Это касается физлиц — собственников помещений в торговых центрах, сборы с которых идут от кадастровой стоимости. В области 41 такой объект, налоги платят таким образом буквально несколько сотен человек», — говорит Ваняшин.

Павел Ваняшин не сумел пояснить, как именно рассчитывается инвентаризационная и кадастровая стоимость жилья. «Мы получаем данные об инвентаризационной стоимости от техинвентаризации, кадастровую — от кадастровой палаты. Это наш инструмент», — говорит он.

В Свердловском филиале ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» не сумели оперативно ответить на вопрос, как рассчитывается кадастровая стоимость — пресс-секретарь на звонки не отвечал. В информационных материалах на сайте ведомства говорится, что кадастровая стоимость — это специальная стоимость квартиры, действующая на рынке недвижимости.

При ее расчете учитываются следующие факторы: средняя стоимость квадратного метра в данном городе или регионе; год, когда было возведено жилое здание (чем старше дом, тем выше износ и, соответственно, меньше стоимость); пространственное размещение квартиры (от района до этажа); площадь жилья; экономическая ситуация в том месте, где находится квартира. Узнать кадастровую стоимость квартиры можно через онлайн-сервис на сайте Росреестра.

В этом году не ожидается больших нововведений для плательщиков налогов. «Все было реализовано в прошлом году», — заявил Павел Ваняшин. Напомним, тогда срок уплаты всех имущественных налогов был перенесен на 1 декабря, а сама рассылка уведомлений началась в октябре. Это сопровождалось множеством проблем, в том числе и технических.