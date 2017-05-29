{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Тюменской области
18:26  29 мая 2017 0

АО «УТСК» и «Тепло Тюмени» выявят сильнейших в сфере теплоснабжения города

Авария на теплопроводе
Тюменские энергетики впервыеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени сотрудники двух энергетических компаний, ПАО «СУЭНКО» и «УТСК», выявляют лучших в своей профессии. В понедельник, 29 мая, на базе «УТСК» начался первый в истории тюменской энергетики совместный конкурс профмастерства.

На торжественном открытии соревнований присутствовали руководители компании «Тепло Тюмени» Марат Царгасов и «УТСК» Александр Перекальский. «Сегодня мы впервые устроили совместные соревнования работников компании „Тепло Тюмени“ (ПАО „СУЭНКО“) и „УТСК“, эксплуатирующей магистральные тепловые сети, — заявил „URA.RU“ Марат Царгасов. — Ранее уровень взаимодействия наших организаций был несколько ниже, сейчас же мы приняли решение провести это мероприятие совместно. Это уникальный случай, до настоящего времени технические службы обеих компаний контактировали только на уровне диспетчерских, а сегодня мы уже имеем возможность познакомить коллективы, посмотреть технологии производства работ друг у друга».

Сотрудники «СУЭНКО» и «УТСК» впервые соревнуются друг с другом
фото — Николай Бастриков

«Такие соревнования в УТСК проводятся ежегодно, это наша традиция, — отметил Александр Перекальский. — Мы выявляем лучших сотрудников, которых не только поощряем, но и делаем на их развитие ставку в дальнейшем. Объединяя усилия двух компаний, мы стремимся к обеспечению безопасности и надежности теплоснабжения Тюмени, совместной ответственности за комфорт потребителей. Благодаря соревнованиям в профматерстве, мы выявляем лучших сотрудников в обеих компаниях, что будет способствовать росту их квалификации».

Царгасов добавил, что по итогам соревнований энергетики намерены обменяться опытом в решении технических вопросов. «Для каждого тюменца это отразится, в первую очередь, на повышении качества обслуживания и скорости устранения инцидентов на тепловых сетях», — заявил Царгасов. «Эти соревнования, безусловно, положительно скажутся на качестве теплоснабжения для потребителей Тюмени», — поддержал коллегу Перекальский.

Марат Царгасов (на фото в центре) назвал уникальным событием совместный конкурс профмастерства среди энергетиков
фото — Николай Бастриков

Кроме ремонтных работ на участках тепловых сетей и отработки оперативных переключений оборудования, сотрудники дрвух компаний будут соревноваться в работе с грузовым оборудованием, знании теоретических аспектов работы и даже в оказании помощи пострадавшим. Соревнования продлятся три дня, в среду, 31 мая состоится награждение победителей.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров