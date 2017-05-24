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Главные новости Пермского края
08:34  24 мая 2017 0

Партия власти вывела пермского губернатора на серьезный разговор. ФОТО

Встреча врио губернатора Пермского края максима решетникова с партактивом и молодежью в поселке Гамово. Пермь
На сей раз публика с предельным вниманием выслушала рассказ Максима РешетниковаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Глава Прикамья Максим Решетников в рамках праймериз познакомился с единороссами Пермского и Добрянского районов. Вместо шоу с шутками и подарками получился серьезный разговор о будущем региона.

Накануне в поселке Гамово временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников провел восьмую встречу с активом «Единой России» в рамках предварительного внутрипартийного голосования по выдвижению кандидата на выборы главы региона. В зале собрались партийцы Пермского и Добрянского районов. Один из участников встречи рассказал, что на этот раз мероприятие прошло в серьезном ключе. Единороссы внимательно слушали врио губернатора и наблюдали за ним. Максим Решетников по традиции рассказал о своих планах по развитию региона и ответил на ряд вопросов.

Также Решетников встретился в Гамово с молодежью. Он рассказал о своей учебе в вузе и поговорил с публикой на тему, как обустроить свой двор.

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Глава региона получил от зрителей предельное внимание. Справа — глава Пермского района и председатель Совета глав муниципальных образований Александр Кузнецов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ранее глава региона в рамках праймериз знакомился с единороссами в Верещагино, Кунгуре, Губахе, Березниках, Кудымкаре и дважды — в Перми. По условиям предварительного голосования, участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений, коих в Прикамье 54 и 1180 соответственно. Но врио губернатора неоднократно заявлял, что хотел бы познакомиться со всеми руководителями ячеек партии. Организацию мероприятий единороссы берут на себя. Финальная, девятая встреча пройдет в пятницу, 26 мая, в Чернушке, куда съедется актив партии со всего юга Прикамья.

Соперником Решетникова на праймериз является депутат Заксобрания Сергей Клепцин. По информации реготделения единороссов, второй участник предварительного голосования также встречается с партийцами, но по другому графику.

Конференция «Единой России» по выдвижению кандидата в губернаторы назначена на 13 июня.

Стефан Савелли
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