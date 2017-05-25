Неофициальным куратором "Югорского колледжа олимпийского резерва" считается Евгений РедькинФото: Андрей Загумённов © URA.RU
Счетная палата ХМАО-Югры обнаружила нарушения в финансовой деятельности «Югорского колледжа олимпийского резерва» («ЮКИОР»). Аудиторская проверка учреждения установила факты неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств на десятки миллионов рублей. Документы проверки имеются в распоряжении «URA.RU».
По результатам аудиторской проверки стали известны конкретные факты финансовых нарушений. Например, для перевозок персонала и обучающихся учреждение ежеквартально заключало договор с компанией «Саквояж» на оказание транспортных услуг. В стоимость услуг компании входила работа трех автомобилей, микроавтобуса «Хундай Старекс» и двух автобусов «Форд Транзит». Общая стоимость договоров составила 13,4 млн рублей. При этом в колледже простаивали два личных автобуса, а зарплата водителям оплачивалась в полном объеме.
Вопросы возникли к составлению государственных заданий в адрес колледжа со стороны департамента физической культуры и спорта округа. В частности, сомнения вызвали субсидии на общую сумму более 67 млн рублей из бюджета ХМАО.
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Также из результатов проверки выяснилось, что «ЮКИОР» заключил договор со сторонним предпринимателем на разработку информационно-методических материалов. Тем временем в колледже создан собственный информационно-аналитический отдел, в обязанности которого входят подобные работы.
В связи с этими и другими финансовыми нарушениями, председатель счетной палаты Владислав Маркунас направил представление в адрес директора департамента Игоря Губкина с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц, и устранить нарушения
Связаться с директором «ЮКИОР» Владимиром Малышкиным на момент подготовки материала не удалось. В приемной организации сообщили, что руководитель находится в Москве. Игорь Губкин разговаривать с журналистами агентства по телефону отказался. В адрес ведомства направлен официальный запрос.
По неофициальным данным, колледж, как и ряд других спортивных учреждений Югры, находится под неофициальным кураторством экс-директора департамента физической культуры и спорта Евгения Редькина, который сейчас занимает формальную должность в «Центре спортивной подготовки сборных команд Югры».
Он в свою очередь считается ставленником совладельца Антипинского НПЗ (Тюмень), известного лоббиста, Владимира Калашникова. Калашников, по мнению инсайдеров агентства, в свое время способствовал трудоустройству в правительство Югры на пост куратора социального блока Алексея Путина. Считается, что Игорь Губкин, глава АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко также получили свои должности благодаря влиянию Калашникова на правительство Натальи Комаровой. В последнее время среди ставленников Калашникова в Югре произошел раскол, идет борьба за власть и контроль над финансовыми потоками из бюджета.