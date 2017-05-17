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Главные новости Тюменской области
13:57  17 мая 2017 0

В Тюменской области IT-компании выторговали для себя уникальные условия

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В Тюмени создают уникальные налоговые послабления. В стране такого нет!Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени снизят ставку налогообложения с 6% до 1% для компаний сферы IT-услуг. Представители правительства Тюменской области назвали такие послабления «приглашением» для компаний информационной сферы.

Решение о снижении налоговой ставки было принято после консультаций с четырьмя крупными игроками IT-индустрии на российском рынке, которые и выдвинули эксклюзивные для себя условия. Об этом заявил заместитель директора департамента финансов региона Михаил Таранов на заседании комитета областной думы по бюджету.

«Выпадающие доходы в бюджете составят 1,2 млн руб, — пояснил Таранов. — Но закон позволит прийти к нам крупным фирмам и получить серьезных налогоплательщиков для области».

Также чиновник пояснил, что послабление налогового законодательства — уникальный опыт для страны, которым воспользуются и местные компании сферы IT-услуг. «Это тот случай, когда не нужно оглядываться ни на кого», — заявил Таранов.

Законопроект о снижении ставки члены думского комитета поддержали единогласно. Теперь документ будет вынесен на заседание Тюменской областной думы 25 мая.

Владимир Балтунов
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