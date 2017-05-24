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Главные новости Тюменской области
17:31  24 мая 2017 0

Тюменцам дали шанс построить жилье за городом. Как — рассказали в новом Ипотечном центре

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
Тюменский банк готов подобрать оптимальные условия для кредитаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Первая в этом году ярмарка загородной недвижимости прошла в Ипотечном центре ПАО «Запсибкомбанк». Участники узнали о вариантах кредитов от банка, которые помогут кому-то стать собственником готового жилья, а кому-то построить собственное.

Как выяснилось, для оформления кредита достаточно накопить всего 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сотрудники банка, ориентируясь на возможности и потребности клиента, помогают выбрать оптимальный вариант ипотеки.

«Мероприятия в формате ярмарки уже стали доброй традицией для „Запсибкомбанка“ и его партнеров по рынку. Формат „одной площадки“ удобен и для банка, и для его партнеров — агентств недвижимости, риелторов, застройщиков и клиентов. Мы всегда готовим к этим мероприятиям интересные и выгодные предложения, подарки», — отметила руководитель направления по работе с партнерами ПАО «Запсибкомбанк» Светлана Игнатьева.

Ипотечный центр банка, специализирующийся на сделках с недвижимостью, был создан недавно и разместился на улице Республики, 156.

«Ипотечный центр стал местом встречи всех участников рынка — покупателей, продавцов, риелторов, брокеров и застройщиков. При этом мы по-прежнему принимаем заявки и оформляем сделки во всех наших офисах, — пояснила Светлана Игнатьева. — Жители региона проявляют достаточно высокий интерес к объектам недвижимости, прошедшая ярмарка это показала, поэтому „Запсибкомбанк“ еще не раз порадует тюменцев подобными мероприятиями».

Валерий Дорофеев
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