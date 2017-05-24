16:25 24 мая 2017 7

Андрей Чистяков: "Если все пойдет по плану, развязку на Дамбовской завершим в 2019 году" Фото: Полина Лукьянова © URA.RU

В Тюменской области на дорожное строительство в 2017 году будет потрачено около 12 млрд рублей. Об этом в среду, 24 мая, на пресс-конференции в Тюмени заявил замначальника главного управления строительства области Андрей Чистяков. Самым дорогостоящим объектом в областном центре при этом является мост через реку Туру на улице Мельникайте.

По словам Чистякова, в этом году планируется запустить движение сразу на нескольких объектах — в частности, это третий пусковой комплекс Восточного обхода и Тюменской кольцевой автодороги. «Это развязка на пересечении автодороги Тюмень — Быково — Копытово, где сейчас идет активное строительство, — пояснил он. — Второй [объект] — это пересечение обхода города Тюмени с улицей Пермякова. И, наверное, мы запустим движение по первому этапу моста через реку Туру на улице Мельникайте. Там уже будут завершены до конца года все основные работы. Это не значит, что объекты будут полностью завершены строительством, какие-то работы там будут продолжаться, но движение по ним будет открыто».

Мост через Туру вместе с развязкой на улице Дамбовской стал самым дорогостоящим дорожным объектом из тех, по которым сегодня ведутся работы. «С развязкой на Дамбовской он пока самый капиталоемкий, — сообщил Чистяков, отвечая на вопрос корреспондента „URA.RU“. — Сейчас идет доработка проектной документации, сам мост стоит порядка 4 млрд рублей, плюс еще развязка на Дамбовской, где пока не определена окончательная стоимость».

Ориентировочно этот объект целиком обойдется в 7 млрд рублей, отметил чиновник. «Сюда входит сам мост, коммуникации, подъезды, развязка в двух уровнях, — пояснил собеседник агентства. — Пока развязка на Дамбовской еще не проторгована, поэтому трудно говорить, что мы завершим это в ближайшие два года. Но если все пойдет по плану, то [завершим] в 2019 году».