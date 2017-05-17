В Пермь возвращается размах Культурной революции

15:52 17 мая 2017 0

Наблюдатели отмечают, что пермская культурная политика напоминает времена Олега Чиркунова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми пройдет самая масштабная «Ночь музеев» за последние несколько лет. Параллельно с ней будут проходить мероприятия Дягилевского фестиваля. Майские празднования сменятся большим летним фестивалем, подробности которого пока держатся в секрете. Все это напоминает культурную политику бывшего губернатора края Олега Чиркунова, отмечают наблюдатели.

Во вторник, 17 мая, на открытом заседании правительства Пермского края врио губернатора Максим Решетников поднял вопрос о проведении в городе акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая. «В этом году в акции примут участие 46 музеев Пермского края, в том числе впервые будут участвовать корпоративные музеи, попасть в которые просто так в обычный день нельзя. Будут участвовать много частных музеев», — рассказала главе региона министр культуры Галина Кокоулина. Также она посвятила собравшихся в программу акции. Так, например, Пермская галерея в рамках «Ночи музеев» начнет праздновать свое 95-летие и покажет, как работают реставраторы. Краеведческий музей впервые покажет широкой публике останки трогонтериевого слона, который намного старше мамонта. Музей современного искусства PERMM посвятит акцию пермским предприятиям и заводской эстетике.

Врио губернатора попросил главу минкульта максимально распространить информацию о «Ночи музеев», и сразу после заседания правительства Галина Кокоулина пообщалась со СМИ. В числе прочих ей задали вопрос, почему раньше большинство мероприятий акции было бесплатным, а сейчас зрителям почти везде нужно покупать билет. Министр ответила, что в 2006 году, когда акция только начиналась в России, в рамках Пермского культурного проекта было необходимо привести в музеи как можно больше народу. Сейчас эта цель достигнута.

«Даже в бесплатные музейные среды на обычные выставки собирается огромное количество людей. Музейщики меня даже спрашивали, когда уже кончатся эти музейные среды, потому что тяжело работать с таким большим потоком людей. Представляете, что будет, если „Ночь музеев“ тоже будет бесплатной? Кроме того, музеи должны зарабатывать. Билеты во время акции стоят недорого — примерно от 50 до 100 рублей. Это вполне подъемная сумма, а музей сможет хоть немного, но все же заработать денег», — объяснила Галина Кокоулина. Она также добавила, что очень рада «снихронизации» дягилевского фестиваля, который проводит оперный театр, и «Ночи музеев». «Эти мероприятия проходят в одно время, и пермяки, а также туристы, после концерта могут сходить на выставку, которые во время акции будут работать до 12 ночи и даже до часа ночи», — сказала министр.

Как стало известно «URA.RU», майские фестивали сменит большой летний, который придет на смену «Белым ночам» и «Пермскому калейдоскопу». Он будет проходить в формате опен-эйра в центре города в течение всего лета. Подробности мероприятия краевые власти пока держат в секрете. «Пока у нас в приоритете Дягилевский фестиваль и „Ночь музеев“. После того, как они закончатся, мы будем готовы дать подробности про большой летний фестиваль», — рассказала «URA.RU» Галина Кокоулина.

Наблюдатели отмечают, что в пермской культуре наступает расцвет, после затишья, пришедшегося на время губернаторства Виктора Басаргина. Эксперты отмечают, что новый глава региона с большим вниманием относится к сфере искусства, чем его предшественник. Многие возлагают большие надежды на замминистра культуры Александра Протасевича, который уже работал в минкульте во время амбициозного проекта Олега Чиркунова. «Его возвращение — это хороший знак того, что отношение к искусству в Перми поменялось в лучшую сторону», — отмечает директор пермского «Театра-Театра» Владимир Гурфинкель.