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Главные новости Тюменской области
17:03  29 мая 2017 0

«Дорожники юмористы». В Тюмени построили дорогу вокруг столба. ФОТО

Дорогу вокруг столба аккуратно заасфальтировалиФото: Наталья Березина-Панова, "Вконтакте"

В Тюмени построили дорогу со столбом посреди проезжей части. Такое оригинальное строительное решение обнаружилось в новом тюменском районе на улице Линейной. Горожане сфотографировали участок дороги и опубликовали в соцсетях — снимок собрал около сотни комментариев.

«Это мастерство, — пишут люди. — Россия. Это же сколько геморроя положить так ровно асфальт вокруг столба. Дорожники юмористы. Хоть бы краской покрасили, светоотражающей, пока кто-нибудь не впоролся».

В Службе заказчика Восточного административного округа Тюмени корреспонденту «URA.RU» сообщили, что видели подобную ситуацию именно в этом районе. «Все шло в границах застройки этого дома, выезд с дворовой территории стопроцентно делал застройщик, — пояснили там. — Вряд ли дорогу там делал городской департамент транспорта, они бы столб перенесли. Похоже, это вопиющий случай, когда лень позвонить и согласовать». В службе предположили, что при застройке улицы сначала были установлены столбы линии электропередачи, а потом застройщик стал прокладывать там дорогу.

Фото: Наталья Березина-Панова, «ВКонтакте»

Согласно данным из открытых источников, застройщиком территории на улице Линейной в Восточном округе Тюмени является ПСК «Дом».

В службе маркетинга компании корреспонденту «URA.RU» по телефону заявили, что «никакой официальный ответ дать не смогут». «Это территория не наша. Наша территория заканчивается ровно до столба», — заявили там.

На фотографии видно, что асфальт по дороге, идущей по двору вдоль дома, проложен на несколько метров за столб — правда, бордюры покрашены белой краской ровно до него.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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